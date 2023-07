Quelle est la ville la plus riche de Floride ? Les dernières données du recensement mettent en lumière

Le Sunshine State est un État incroyablement diversifié dans plusieurs sens du terme, l’un d’entre eux étant la diversité de la richesse en fonction de la ville dans laquelle vous vous trouvez en Floride. L’inégalité des revenus en Floride est supérieure à la moyenne nationale, les revenus variant considérablement d’une localité à l’autre. Dans des études récentes, nous avons analysé et identifié les 50 villes les plus riches de Californie ainsi que les villes les plus riches du Michigan. Maintenant, nous allons jeter un œil aux villes les plus riches de Floride.

Lisez la suite pour découvrir quelle est la ville la plus riche de Floride, ainsi que les 50 villes les plus riches de l’État.

Quelle est la ville la plus riche de Floride ?

À l’aide de données provenant des estimations sur 5 ans de l’enquête sur la communauté américaine de 2021 du Census Bureau (dernières données disponibles), y compris le revenu médian des ménages, le revenu moyen des ménages, la valeur médiane des maisons et les taxes foncières médianes payées, nous avons analysé et rassemblé une liste des 50 villes les plus riches de Floride. Cependant, il est important de noter d’abord les principales caractéristiques concernant les données du recensement : le Bureau du recensement mesure le revenu médian des ménages jusqu’à 250 000 $, les ménages gagnant plus étant désignés par « 250 000 $ et plus ». La situation est similaire avec la valeur médiane de la maison, qui va jusqu’à 2 millions de dollars, avec tout ce qui dépasse cela indiqué comme « 2 000 000 $ + ». Enfin, les mêmes paramètres de mesure s’appliquent aux impôts fonciers médians payés, qui vont jusqu’à 10 000 $ et tout montant supérieur est désigné par « 10 000 $ et plus ».

Par conséquent, le revenu moyen des ménages a été particulièrement utile dans notre analyse. Contrairement au revenu médian des ménages, le revenu moyen (ou moyen) des ménages a des valeurs exactes pour chaque ville de Floride. Ces quatre mesures ont été notées, additionnées, puis classées en fonction des scores combinés des villes.

Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillant les 50 villes les plus riches de Floride et leurs chiffres respectifs en dollars pour chaque métrique :

Sur la base de cette mesure à quatre facteurs du revenu médian des ménages, du revenu moyen des ménages, de la valeur médiane des maisons et des taxes foncières médianes payées, la ville la plus riche de Floride est Fisher Island. Cette ville insulaire composée de seulement 224 ménages se trouve à environ cinq kilomètres au large de Miami proprement dite et juste au sud de Miami Beach. Le moyen d’accéder à Fisher Island se fait soit par bateau, par hélicoptère ou par ferry – il n’y a aucun pont qui le relie à quoi que ce soit.

Il est certainement logique que Fisher Island se classe au premier rang des villes les plus riches de Floride. Le revenu médian des ménages de la ville est supérieur à 250 000 $. La valeur médiane de sa maison dépasse 2 millions de dollars et les impôts fonciers médians payés par les ménages dépassent 10 000 $ par an. Le plus important, cependant, est le revenu moyen des ménages de Fisher Island – un énorme 550 855 $. En effet, Fisher Island a le revenu par habitant le plus élevé de tous les endroits aux États-Unis.

Le Gulf Stream n° 2 est quelque peu différent de l’île Fisher n° 1. Avec 413 ménages au total, la ville de Gulf Stream est un peu moins du double de la taille de Fisher Island. Situé dans le comté de Palm Beach, Gulf Stream se trouve juste au nord de Delray Beach et à environ 18 miles au sud de West Palm Beach. Dans le Gulf Stream, comme Fisher Island, le revenu médian des ménages est supérieur à 250 000 dollars, la valeur médiane des maisons dépasse 2 millions de dollars et les taxes foncières médianes dépassent 10 000 dollars par an. Le revenu moyen des ménages dans le Gulf Stream est de 496 308 $, ce qui est le deuxième revenu moyen des ménages le plus élevé en Floride. Sans surprise, compte tenu des revenus élevés, la plus grande profession du Gulf Stream est celle des professions de gestion, avec 40,2 % de la main-d’œuvre, selon Data USA. Et les deux plus grandes industries en termes d’emploi sont l’immobilier et la location et le crédit-bail (20,1 %) et la finance et l’assurance (17,2 %).

La ville n ° 3 la plus riche de Floride – Golden Beach – est de retour dans la région de Miami, à 46 bons kilomètres au sud du Gulf Stream. Située entre l’Intracoastal Waterway et l’océan Atlantique, Golden Beach est une ville compacte, avec seulement 172 ménages. Comme à Fisher Island et Gulf Stream, la valeur médiane des maisons à Golden Beach est supérieure à 2 millions de dollars et les taxes foncières médianes payées par an dépassent 10 000 dollars. Contrairement à ces deux villes, le revenu médian de Golden Beach est inférieur à 250 000 $, bien que légèrement, à 246 250 $. Le revenu moyen des ménages à Golden Beach est de 370 512 $.

La quatrième ville la plus riche de Floride est Manalapan, une petite communauté balnéaire avec seulement 153 ménages au total. Le revenu médian des ménages à Manalapan est inférieur de plus de 50 000 $ au revenu médian des ménages à Golden Beach n ° 3, 193 125 $ contre 246 250 $, respectivement. Cependant, Manalapan est soutenu par une valeur médiane des maisons supérieure à 2 millions de dollars, plus de 10 000 dollars en taxes foncières annuelles et un revenu moyen élevé des ménages de 364 292 dollars.

Parmi les 10 villes les plus riches de Floride, la plus grande est Palm Beach, n ° 10, qui abrite 5 359 ménages. Le revenu médian des ménages de Palm Beach est de 168 787 $ et son revenu moyen des ménages est de 332 764 $. La plus grande industrie de Palm Beach en termes d’emploi est celle des services professionnels, scientifiques et techniques, qui représente 28,5% de la main-d’œuvre.