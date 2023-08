Meilleurs cadeaux de pendaison de crémaillère : édition salle de bain

Lorsque vous emménagez dans une nouvelle maison, l’ajout d’éléments dans la salle de bain qui apportent texture et chaleur – ainsi que des fonctionnalités – peut rendre cet espace plus personnalisé. Qu’il s’agisse d’un nouvel appartement ou d’une nouvelle maison, des accessoires de salle de bain de haute qualité peuvent ajouter la touche finale pour rendre l’espace moins générique et plus comme à la maison.

Et, comme pour les meilleurs cadeaux de pendaison de crémaillère pour la cuisine, il est possible d’offrir des articles élégants qui sont également pratiques.

Ce sont les meilleurs cadeaux de pendaison de crémaillère pour la salle de bain.

Pomme de douche Moen Engage Spot Resist en nickel brossé

Les nouveaux propriétaires voudront très probablement échanger la pomme de douche existante, et la pomme de douche en nickel brossé Moen Engage Spot Resist est belle et fonctionnelle. La finition en nickel résistant aux taches est insensible aux empreintes digitales et aux taches d’eau. De plus, la station d’accueil magnétique et le tuyau métallique sans pli lui permettent de s’étendre et d’être utilisé comme douchette lorsque vous le souhaitez. Les réglages de la douche incluent le massage, le massage relaxant, le rinçage, l’averse, la large couverture et l’intensité.

Balance intelligente de suivi de la forme physique Eufy P3

Eufy est connu pour ses balances intelligentes ; cependant, le dernier en date, l’Eufy Smart Scale P3, est une mise à niveau majeure. Il dispose d’un grand écran couleur qui facilite la visualisation des données corporelles, et les utilisateurs peuvent choisir parmi les 16 mesures de santé qu’ils souhaitent afficher à l’écran : poids, IMC, pourcentage de graisse corporelle, masse musculaire, fréquence cardiaque, eau, BMR, graisse viscérale, masse corporelle maigre, graisse corporelle, masse osseuse, âge corporel, protéines, graisse sous-cutanée, type de corps et masse musculaire squelettique. Et grâce à la technologie de l’IA, la balance calcule, analyse et suit les données corporelles et fournit des recommandations pour atteindre les objectifs.

Sèche-cheveux Laifen Swift SE

Un nouveau sèche-cheveux profilé est idéal pour une nouvelle salle de bain, mais le Laifen Hair Dryer Swift SE n’est pas n’importe quel sèche-cheveux. Il est léger et ultra silencieux, avec un processus de séchage rapide et efficace. Le sèche-cheveux, doté d’un anneau lumineux à LED 3 couleurs et d’un moteur sans balai capable de 105 000 tr/min, est également conçu pour lutter contre les frisottis et améliorer la brillance. Il est disponible en bleu mat, violet mat, rose mat et blanc mat.

Ensemble de serviettes de bain en coton turc bio Crate & Barrel

Tout nouveau propriétaire adorerait cet ensemble de bain en coton turc 6 pièces Crate & Barrel, qui comprend 2 débarbouillettes, 2 essuie-mains et deux serviettes de bain, chacun composé à 100 % de coton biologique certifié turc à longues fibres, à double épaisseur. L’ensemble est disponible dans une douzaine de choix de couleurs, y compris le bleu soir, le bleu océan, le blanc, l’ivoire, le gris moucheté, le gris, le bleu brume, le bleu spa, le vert canard, le gris ardoise, le taupe et le beige naturel moucheté.

Peignoir en bambou Cariloha

Les hommes comme les femmes apprécieront le peignoir en bambou unisexe Cariloha. L’intérieur est fabriqué à partir d’un tissu à double tricot unique avec du bambou confortable, tandis que l’extérieur est fabriqué à partir d’un mélange de micro-polyester ultra-moelleux. Le col châle et les poignets retournés offrent une expérience luxueuse et la robe évacue également l’humidité et résiste aux odeurs. Il est disponible en blanc et graphite, et en 2 tailles : petit/moyen et grand/X-large.

Le banc de douche en teck 18″ Original Asia

Pour ceux qui veulent se raser les jambes ou s’asseoir sous la douche, ce magnifique banc de douche en teck Original Asia 18″ est un choix solide et durable qui est naturellement résistant à l’eau et facile à entretenir. Fabriqué en teck massif 100 % récolté de manière durable, le banc mesure 18 po L x 12 po P x 18 po H. Il a du matériel en acier inoxydable et les pieds de préhension et de nivellement en caoutchouc le rendent sûr à utiliser sur des surfaces inégales.

Serviettes de bain Solina Home

Les serviettes de bain en lin ajoutent une touche d’élégance à n’importe quelle salle de bain. La serviette de bain Solino Home Linen, composée à 100% de lin pur, absorbe rapidement l’humidité et sèche rapidement. Il est également antimicrobien, ce qui lui permet de résister à la moisissure, aux germes et aux odeurs. La serviette est disponible en blanc et naturel clair, et en quatre tailles allant de 30″ x 54″ à 55″ x 80″. Il est également disponible dans un ensemble de trois essuie-mains de 14 po x 24 po.

Haut-parleur étanche Soundcore Motion+

Avec un indice d’étanchéité IPX7, le haut-parleur étanche Soundcore Motion+ est bien équipé pour gérer les déversements d’eau accidentels. Le haut-parleur sans fil peut diffuser de la musique sans interruption pendant 12 heures, puis se recharger via USB-C. Il utilise Bluetooth 5.0 et dispose d’un couplage stéréo sans fil. De plus, à l’aide de l’application Soundcore, les modes d’égalisation et d’autres paramètres peuvent être personnalisés via un smartphone. Le haut-parleur est disponible en noir, rouge et bleu.

Rideau de douche gaufré de luxe biologique

Ce rideau de douche gaufré organique de luxe simple mais élégant fonctionne bien avec n’importe quel décor de salle de bain. Le tissage gaufré est tissé à partir de coton 100% biologique et la conception en nid d’abeille comprend 12 boutonnières cousues le long de l’ourlet supérieur. Le rideau de douche mesure 72″ x 72″ et est disponible en gris clair, sable et blanc.

Plateau de baignoire de luxe en bois Royal Craft

Après une dure journée, les propriétaires peuvent se détendre dans la baignoire avec ce plateau de baignoire en bois Royal Craft. Le plateau de bain résistant à l’eau et à l’eau s’ajuste de 29″ à 43″ et a une fente pour contenir un livre ou une tablette, en plus des emplacements pour d’autres articles, comme une bougie et un verre de vin ou autre boisson. En plus du bambou naturel, d’autres couleurs incluent le noir, le bleu, le marron, le gris, le rose et le blanc.