Plutôt que de décorer, les acheteurs veulent des pieds-à-terre clés en main.

Des preuves anecdotiques suggèrent que les acheteurs haut de gamme sont aussi intéressés par les pieds-à-terre des grandes villes après la pandémie qu’ils l’étaient avant l’arrivée de Covid. La différence? Les acheteurs ont tendance à rechercher non pas des résidences personnalisables, mais des maisons clé en main.

Le changement peut découler des incertitudes de la chaîne d’approvisionnement de l’ère Covid qui persistent plus longtemps que prévu. Les acheteurs ne veulent pas attendre que les matériaux de design d’intérieur soient disponibles.

Voici quelques-uns des meilleurs exemples de pieds-à-terre clés en main.

Parmi les propriétés offrant tout le confort de la maison lors de l’emménagement, on trouve les résidences ONE11 de New York à Thompson Central Park.

Portant une adresse au 111 West 56e Street, ONE 11 Residences à Thompson Central Park propose 99 résidences en copropriété d’une ou deux chambres. Tenant compte des goûts des différents acheteurs, l’ensemble clé en main optionnel conçu par Thomas Juul-Hansen offre aux acheteurs un choix de deux palettes de couleurs.

« Les résidents de ONE11 peuvent entrer dans une maison entièrement meublée conçue avec précision pour l’échelle et les dimensions de la résidence », explique Stan Spiegelman, directeur général de GFI Development, le promoteur de la propriété.

« Non seulement le tout premier clé en main de Juul-Hansen offre un style impeccable, mais ses couches de design le rassemblent, faisant de votre maison un chez-soi dès le premier jour. Tout peut être ici, en place, à vous attendre.

Sur les 146 résidences du Raffles Boston Back Bay Hotel & Residences – le premier développement nord-américain à usage mixte de la marque Raffles – 38 sont des maisons pied-à-terre. Tous sont disponibles avec un choix de deux programmes d’ameublement distincts conçus par Rockwell Group, le concepteur principal du Raffles Boston. Situés aux étages 15 et 16 du bâtiment de 35 étages, les pieds-à-terre s’étendent de 430 à 639 pieds carrés

« Nos maisons pied-à-terre offrent une opportunité de propriété extraordinaire », déclare Jordan Warshaw, co-développeur du Raffles Boston Back Bay Hotel & Residences et président du développeur basé à Boston, The Noannet Group.

« Nous savons qu’ils s’adresseront à une diversité d’acheteurs, qu’il s’agisse de quelqu’un qui souhaite faire partie de tout ce que Raffles Boston a à offrir toute l’année, ou de quelqu’un qui vit à Boston seulement une partie de l’année, mais veut un petite maison élégante en ville qu’ils peuvent appeler la leur. Avec notre ouverture à l’horizon et le succès remarquable de nos 193 logements en étage, nous anticipons une demande record pour les pied-à-terre.

Cette propriété offre un pied-à-terre vivant précisément à l’endroit où il est susceptible d’être le plus apprécié. Autrement dit, au cœur de Manhattan, au 685 de la Cinquième Avenue, à quelques pas de tout ce pour quoi les gens s’installent dans la ville, des légendaires boutiques et restaurants aux icônes culturelles.

Construit l’année précédant l’aube de la Dépression, le bâtiment Beaux Arts de 29 étages a été restauré et transformé depuis son ancienne existence en tant que siège social de Gucci, et propose 69 résidences entièrement meublées et aménagées.

À quelques pas du célèbre « Triangle d’or » de Beverly Hills, la structure résidentielle du 9200 Wilshire Boulevard représente le premier emplacement résidentiel de la célèbre marque hôtelière sur la côte ouest. Ses 54 résidences pied-à-terre offrent des vues spectaculaires sur Beverly Hills et les collines d’Hollywood, tandis que la suite d’équipements offre tout, d’une bibliothèque et d’un salon à des espaces de yoga et de méditation intérieurs et extérieurs, et bientôt un restaurant dirigé par le chef étoilé Daniel Daniel Boulud.

« Nous avons créé une offre unique en amenant Mandarin Oriental Residences sur la Cinquième Avenue et Beverly Hills avec des services Mandarin Oriental légendaires, une cuisine raffinée de Daniel Boulud et des équipements de classe mondiale », a déclaré Michael Shvo, fondateur et PDG de SHVO, le développeur des deux. . « Les acheteurs peuvent emménager dans des résidences entièrement équipées et meublées, où tous leurs besoins sont soigneusement pris en compte. »