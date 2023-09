Propriété fractionnée : investissement intelligent ou arnaque immobilière ?

Si vous êtes à la recherche d’une résidence secondaire, d’une maison de vacances ou d’un pied à terre, vous avez peut-être rencontré une tendance émergente appelée « propriété fractionnée ». À première vue, cela ressemble un peu au Timeshares 2.0, mais c’est un concept complètement différent.

« L’accession à la propriété fractionnée est un modèle immobilier dans lequel plusieurs individus ou entités possèdent collectivement et partagent les droits de propriété sur une seule propriété », explique Whitney Curry, directrice du marketing de Pacaso, un marché proposant des copropriétés dans quarante endroits avec tout, de propriété en bord de mer à Malibu aux maisons de ski à Vail. « Au lieu qu’une famille possède 100 % d’une maison de vacances qu’elle n’utilisera que quelques semaines par an, la copropriété permet aux gens de redimensionner leur propriété pour l’aligner sur ce qu’ils utiliseront réellement. »

Mais ce modèle est-il un investissement intelligent ou quelque chose de regrettable à long terme ? Voici ce que vous devez savoir sur cette tendance immobilière.

Pas une multipropriété

Bien que la propriété fractionnée ou la copropriété ressemble à une multipropriété, car les deux modèles donnent accès à l’immobilier pendant une durée annuelle spécifiée, c’est essentiellement là que s’arrêtent les similitudes. Avec la propriété fractionnée, la maison est un atout immobilier, alors que la multipropriété n’est pas un atout. «(Une multipropriété est) une responsabilité qui donne à l’acheteur le droit d’utiliser le temps dans un groupe de propriétés. Souvent, l’utilisation est fixée à un ensemble de dates présélectionnées. Les multipropriétés sont notoirement difficiles à vendre et se vendent souvent à perte », explique Curry.

Contrairement à la multipropriété, la propriété fractionnée vous donne accès à une seule propriété plutôt qu’à un portefeuille de propriétés. Ils sont également plus faciles (mais pas nécessairement faciles) à vendre que les multipropriétés car ils peuvent être mis en vente sur la MLS ou sur Zillow à un prix choisi par le vendeur.

David Harris de Coldwell Banker Warburg me dit : « Contrairement à une multipropriété, les propriétés en multipropriété suivent les valeurs du marché immobilier et ont l’avantage d’augmenter la valeur de la propriété à mesure que le marché global augmente. Ainsi, si la valeur de la propriété fractionnée que vous possédez augmente au cours de votre propriété, vous pouvez la vendre dans un but lucratif.

Les avantages de la propriété fractionnée

Bien que ce ne soit pas sans risque, John Walkup, co-fondateur de la société d’analyse de données immobilières UrbanDigs, me dit que ce modèle de propriété présente de nombreux avantages. « La propriété fractionnée dans l’immobilier offre un mélange d’abordabilité et de flexibilité pour les personnes à la recherche d’une maison de vacances ou d’un pied-à-terre. En revanche, cela revient généralement beaucoup moins cher que de posséder et d’entretenir une maison, ce qui en fait un choix plus rentable pour ceux qui ne sont pas disposés à assumer la totalité du fardeau financier de l’accession à la propriété pour une maison qu’ils n’utiliseront pas de manière prolongée.

Certains accords de copropriété permettent aux propriétaires d’inscrire leur temps sur des marchés à court terme comme VRBO ou AirBnb. Ainsi, ces propriétés peuvent également générer des revenus. Il convient de noter que Pacaso ne le permet pas.

Un autre avantage est que les coûts de rénovation, de mobilier et autres éléments essentiels sont répartis entre les propriétaires. Il s’agit d’un élément majeur du modèle économique de Pacaso. Toutes les maisons Pacaso sont rénovées et disposent de meubles haut de gamme et même d’œuvres d’art sur mesure réalisées par des artistes de renom, dont Elizabeth Sutton. «Toutes les maisons Pacaso sont vendues entièrement meublées avec un design intérieur professionnel et haut de gamme. De l’argenterie dans la cuisine et du garde-manger bien approvisionné avec de nombreux appareils électroménagers aux draps de luxe et aux flotteurs dignes d’Instagram dans la piscine, aucun détail n’est négligé », explique Curry. « Les maisons sont parfaites dès le premier jour, pour que les premiers propriétaires restent afin que les propriétaires puissent simplement se présenter et profiter de leur temps passé à créer des souvenirs avec leur famille et leurs amis. »

La société gère également les propriétés une fois toutes les actions vendues. Ainsi, tout, du temps de réservation au nettoyage, en passant par les problèmes d’entretien supplémentaires tels que l’allée déneigée, est pris en charge. Cela peut être très attrayant pour ceux qui veulent une résidence secondaire mais qui souhaitent ne pas intervenir en matière d’entretien.

Pourtant, ce modèle d’investissement comporte plus de risques que la propriété exclusive d’une maison de vacances.

Les inconvénients de la propriété fractionnée

Le courtier Gerard Splendore de Coldwell Banker Warburg et son épouse sont copropriétaires d’une propriété en Floride avec sa belle-sœur et son mari. Les deux couples sont inscrits sur l’acte ainsi que sur l’hypothèque et partagent les frais d’entretien à parts égales. « Nous gérons cela comme une entreprise, en obtenant des devis pour les travaux et en comparant les appareils électroménagers. À ce jour, nous avons dû remplacer à deux reprises le lave-vaisselle, la cuisinière, le réfrigérateur et le chauffe-eau. Tout d’abord, les conduits de climatisation ont été remplacés, puis la climatisation centrale. Le plafond de la véranda devait être remplacé, tout comme l’ouvre-porte de garage », dit-il.

Bien que cet arrangement particulier fonctionne la plupart du temps, des conflits sont survenus sur les dates de visite ainsi que sur la nécessité ou non de rénover les salles de bains.

Un autre problème lié à la propriété fractionnée est que la vente peut être un défi. « Vendre une participation fractionnée peut s’avérer beaucoup plus difficile que vendre une propriété en propriété exclusive, principalement en raison du plus petit sous-ensemble d’acheteurs. Il s’agit d’un marché de niche qui n’attire que certaines personnes », explique Walkup.

Il note également que le financement peut être délicat. « Les banques peuvent également hésiter à prêter sur ces propriétés, c’est pourquoi les acheteurs au comptant sont privilégiés, ce qui réduit le bassin d’acheteurs. »

Cela étant dit, Pacaso est unique car elle s’associe à des banques permettant aux acheteurs qualifiés de financer jusqu’à 70 % du coût. Les actions peuvent également être achetées avec des crypto-monnaies.

Un autre problème est que, tout comme les locations à court terme, certaines villes envisagent d’interdire ces arrangements, notamment Newport Beach, en Californie.

Cependant, pour quelqu’un qui recherche une maison de vacances qui pourrait être hors de sa portée autrement et qui est prêt à prendre un risque, l’accession à la propriété fractionnée pourrait valoir la peine d’être étudiée.