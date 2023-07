Pourquoi travailler avec un courtier en hypothèques est essentiel sur le marché actuel

Les investisseurs immobiliers cherchant à garantir une dette pourraient être confrontés à des défis importants en raison des conditions de marché actuelles. Comme je l’ai mentionné dans un article précédent, les faillites bancaires et la hausse des taux d’intérêt ont entraîné un resserrement de l’environnement de crédit. Les emprunteurs peuvent avoir besoin de chercher partout le financement dont ils ont besoin et d’apporter plus de leur propre argent à la table. Des ressources telles qu’une banque locale pourraient ne pas être aussi facilement disponibles qu’elles l’étaient par le passé.

Compte tenu de ces tendances, travailler avec un courtier hypothécaire est une étape cruciale dans l’obtention du financement d’un investissement immobilier. Ces professionnels servent d’intermédiaire entre les emprunteurs et les prêteurs dans l’espace commercial. Si vous n’avez pas encore de courtier en hypothèques, vous voudrez exploiter votre réseau pour en trouver un pendant que vous construisez la pile de capitaux et que vous vous préparez à faire une offre sur une propriété.

Les avantages d’un courtier hypothécaire

Plutôt que de sortir seul ou de vous fier à vos propres données, vous pourrez rassembler plus d’options et d’informations avec un courtier en hypothèques. Ces professionnels opèrent jour après jour dans l’environnement de prêt, ce qui peut leur donner un aperçu des sources qui pourraient être disponibles. Ils sauront souvent qui sont les prêteurs actifs, et ces acteurs pourraient s’étendre au-delà des banques traditionnelles. Les courtiers en hypothèques peuvent être au courant des sources de prêt privées et avoir un aperçu des activités liées aux compagnies d’assurance et au marché des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (CMBS).

Ces professionnels peuvent vous aider à trouver la bonne dette pour la transaction. Il peut être utile d’avoir plusieurs choix disponibles lors de la sécurisation de la dette pour éviter de se retrouver dans une situation financière difficile. Si vous essayez de verrouiller et de vous engager sur un prix d’achat et que vous ne parvenez pas à obtenir un engagement d’un prêteur avant 60 jours plus tard, les taux peuvent avoir changé d’ici là. Le prêteur pourrait venir évaluer la propriété, puis réduire le produit du prêt. En tant que tel, vous voudrez avoir des plans de sauvegarde en place afin de pouvoir y tomber si nécessaire.

Lorsque vous envisagez une propriété, un courtier en hypothèques peut être en mesure de vous conseiller sur la façon de la repositionner pour rendre le produit plus avantageux. Dans certains cas, un courtier en hypothèques peut avoir une clause de complément de prix. Si vous améliorez les performances de la propriété, vous pourrez peut-être augmenter le prêt. Un bon courtier en hypothèques devrait être en mesure de les négocier pour vous.

Travailler avec un courtier hypothécaire

Avant de commencer à enchérir, vous voudrez parler à un courtier en hypothèques pour avoir une idée du financement disponible pour votre investissement. Ces professionnels peuvent évaluer votre position et vous aider à déterminer si vous êtes bancable. Vous pourrez également voir ce que vous pourriez avoir à apporter en termes d’équité. Les courtiers en hypothèques facturent souvent 1 % du prêt, mais vous voudrez discuter des frais afin de savoir à quoi vous attendre.

Au fur et à mesure que vous travaillez ensemble, un courtier en hypothèques peut vous aider à déterminer si les prêteurs vous obligeront à garantir personnellement un prêt. Pour les investissements immobiliers, l’absence de recours est toujours préférable, car vous ne mettrez pas vos propres actifs en danger pour le prêt. Cependant, il peut arriver que l’on vous demande de garantir personnellement un prêt jusqu’à ce que certaines conditions soient remplies, comme un bail sur la propriété. Un courtier en prêts hypothécaires peut vous aider à préparer et à manœuvrer ces étapes, et à établir un plan pour des circonstances particulières, comme un locataire important qui quitte une propriété.

Compte tenu des conditions de prêt actuelles, vous constaterez peut-être que les prêteurs traditionnels ne sont pas en mesure d’offrir un financement. Cela renforce encore la nécessité de travailler avec un courtier en hypothèques pour garantir la dette. Ils comprendront le rythme des prêts et son lien avec la classe d’actifs que vous avez choisie. En fin de compte, un excellent courtier en hypothèques peut vous aider à remplir la pile de capital, vous permettant d’obtenir une image solide des couches de dette et de capitaux propres dans une transaction.