« Monaco du Mexique » attire les Américains vers des propriétés de luxe

Ceux qui ont savouré Cabo San Lucas et San Jose del Cabo, collectivement connus sous le nom de Los Cabos, comprennent l’attrait de ce pays des merveilles de vacances mexicaines à la pointe de la péninsule de Baja.

La destination bénéficie de 350 jours de soleil par an, se trouve à moins de trois heures de route de 24 villes américaines et a vu le tourisme exploser de 150 % par rapport au Mexique dans son ensemble. Les Caps voient désormais 3 millions de visiteurs arriver par avion et par bateau de croisière chaque année.

Cette année, avec l’ajout de quatre nouvelles liaisons Southwest Airlines vers Los Cabos depuis Kansas City, Mo. et Long Beach, Californie, les plages, les restaurants et la vie nocturne de Cabo San Lucas et de San Jose del Cabo sont plus accessibles que jamais, même pour les longs week-ends. Aider à garder Los Cabos sur le radar de vacances des voyageurs internationaux sont de nouvelles résidences et centres de villégiature de luxe – et récemment redécouverts.

Ils comprennent les résidences du St. Regis Los Cabos; Solaz, une station balnéaire de luxe ; Côte Palmas ; Esperanza, Auberge Resorts Collection; Chileno Bay Resort & Résidences; et Cove Club.

Situé sur un site de 33 acres à Cabo St. Lucas, The Residences at The St. Regis, Los Cabos propose un total de 74 condominiums et villas.

Les murs de verre surdimensionnés dans les salons des villas en bord de mer s’ouvrent sur des terrasses avec cuisines extérieures et piscines à débordement. Au-delà de ces étendues de 60 pieds de long en front de mer privé. Les résidents bénéficient d’un accès à sept piscines de villégiature ainsi qu’à des cours et des jardins paysagers, ainsi qu’au célèbre parcours de golf Jack Nicklaus et au club de golf Quivira. Un autre aspect attrayant de The Residences at The St. Regis est sa proximité avec un éventail attrayant de restaurants.

« Un dénominateur commun pour chaque visiteur est l’amour de la bonne bouffe », explique Cameron Kimball, vice-président des ventes et du marketing pour la propriété. « Cabo est devenu le lieu d’atterrissage des meilleurs chefs d’Amérique du Nord. Il existe une variété infinie de plats de qualité, de la cuisine mexicaine classique chez Edith’s aux sushis de classe mondiale chez NickSan, les deux restaurants à quelques minutes du St. Regis Los Cabos.

Solaz offre des vues spectaculaires sur la mer de Cortez et le désert de Baja, un spa et sept restaurants sur place qui s’inspirent de la gastronomie locale. Mais pour de nombreux visiteurs, c’est l’architecture qui est le principal argument de vente de la station.

La conception apporte l’extérieur à l’intérieur tout en incorporant un accès à la plage et des repas en plein air. Compte tenu de ses vertus avant-gardistes, il est approprié que Solaz soit la première station balnéaire mexicaine avec son propre musée mettant en lumière des objets d’art associés à l’histoire et à la magie géologique de la péninsule de Baja.

Attirant les familles aisées, les célébrités et les chefs de file de l’industrie, cette communauté ultra-luxe est le cadre du Four Seasons Resort & Residences Los Cabos, du Amanvari Resort and Residences et d’un parcours de golf 18 trous Robert Trent Jones II.

Sont également présentés 18 acres de vergers et de fermes, la boîte de nuit Chiki conçue par Martin Brudnizki et sa propre plage, son golf et son yacht club dans un village de marina.

De nombreux voyageurs de cette escapade familiale réservent un forfait appelé The Ultimate Summer Family Experience, comprenant un hébergement dans une villa de trois ou quatre chambres, ainsi que des activités quotidiennes allant des balades à vélo en famille sur le rivage au yachting privé. Les expériences réservées aux enfants et aux adolescents incluent le stand-up paddle et le cyclisme guidé.

Baignade céleste, observation des baleines, balade à dos de chameau, croisières au coucher du soleil, soins de spa d’inspiration régionale à THE WELL, ou simplement détente dans la piscine à débordement à trois niveaux du complexe ne sont que quelques-unes des opportunités pour les familles dans cette propriété sœur d’Esperanza. À la fin de la journée, de nombreuses familles savourent des dîners de groupe multigénérationnels au restaurant d’inspiration méditerranéenne YAYA de Chileno.

Cette nouvelle communauté résidentielle de luxe est nichée dans Cabo Del Sol, la communauté planifiée de 1 800 acres située sur le Golden Cabo Corridor.

Cove Club propose un club de plage réservé aux membres situé le long de l’une des plages de baignade les plus pittoresques de la région, quatre piscines privées, une variété d’équipements de bien-être, un golf privé au Cove Club Course, une ferme biologique et un parc de sports de raquette. La communauté sera éventuellement le cadre de 375 sites résidentiels et résidences.