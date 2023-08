Protéger votre maison des dommages causés par la chaleur extrême

Les ouragans, les tornades et les inondations font probablement la une des journaux, mais les fortes vagues de chaleur sont en réalité les événements météorologiques les plus dangereux auxquels les humains sont confrontés. Selon Scientifique Américain, ils sont plus mortels que les trois autres dangers réunis. Il existe de nombreux rapports sur les effets de la chaleur extrême sur notre corps, et même sur notre santé mentale, mais qu’en est-il de la sécurité et de la résilience des maisons dont nous dépendons pour nous abriter ? Eux aussi sont impactés.

« Bien que la conception pour la chaleur extrême ne soit pas encore courante sur de nombreux marchés américains, elle deviendra probablement plus répandue à mesure que la chaleur extrême augmente », prédit une étude de 2019 de l’Urban Land Institute, une organisation mondiale à but non lucratif axée sur l’immobilier et le développement lié au développement. l’éducation et la recherche. Il n’existe pas d’approche ou de solution universelle, comme l’a souligné l’étude, bien nommée. Différents niveaux d’humidité, couverture arborée et autres facteurs locaux entrent en jeu.

Que pouvons-nous faire pour assurer notre sécurité, celle de nos familles et de nos maisons alors que le mercure grimpe ? De nouvelles approches, technologies et politiques d’atténuation peuvent toutes aider, mais nous pourrions également avoir besoin de nouvelles stratégies de maintenance pendant que celles-ci sont développées et testées.

Répercussions

La vice-présidente de l’ULI pour la résilience urbaine, Lindsay Brugger, a noté dans un e-mail que l’organisation utilise le terme « chaleur extrême » pour désigner des conditions supérieures aux températures normales de base d’un emplacement, ainsi que des températures extrêmes frappées lors des vagues de chaleur. « Le toit, la façade et les fondations d’un bâtiment sont tous sensibles aux impacts de chaleur extrême », a-t-elle expliqué.

« Bien qu’une chaleur excessive puisse mettre à rude épreuve l’ensemble de l’infrastructure de notre maison, le toit, le système de climatisation et les surfaces horizontales en bois comme une terrasse ou des mains courantes seront certainement les plus touchés », a ajouté Corbin Clay, un personnalisé de la région de Raleigh, en Caroline du Nord. constructeur d’habitations et fondateur de la plateforme de conseils aux propriétaires Wayhome, également par e-mail.

Toiture

« Le toit de votre maison subit vraiment des coups en cas de chaleur excessive », a noté Clay. « La lumière directe du soleil et l’augmentation des températures peuvent provoquer des cloques, des déformations et des fissures sur n’importe quel matériau de toiture, en particulier les bardeaux d’asphalte. De plus, les bottes en caoutchouc autour des évents ou les produits d’étanchéité caoutchoutés (comme le calfeutrage ou le goudron) peuvent devenir secs et cassants, entraînant potentiellement des fuites.

Brugger a souligné le centre scientifique de Glasgow – qui n’est pas exactement une ville ensoleillée – dont la membrane du toit a fondu lors d’un épisode de chaleur extrême en 2018 (bien que les responsables du bâtiment aient noté que la structure du toit elle-même n’était pas affectée). La température dans le métro écossais ce jour-là équivalait à 89,42 degrés Fahrenheit.

À titre de comparaison, Phoenix, en Arizona, a battu des records de chaleur en juillet dernier avec une température moyenne de 114,7 degrés, et les États de tout le pays ont été étouffés par une chaleur excessive. Quelle est la chaleur là où vous vivez – et à quelle vitesse le temps passe-t-il aux températures automnales ou hivernales ? « Les bardeaux d’une maison peuvent sécher, puis se contracter et se fissurer à mesure que les températures refroidissent », prévient Brugger.

Revêtement et fondations

« Les matériaux qui composent la façade d’un bâtiment peuvent rétrécir et/ou se dilater lors d’épisodes de chaleur extrême », a ajouté le dirigeant de l’ULI. Selon la manière dont les matériaux sont assemblés, cela peut les endommager ou créer des interstices dans la façade par lesquels l’humidité peut pénétrer, prévient-elle.

« La chaleur extrême peut contribuer à des conditions de sécheresse qui, selon la composition du sol, peuvent entraîner son rétrécissement. Cela peut entraîner des tassements irréguliers et des fissures dans les fondations, ainsi que des fissures dans les murs intérieurs et extérieurs, des sols irréguliers et des portes et fenêtres mal scellées », a-t-elle également observé.

Systèmes mécaniques

« Pour atteindre la température nécessaire au confort, le système devra fonctionner plus longtemps, ce qui peut entraîner une usure prématurée. Pour éviter cette charge excessive, c’est une bonne idée de trouver une température plus élevée et confortable (généralement autour de 78 °C) pour le réglage de votre thermostat », a recommandé Clay.

« Une enveloppe de bâtiment bien isolée avec des fenêtres à double ou triple vitrage et des fuites d’air minimes augmentera le confort des occupants tout en réduisant la charge de refroidissement des équipements CVC », a suggéré Brugger, ajoutant : « L’installation d’équipements CVC économes en énergie et d’un éclairage LED peut réduire davantage le refroidissement. charge en minimisant la chaleur perdue.

Entretien

« Les températures élevées peuvent augmenter le taux d’usure des matériaux de construction tels que les façades et les toits, accélérant ainsi la détérioration et le besoin de réparation ou de remplacement », a expliqué Brugger. (L’humidité peut augmenter le risque de moisissure.)

Clay est d’accord : « Une chaleur extrême peut augmenter considérablement les besoins et les coûts d’entretien d’une maison. L’énergie supplémentaire nécessaire pour refroidir votre maison entraînera des factures d’électricité plus élevées, et les finitions et matériaux extérieurs tomberont en panne prématurément. Ceux-ci devront être entretenus plus souvent (comme la peinture extérieure et le calfeutrage), et les surfaces qui devraient durer des décennies comme votre toit, vos allées asphaltées et vos terrasses en bois devront également être remplacées beaucoup plus tôt. Concernant votre toiture, « une fois que les températures se rafraîchissent à l’automne, c’est une bonne idée de la faire inspecter pour s’assurer que tout est encore étanche », suggère-t-il.

Conseils de pro simples

Clay a proposé ces suggestions supplémentaires pour réduire l’impact de la chaleur sur votre maison :

Tout d’abord, assurez-vous que le filtre de votre climatiseur est propre. Un nouveau filtre peut aider à réduire la charge exercée sur l’appareil et à augmenter le débit d’air et l’efficacité globale.

Deuxièmement, l’utilisation de rideaux ou de stores occultants peut réduire considérablement la température intérieure en bloquant les rayons nocifs du soleil. Cela peut également aider à prévenir les dommages aux pièces intérieures comme les appareils électroniques, les revêtements de sol et les meubles qui pourraient être endommagés par une chaleur excessive. De plus, un film de contrôle thermique peut être appliqué sur les fenêtres orientées est et ouest qui refléteront la chaleur du soleil sans bloquer votre vue.

Enfin, jusqu’à 40 % des pertes énergétiques d’une maison ne proviennent pas d’une isolation insuffisante, mais plutôt de fuites d’air. Les fenêtres et les portes à courants d’air, ainsi que les pénétrations à travers les plafonds (pensez aux bouches d’aération des salles de bains et aux luminaires encastrés) peuvent tous entraîner une fuite d’air conditionné et une infiltration d’air non conditionné. Le calfeutrage des fenêtres, l’ajout de coupe-froid aux portes et l’étanchéité à l’air des pénétrations de plafond avec de la mousse pulvérisée sont des solutions. autant d’excellents moyens d’éliminer cette perte d’énergie.

Voici 10 conseils supplémentaires pour garder votre maison plus fraîche pendant les vagues de chaleur.

Nouvelle construction

Si vous construisez une nouvelle maison ou un agrandissement majeur, l’orientation est cruciale. « L’orientation stratégique d’un bâtiment, de ses portes et de ses fenêtres permet de minimiser les gains de chaleur solaire et d’optimiser la ventilation », a commenté Brugger. « En règle générale, les bâtiments sont orientés nord-sud pour réduire l’exposition au soleil, et les fenêtres sont orientées vers les vents dominants pour maximiser les brises transversales. Les éléments paysagers ou les éléments de construction produisant de l’ombre peuvent minimiser davantage le gain de chaleur dans les nouvelles constructions et les bâtiments existants.

Vous devez également être stratégique dans vos choix matériels, conseille-t-elle. « Il est important de sélectionner des matériaux capables de résister à une large plage de températures et de détailler les connexions des matériaux de manière à tenir compte du retrait ou de l’expansion potentiel dû à une chaleur extrême. Dans les endroits où les températures nocturnes sont plus fraîches, les matériaux lourds et denses dotés d’une masse thermique élevée – tels que le béton, les tuiles, la brique et la pierre – peuvent maintenir un bâtiment frais et moduler les variations de température en absorbant la chaleur diurne et en la restituant lentement la nuit si et quand le la température baisse.

Vous n’avez peut-être pas entendu les termes « toit frais » ou « murs froids », mais les deux sont conçus pour réfléchir la lumière du soleil et absorber moins de chaleur, réduisant ainsi la température ambiante des espaces intérieurs et extérieurs. Dans les zones disposant de sources d’eau fiables, les toits et les murs verts peuvent également atténuer les effets de la chaleur extrême. (Ils présentent également d’autres avantages, notamment la biophilie améliorant le bien-être.)

« Si la résistance à la chaleur est une priorité, les propriétaires disposent de nombreuses options intéressantes lors du choix des matériaux : utiliser des peintures extérieures élastomères à haute température, sélectionner des couleurs plus claires pour les surfaces horizontales comme les terrasses et les toitures, et utiliser des fenêtres plus économes en énergie à faible consommation d’énergie. E, les verres réfléchissant la lumière sont tous d’excellents moyens non seulement de prévenir les dommages potentiels liés à la chaleur, mais aussi de contribuer à garder votre maison plus fraîche pendant les mois chauds de l’été », a conseillé Clay.