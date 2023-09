Parc aquatique intérieur d’une taille immense, un manoir à part à Richmond Hill, en Ontario

Lorsque la vie privée est une priorité, il existe certaines enclaves où se rassemblent des individus fortunés. Dans la région du Grand Toronto, en Ontario, un tronçon de Forest Ridge, à Richmond Hill, fait l’affaire.

Les grandes maisons du domaine, abritées par des arbres bicentenaires, attirent des PDG d’entreprise et des joueurs de hockey de la LNH.

«Il se trouve dans un sanctuaire bien établi de maisons anciennes et nouvellement construites», explique Patricia Sun de Barry Cohen Homes. « Ses résidents préfèrent l’intimité de chaque maison du domaine ainsi qu’un accès facile à Toronto. »

Au sommet du marché immobilier du quartier se trouve le domaine de près de 2 acres situé au 33 Forest Ridge Road, coté à 22 millions CAD, soit un peu moins de 16,4 millions USD. Sun représente la propriété avec Barry Cohen, également avec Barry Cohen Homes.

« Bien qu’il s’agisse de la maison la plus chère répertoriée à Richmond Hill, elle est certainement justifiée par l’espace, les matériaux et les caractéristiques », explique Sun. « L’ensemble de la propriété est fermé par une grande allée circulaire chauffée pouvant accueillir plus de 20 véhicules. »

Aussi impressionnant que soit le manoir somptueux de l’extérieur, avec ses colonnes gracieuses et ses balustrades de balcon à volutes, les plus de 22 000 pieds carrés d’espace intérieur contiennent une gamme d’équipements qui le placent au-dessus.

Le plus inattendu est peut-être le parc aquatique intérieur à deux étages doté d’une cascade. Plutôt que d’être caché, l’élément peut être vu depuis les murs de verre de la salle de piano à queue/billard et du salon à deux étages.

Une salle de jeux, un vaste bar, une salle de sport et un théâtre aux murs tapissés de velours complètent les équipements intérieurs au niveau inférieur de la maison. À l’extérieur, le terrain paysager contient plusieurs cascades et une cabane boisée avec une tyrolienne.

Conçue pour les grands divertissements ainsi que pour la vie de famille, la maison ouvre la voie à ce qui se trouve au-delà avec une porte à double entrée en bois massif ornée de détails en verre et en métal personnalisés. Le hall d’entrée circulaire de deux étages comprend un lustre en cristal, un plafond en forme de dôme avec lucarne, un sol en carrelage de marbre chauffant et un double escalier en marbre avec d’élégantes balustrades en fer forgé.

Le hall s’ouvre sur une salle à manger formelle, le garde-manger et la cuisine du majordome adjacents. Les détails de la salle à manger comprennent des moulures de plafond ornées, trois lustres et des murs et un sol en carrelage de marbre.

La cuisine est équipée de comptoirs en marbre, d’appareils électroménagers haut de gamme, d’armoires en bois ivoire et d’un îlot central. Le garde-manger du majordome contient un casier à vin, des armoires à façade en verre éclairées et une kitchenette de préparation avec un réfrigérateur, un réfrigérateur à vin et un four.

Trois ensembles de portes françaises du salon s’ouvrent sur une terrasse en pierre donnant sur la cour. La bibliothèque/bureau circulaire est lambrissée avec des étagères en bois du sol au plafond, un foyer au gaz et un plafond en bois à caissons. Les fenêtres incurvées donnent sur la cour avant.

A l’étage, un coin salon au plafond en forme de dôme, un balcon Juliette et un vaste dressing composent la salle de bains principale.

« Chacune des cinq suites dispose de hauts plafonds et de salles de bains somptueuses », explique Sun. « Il existe également un appartement indépendant de 2 500 pieds carrés pour la vie indépendante d’invités supplémentaires ou de membres de la famille. »

Il y a un total de 10 salles de bains. Un ascenseur accède à tous les niveaux de la maison.