Pourquoi vos placards pourraient faire ou défaire la vente de votre maison

De nombreux facteurs peuvent avoir un impact négatif sur la vente de votre maison. Utiliser de mauvaises couleurs de peinture, négliger l’attrait extérieur et surévaluer la maison ne sont que quelques-unes des nombreuses raisons pour lesquelles votre maison peut ne pas se vendre – ou les offres sont inférieures aux prévisions.

Cependant, pouvez-vous également jouer un rôle dans la réussite ou l’échec de la vente de votre maison ?

Les placards peuvent sceller ou faire échouer l’affaire

Oui, selon Patrick Garrett, courtier/propriétaire chez H & H Realty à Trussville, AL. Il nous dit que l’espace de rangement est un sujet qu’il entend assez souvent lorsqu’il discute des caractéristiques les plus importantes pour les acheteurs de maison. « Si un acheteur ouvre un placard et qu’il est rempli d’un mur à l’autre jusqu’au plafond, l’acheteur supposera que le placard est trop petit et ne considérera peut-être même pas que le vendeur possède beaucoup plus de biens qu’eux. »

Son point de vue est partagé par Joshua B. Garner, vendeur immobilier agréé chez Nestseekers à New York, NY. « Si vous vendez votre maison et que vous manquez actuellement d’espace de rangement, vos placards pourraient faire fuir les acheteurs », dit-il. « Les placards en désordre et surpeuplés sont un signal d’alarme pour les acheteurs, et votre manque de stockage pourrait indiquer que votre propriété n’a pas non plus assez de place pour leurs articles – même si cela n’est peut-être pas vrai. »

Un placard peut ne pas sembler un gros problème dans l’ensemble des choses. Après tout, nous parlons de quelques pieds carrés dans une maison qui fait en moyenne 2 014 pieds carrés selon l’American Home Size Index.

Cependant, Nancy Almodovar, PDG et fondatrice de Nan and Company Properties à Houston, Texas, met en garde contre le fait de considérer cet espace comme insignifiant. « Sous-estimez les placards à vos risques et périls ! Dans le monde de l’immobilier, les placards ne sont pas seulement un espace de rangement, c’est un argument de vente », explique-t-elle.

« Surtout dans le cas des propriétés de luxe, les acheteurs potentiels considèrent les grands placards organisés comme le symbole d’une maison bien conçue. » En fait, Almodovar recommande de considérer vos placards comme des mini showrooms. « Un placard bien éclairé, spacieux et bien organisé pourrait en effet faire ou défaire la vente de votre maison. »

N’oubliez pas non plus que l’achat d’une maison est une expérience émotionnelle. C’est pourquoi les acheteurs disent souvent qu’ils sont « tombés amoureux » d’une maison. Remarquez que ce n’est pas, par exemple, le type de langage que les investisseurs utilisent lorsqu’ils sélectionnent des actions. Cependant, le choix d’une maison implique tellement de passion, et c’est pourquoi il est important de comprendre les signaux émotionnels qui peuvent susciter des réactions positives ou négatives.

« On ne penserait pas qu’une armoire bâclée puisse faire ou défaire une affaire, mais il faut considérer l’effet du subconscient d’un acheteur », explique Ellen Sykes, courtier chez Coldwell Banker Warburg à New York, NY. « Ils voient un placard en désordre – peut-être débordant de déchets qui semblent avoir été rangés là à la hâte, et peuvent non seulement penser qu’il n’y a pas assez d’espace, mais aussi penser que les propriétaires sont en désordre et se demander ce qu’il y a d’autre dans la maison. » Je n’ai pas été pris en charge.

Les placards peuvent figurer sur la liste des avantages ou des inconvénients

À tout le moins, les placards peuvent constituer un argument de vente ou un inconvénient dans la décision finale d’un acheteur. Steven Gottlieb, agent chez Coldwell Banker Warburg à New York, NY, affirme qu’un placard ne devrait pas faire ou défaire une vente – mais il dit que cela peut ajouter à l’impression générale vers laquelle un vendeur potentiel se penche déjà. « Des placards grands, soignés et construits sur mesure peuvent pousser un acheteur à tomber encore plus amoureux d’une maison qu’il aime déjà, et à l’inverse, des placards bondés, petits et/ou désorganisés peuvent ajouter à l’impression déjà négative d’un acheteur d’une maison. .»

Et c’est ce que Mary Barbrack, agente de l’équipe Julia Hoagland chez Compass à New York, nous dit qu’elle entend souvent parler de leurs clients. « Ces commentaires sont généralement liés au fait que l’espace ne fonctionne pas pour eux ou qu’il est globalement trop petit. » Même si les acheteurs peuvent ajouter eux-mêmes davantage d’espace de stockage, elle affirme qu’un grand espace de rangement est certainement un argument de vente. « S’ils aiment la taille, la disposition et l’état de la maison, alors : « Oh, il y a cinq placards ! ou « Un box de stockage est inclus dans l’achat », c’est comme recevoir un bonus.

Solutions de placard

Si votre placard n’est pas impressionnant, vous pouvez prendre certaines mesures pour en faire un élément positif (ou au moins neutre) de votre maison. « De toute évidence, les vendeurs ne reconstruisent pas les maisons pour offrir plus d’espace de rangement, mais il y a des choses telles que le désencombrement et la réorganisation des placards existants qui présenteront les placards d’une maison sous un bien meilleur jour », explique Garrett. « Par exemple, si un vendeur possède de petits placards, il est préférable de retirer autant d’objets que possible, afin que tout le potentiel et la quantité totale d’espace disponible soient clairement visibles pour l’acheteur. »

Cependant, assurez-vous de ne pas simplement déplacer le désordre d’une zone de la maison à une autre, car les acheteurs potentiels ont tendance à chercher partout. Garner suggère de placer temporairement les articles inutilisés de façon saisonnière dans un stockage hors site. « Une armoire bien conçue doit comprendre des éléments harmonieux (pas de produits de nettoyage ni de fournitures de cuisine avec les vêtements), des cintres pour uniformes, un éclairage approprié et, surtout, un espace négatif. » Il recommande de laisser certains cintres et étagères vides et affirme que les acheteurs devraient pouvoir voir le sol. « De plus, il ne devrait rien y avoir entre 8 et 10 pieds du plafond ; ces changements permettront aux acheteurs d’imaginer leurs propres objets dans l’espace.

Gottlieb est d’accord et dit que les placards devraient être remplis à 60 % ou moins et qu’il ne devrait rien y avoir sur le sol. « L’achat d’une maison est le prochain chapitre, souvent ambitieux, pour quelqu’un, et nous voulons lui vendre un fantasme de ce que pourrait être sa vie. »

Lorsque cela est possible, il recommande également de retirer du placard les articles bon marché, mais de conserver les articles qui semblent luxueux. « Dans les maisons modèles, vous verrez souvent des boîtes vides de marques de luxe exposées dans les placards vides. »

Barrack conseille aux vendeurs d’organiser les articles par couleur, forme et taille pour aider à présenter l’espace comme accueillant et épuré.

Puisque deux de nos autres experts ont déconseillé de laisser quoi que ce soit sur le sol, nous nous sommes demandé ce que les propriétaires feraient de leurs chaussures. Elle nous raconte que des chaussures en excellent état peuvent être exposées sur des étagères. « Dans le cas contraire, ils doivent être rangés dans des cartons ou, dans la mesure du possible, stockés pendant toute la durée de l’inscription. »

De plus, Barbrack recommande d’ajouter une bougie ou des roseaux légèrement parfumés pour aider à donner un ton luxueux. « Il est important d’avoir de l’éclairage dans la plupart des placards et n’oubliez pas de vérifier les murs pour voir s’ils ont besoin d’une retouche rapide de peinture. »

Tous les conseils ci-dessus s’adressent aux propriétaires de maisons existantes. Cependant, si vous êtes en train d’acheter une nouvelle construction, Jonathan Self, un courtier immobilier agréé Compass à Chicago, dans l’Illinois, affirme que vous pourrez généralement négocier et personnaliser les placards.

« Sachez que le crédit de développeur offert pour la construction de votre placard pourrait très bien ne représenter que la moitié de ce dont vous avez réellement besoin, alors assurez-vous d’avoir une idée précise de ce que vous obtenez. »

Il recommande de retirer le crédit de garde-robe de votre prix d’achat et de rechercher plutôt votre propre entreprise de garde-robe directe au consommateur pour économiser de l’argent. « C’est exactement ce que fait votre développeur, sauf qu’il est l’intermédiaire qui vous facture cela. » Lorsque vous sélectionnez une entreprise, Self dit qu’elle viendra sur le site, mesurera et s’occupera de l’installation.

« Maintenant, si vous voulez un placard comme celui de Lenny Kravitz, cela va vous coûter beaucoup d’argent, et si vous voulez du bois dur d’excellente qualité, cela va vous coûter de l’argent. » Il serait donc préférable que votre charpentier/constructeur fasse l’installation et négocie cela dans le prix.

« Si vous êtes prêt à abandonner l’aspect bois, je recommande quelque chose comme le système Elfa de Container Store, qui est durable et attrayant sans ressembler à un placard traditionnel.