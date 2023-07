Peut-être que vous ne devriez pas construire cette maison de rêve Barbie

Le film très attendu est enfin sorti et il est juste de dire que c’est l’un des films les plus influents de l’année. Il n’est donc pas surprenant que Barbiecore soit l’une des esthétiques dont on parle le plus dans l’espace domestique en ce moment. Le rose est de retour en force et les gens adorent cette couleur vive et gaie, surtout en été.

Pourtant, la seule chose à laquelle Barbie n’a jamais aspiré était de faire faillite, ce qui pourrait arriver si vous décidez de construire une vraie maison de poupée. Voici pourquoi vous voudrez peut-être repenser la construction de ce manoir Malibu Barbie.

Le moment Barbiecore est maintenant

« Barbie passe un moment, tout comme le maximalisme dans la décoration d’intérieur, il est donc naturel que les deux se soient mariés », déclare la courtière de Los Angeles Lori Levine Harris de Brock & Lori.

Bien que Barbie existe depuis 1959, la popularité de cette esthétique ne devrait pas durer aussi longtemps. Bien que vous puissiez profiter d’une maison entièrement rose, il est peu probable que les acheteurs potentiels partagent le même sentiment lorsque vient le temps de vendre. « La Barbie Dream Home n’est pas un bon investissement immobilier car elle crée une propriété avec un attrait de niche, aliénant une grande partie du bassin d’acheteurs qui n’apprécient peut-être pas la vision », déclare le courtier Stéphane Guerrier de l’équipe Julia Hoagland chez Compass à New York. « En termes de valeur de revente, préparez-vous à le vendre pour quelques centimes sur le dollar. Les acheteurs qui sont capables de voir au-delà des teintes roses et de la fantaisie ne seraient intéressés que par l’achat de la maison avec une forte remise, en tenant compte du prix de ce qu’il faudrait pour défaire le .

Toute esthétique spécifique, qu’elle soit extrêmement moderne, grand millénaire ou Barbiecore finit par limiter le bassin d’acheteurs et comme le dit Harris, « Lorsque vous vendez une maison, en général, vous voulez être tout pour tout le monde. »

La tendance de la location de vacances Barbiecore

Alors que Barbiecore ne sera probablement pas populaire à long terme, les investisseurs immobiliers encaissent à court terme avec des locations de vacances sur le thème de Barbie et des propriétés Airbnb partout, de la Californie au Tennessee. « La Barbie Malibu Dream Home est un parc d’attractions unique en son genre, parfait pour les anniversaires, les enterrements de vie de garçon et les enterrements de vie de jeune fille. La Barbie Dream Home est une entreprise de location de vacances à thème qui est à la mode maintenant, mais les tendances s’estompent », explique Karen Kostiw de Coldwell Banker Warburg à New York.

Néanmoins, si vous envisagez de le faire, Kostiw vous recommande de vous assurer que cela est autorisé dans votre quartier. «Tous les marchés ne prennent pas en charge une maison à thème unique en son genre. Certaines zones ont des exigences strictes en matière de construction et des lois sur la location qui peuvent vous empêcher de construire une maison de location de vacances à thème.

Même si cela est autorisé, une maison rose vif peut violer votre accord HOA ou provoquer un tollé avec vos voisins. « Les résidents sont toujours attentifs à l’esthétique du quartier. Si quelqu’un possédait une maison de ville en grès brun sur la 82e rue dans l’Upper East Side, je ne sais pas comment cette personne se sentirait en sortant le chien tous les matins et en voyant une propriété séparée au centre de la rue drapée de rose vif », déclare Justin Diamond, agent immobilier basé à New York, d’Elegran Real Estate.

L’exception à la règle

Cependant, si vous vendez une maison inspirée de Barbie, il y a une chance de trouver un acheteur et si cet acheteur partage votre vision, vous pourriez finir par faire un bon retour sur votre investissement. Mais, c’est encore un gros pari. Le courtier Becki Danchik de Coldwell Banker Warburg explique: «La valeur réside dans la nouveauté, donc s’il y a plus d’une maison de rêve Barbie dans la région, elle perd son attrait et le potentiel d’être un investissement intelligent. Au contraire, si vous avez la seule maison de rêve Barbie dans la région, vous êtes peut-être assis sur une mine d’or. J’encourage le propriétaire de cette propriété à trouver un agent immobilier qui peut fournir un plan marketing solide et créatif car il y a peu de temps pour capitaliser sur le marché alors que la culture Barbie est à son plus haut niveau.

Un petit Barbiecore va loin

Il existe de nombreuses façons d’intégrer des éléments Barbiecore dans une maison sans avoir l’impression de sauter sur une tendance ou de réduire potentiellement la valeur de revente. Un bon exemple de ceci est une maison de style espagnol de South Pasadena qui est actuellement répertoriée par Harris. La maison de 1928 présente un extérieur rose ainsi qu’une salle de bain originale carrelée de rose poussiéreux avec un sol à carreaux rose et blanc. Cette propriété a suscité beaucoup d’intérêt de la part des acheteurs. « Les journées portes ouvertes étaient pleines ! Je n’appellerais en aucun cas la maison Barbiecore, mais les éléments roses de la maison l’ont vraiment fait ressortir et ont trouvé un écho auprès des acheteurs, qui ont vu trop de boîtes blanches sur le marché.

Pourtant, Harris suggère d’utiliser cette couleur avec parcimonie. « Une maison rose vif entière ? Je ne peux pas dire que je vois cela comme une tendance à la maison avec des jambes (longues de Barbie).