Quatre façons d’acheter votre première maison, même si l’abordabilité se détériore

Pour de nombreux jeunes Américains, le rêve de posséder une maison ressemble moins à un jalon de classe moyenne qu’à un prix réservé uniquement à ceux qui ont de l’argent familial ou des revenus extraordinaires. Le versement hypothécaire mensuel sur une maison de prix médian a augmenté de 15 % au cours de la dernière année, alors que les revenus n’ont augmenté que de 4 %. Et même si les taux hypothécaires baissaient l’année prochaine, une augmentation de l’activité des acheteurs faisant grève alors que le fer est chaud réchaufferait la concurrence et ferait monter les prix suffisamment pour que l’accessibilité continue de se dégrader.

Barbara Corcoran, célèbre magnat de l’immobilier et personnalité de la télévision, a prévenu : « dès que ces taux d’intérêt baisseront, l’enfer va se déchaîner et les prix vont monter en flèche ».

Selon Corcoran, les acheteurs se précipiteront sur la touche si les taux d’intérêt baissent de manière significative, créant une frénésie qui pourrait pousser les prix à des niveaux records.

Le mauvais présage de Corcoran a laissé certains jeunes adultes nihilistes quant à leur avenir en matière de logement. Beaucoup ont l’impression qu’ils seront obligés de louer pour toujours sans moyen viable d’acheter leur première maison. Dans un clip TikTok des commentaires de Corcoran, un utilisateur a répondu : « J’aurais dû acheter une maison à 7 ans », a déclaré un autre utilisateur : « J’ajuste mes horizons à : je louerai jusqu’à l’âge de 40 ans. » Selon une récente enquête Redfin, un Millennial sur cinq pense qu’il ne sera jamais propriétaire d’une maison. Cependant, il existe d’autres options que de reporter ou de renoncer à l’accession à la propriété.

Voici quatre compromis à considérer pour acheter votre première maison avant que l’abordabilité ne se détériore davantage :

Reconsidérez votre emplacement

Si vous êtes exclu de votre quartier actuel, ne désespérez pas. Il peut y avoir des logements abordables dans différentes zones offrant des commodités similaires, voire meilleures. Une part croissante des acheteurs de maison déménage vers des endroits plus abordables. Ils quittent Los Angeles pour Las Vegas, San Francisco pour Sacramento et New York pour Northport, en Floride.

Les travailleurs à distance, en particulier, ont un avantage. La liberté de travailler depuis n’importe où ouvre la possibilité de vivre dans des zones où le coût de la vie est inférieur tout en conservant son emploi actuel. Se rapprocher de votre famille ou de vos amis peut vous rendre plus riche de manière intangible en partageant des ressources. La famille élargie peut vous aider à garder vos enfants et un ami peut vous conduire à l’aéroport.

Commencez par un investissement

Si vous ne souhaitez pas vivre ailleurs, vous pouvez toujours acheter sans déménager. Vous pouvez continuer à louer dans l’emplacement de votre choix tout en achetant un immeuble de placement dans un quartier abordable. De cette façon, vous pouvez commencer à constituer une valeur nette qui pourra être utilisée pour acheter une maison plus chère à l’avenir.

Prenez, par exemple, Philip Garcia, qui, alors qu’il vivait en Californie, a acheté un immeuble de placement dans sa ville natale d’El Paso, qui est l’un des marchés immobiliers les plus abordables du pays. En louant la propriété d’El Paso, il a généré des revenus locatifs et gagné des capitaux propres, qu’il a pu utiliser pour acheter des maisons supplémentaires, y compris sa résidence actuelle à Seattle.

« J’ai passé ma vingtaine à vivre dans des quartiers où les coûts sont très élevés (Bay Area, Los Angeles) où je n’étais pas en mesure d’acheter », a déclaré Garcia. « Mais j’ai toujours été intéressé par la création de richesse en accédant à la propriété. J’ai donc cherché aux économies que j’avais accumulées à l’âge de 31 ans et j’ai identifié un marché où je pouvais me permettre d’acheter une maison à louer et j’y suis parvenu. Les calculs semblaient tous bons, alors je l’ai fait encore et encore. les résultats sont meilleurs que prévu, j’ai 3 actifs de trésorerie qui se sont bien appréciés depuis que je les ai achetés. »

Réévaluer le style de la maison

Si le prix ne vous permet pas de posséder votre maison idéale avec une cour, un garage et un intérieur spacieux, envisagez une maison plus modeste. Les maisons unifamiliales coûtent généralement 20 % plus cher que les maisons en rangée et 29 % plus cher que les copropriétés.

Il y a des avantages à choisir une maison en rangée ou un condo. Vivre dans une zone dense et accessible à pied avec des transports en commun, des parcs et des restaurants pourrait offrir un mode de vie plus sain et plus respectueux de l’environnement qu’une banlieue tentaculaire. Et bien que les maisons en rangée et les condos ne disposent généralement pas de cours ou de garages privés, ils sont souvent dotés de commodités communes.

Faites équipe

Une autre stratégie pour accéder à la propriété consiste à trouver un partenaire avec qui devenir copropriétaire. Vous et votre partenaire acheteur pourriez vivre ensemble en colocataires, traiter la propriété comme un pur investissement ou explorer des arrangements dans lesquels un partenaire paie un loyer à l’autre pour une occupation exclusive.

Cependant, si vous achetez une maison avec une personne avec qui vous n’êtes pas marié, il est impératif d’établir un contrat juridiquement contraignant qui définit des conditions claires de partage de la propriété et un plan de dissolution du partenariat si nécessaire.

En conclusion : restez flexible

Même si le chemin vers l’accession à la propriété peut sembler difficile, ce n’est pas un rêve inaccessible. Les futurs propriétaires peuvent relever les défis et sécuriser une maison en adoptant ces stratégies et en restant vigilants dans un marché en évolution rapide. La clé est de rester flexible, ingénieux et informé afin de pouvoir naviguer facilement dans les rebondissements du marché immobilier.