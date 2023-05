Provenance Laden Mansion cherche un nouveau notable dans une banlieue de Sydney

Seuls quatre propriétaires ont élu domicile au manoir Denholm dans la banlieue de Sydney à Woollahra au cours de ses plus de 100 ans d’histoire. Parmi eux se trouvait l’ancien poids lourd du Parti libéral, Sir John Atwill, qui, au cours de ses 50 ans de propriété, a reçu divers invités de marque, dont la vénérable Margaret Thatcher.

Convenant à cette provenance, le domaine historique rappelle l’élégance d’une époque antérieure tout en étant entièrement équipé pour la vie contemporaine du prochain propriétaire de marque.

Conçu par l’architecte australien prolifique Robert (Robin) Dods, Denholm conserve l’agencement initial des fenêtres, des portes et des plafonds ornés tout en ayant été agrandi en un complexe. La propriété de 1 075 mètres carrés (environ 11 500 pieds carrés) abrite également une piscine avec un théâtre en plein air, un bureau séparé et deux bâtiments d’invités équipés d’une cuisine, dont l’un contient une salle de sport et un hammam.

Le grand foyer a une ambiance géorgienne classique avec des plafonds aux poutres apparentes polies, un escalier en bois et un parquet à chevrons d’origine. Les plafonds ornés continuent dans les salles à manger et les salons formels.

Les portes françaises s’ouvrent sur l’espace de la cour et un patio pour les repas. La cour avant contient un étang de koi, des fontaines, un système de son extérieur et un éclairage d’accentuation.

La cuisine spacieuse comprend un long îlot central, des armoires blanches, des planchers de bois et un garde-manger de majordome. Derrière un faux mur se trouve une porte secrète qui accède à une cave à température contrôlée avec un stockage de plus de 2 500 bouteilles, une salle de dégustation, une autre cuisine complète et un espace de vie.

Y compris la suite principale, il y a huit chambres et neuf salles de bains réparties dans tout le complexe.

Un monte-voiture facilite le stationnement souterrain pour deux véhicules. Il y a quatre autres spots au-dessus du sol.

Denholm est situé dans la « ceinture consulaire » populaire de Woollahra, à proximité des écoles, du quartier des affaires de Sydney et du port. La communauté de banlieue verdoyante attire des acheteurs locaux fortunés et des expatriés revenant de l’étranger alors que leurs enfants arrivent à l’âge scolaire, déclare le représentant de Denholm, Ken Jacobs de Private Property Global. Les propriétés trophées, telles que Denholm, ont récemment changé de mains à Woollahra dans la fourchette de 25 à 45 millions de dollars australiens (environ 17 à 31 millions de dollars américains).

Il note qu’il y a une pénurie de logements de haute qualité dans la partie supérieure du marché immobilier de Sydney.

« Compte tenu des ventes récentes à Woollahra et des installations, des finitions et des attributs uniques offerts par Denholm, nous nous attendons raisonnablement à un intérêt dans la fourchette de 29 millions de dollars australiens à 32 millions de dollars australiens », a déclaré Jacobs. Cela revient à peu près à environ 20 millions de dollars américains à 22 millions de dollars américains.