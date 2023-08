Nombre record de conversions génératrices d’appartements en travaux

Si les États-Unis veulent remédier à leur pénurie critique de logements locatifs, les experts s’accordent à dire que les projets de réutilisation adaptative doivent faire partie de la réponse. Selon un nouveau rapport de réutilisation adaptative de RentCafe, il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles sur ce front.

Tout d’abord, la mauvaise nouvelle. Le nombre de bâtiments qui ont subi une conversion en 2021 et 2022 n’était pas aussi élevé que les chiffres de 2019 et 2020.

La bonne nouvelle est que l’intérêt persiste pour tirer parti des projets de réutilisation adaptative – dont beaucoup impliquent des conversions de bureaux – pour à la fois générer plus d’appartements et revitaliser les quartiers du centre-ville durement touchés par le passage des bureaux aux arrangements de travail à domicile. RentCafe rapporte qu’un total de 10 090 appartements ont été convertis l’année dernière. Par ailleurs, 122 000 reconversions d’appartements locatifs sont en cours, dont 45 000 issues de la réaffectation de bureaux.

Les projets de réutilisation adaptative créant de nouveaux appartements seraient probablement plus nombreux si une plus grande clarté existait autour de l’avenir des espaces de bureaux. Il y a un manque général d’accord sur la quantité d’espace de bureau qui sera nécessaire à l’avenir.

Alors que le travail à distance a été efficace pour de nombreux employés et employeurs, un nombre croissant d’entreprises et d’organisations obligent le personnel à se présenter en personne de plus en plus de jours par semaine. Cette tendance laisse planer le doute sur le nombre d’immeubles de bureaux susceptibles d’être candidats à la reconversion. Cependant, la ligne de tendance est encourageante. Le nombre d’appartements résultant de projets de réutilisation adaptative devrait dépasser 120 000 dans les années à venir, a rapporté RentCafe.

Alors que les conversions de bureaux se sont ralenties au cours des deux dernières années, les transitions hôtel-appartement ont récemment atteint un sommet en cinq ans.

Les conversions de bureaux restent les plus courantes, représentant 34 % de tous les projets de réutilisation adaptative. Mais les conversions hôtelières progressent, pour atteindre 29 % de l’ensemble des projets. En 2022, 2 954 appartements ont été créés grâce aux reconversions hôtelières, soit une augmentation de 43 % par rapport aux 2 060 appartements générés en 2021.

Les raisons ne sont pas difficiles à comprendre. Les conversions d’hôtel en appartement sont beaucoup plus faciles à réaliser que celles des immeubles de bureaux ou des sources les plus courantes suivantes : usines, bâtiments de santé, entrepôts, centres de divertissement, écoles, édifices religieux et entrepôts. Des facteurs tels que la baisse de la demande des voyageurs à l’ère de la pandémie, en particulier pour les nuitées dans des villes touristiques aussi prestigieuses que San Francisco et New York, y ont également contribué.

Lorsque le taux d’occupation des hôtels a chuté dans ces capitales mondiales, les redéveloppeurs ont eu la possibilité, qui n’existait pas auparavant, de convertir des hôtels.

RentCafe a également constaté que certaines villes étaient beaucoup plus susceptibles de voir des projets de réutilisation adaptative achevés en 2022 que d’autres. Los Angeles, Californie ; Kissimmee, Floride ; et Alexandria, en Virginie, ont couronné la liste des villes témoins de conversions d’appartements.

La Cité des Anges, avec 1 292 appartements convertis et 13 % des conversions, abritait environ deux fois plus d’appartements convertis que Kissimmee, en Floride, avec 648 et 6 %. L’approbation par LA d’une mise à jour de l’ordonnance sur la réutilisation adaptative du centre-ville rendra des bâtiments supplémentaires éligibles à des incitations qui contribueront à encourager encore plus de conversions.

Sur le total de Kissimmee, la grande majorité (85%) résultait de la conversion d’anciens hôtels en appartements locatifs très demandés. RentCafe a rapporté que Kissimmee et d’autres villes du comté d’Osceola dans le Sunshine State soutiennent financièrement les propriétaires et les promoteurs immobiliers intéressés par les efforts de réutilisation adaptative.

La troisième place, Alexandria, Va.. a vu 435 appartements créés. Tous ont été taillés dans d’anciens immeubles de bureaux. Baltimore, Md. et St. Louis, Mo. étaient quatrième et cinquième, avec 395 et 354 unités respectivement.

Nouveau et remarquable

Parmi les projets récents les plus notables figurait Notable Apartments, à Lakewood, Colorado. Un immeuble de bureaux autrefois vacant, il a été réaménagé en un immeuble d’appartements de 218 unités comprenant des studios, des unités d’une et deux chambres. Un sanctuaire pour les artistes, y compris les musiciens, Notable offre un espace de pratique et de performance et un studio d’art spacieux.