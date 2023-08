Meilleurs cadeaux de pendaison de crémaillère : édition chambre à coucher

Lorsqu’il s’agit de cadeaux de pendaison de crémaillère, la plupart des gens pensent aux cadeaux de cuisine et aux cadeaux de salle de bain. Cependant, les experts recommandent de dormir 8 heures par jour, soit un tiers de chaque période de 24 heures. Et même les personnes qui n’atteignent pas le seuil de 8 heures passent bien plus de 6 heures par jour dans la chambre, soit à dormir, soit à se prélasser dans leur lit en lisant ou en regardant la télévision.

Il est donc certainement utile d’offrir des articles qui peuvent contribuer à créer une chambre plus confortable et propice à la détente et au sommeil.

Ce sont les meilleurs cadeaux de pendaison de crémaillère pour la chambre.

Ensemble de draps Sleep Number Lyocell Ultra

Les nouveaux propriétaires apprécieront un ensemble de draps Sleep Number Lyocell Ultra, composé d’un mélange de lyocell conçu pour être respirant. Le tissage satiné à 300 fils est également doux et luxueux, et possède un design intelligent qui maintient le drap-housse bien en place. Les choix de couleurs incluent la pierre, le lilas doux, le vert tendre, l’ivoire, le gris nuage, le blanc et le bleu marine.

Couette en bambou Cariloha

La couette Cariloha Bamboo peut être utilisée seule ou avec une housse de couette. L’intérieur et l’extérieur de cette couette luxueuse et douce sont composés à 100 % de viscose de bambou, et le matériau naturellement thermorégulateur permet à la couette d’être utilisée en toute saison. De plus, le bambou repousse les odeurs et les allergènes.

SFERRA Fiona Housse de couette

Pour ceux qui préfèrent leurs couettes recouvertes, l’éclat soyeux mais subtil de la housse de couette en satin SFERRA Fiona offre un look élégant. Fabriquée en 100 % coton longue durée, la housse de couette présente un ourlet ajouré, qui apporte une touche décorative. Les choix de couleurs incluent l’avoine, la mer, le sable, l’ivoire, le blanc, le bord de la piscine, la poudre, le gris et le saule. Les housses assorties sont vendues séparément.

Matelas classique Saatva

Une bonne nuit de sommeil commence avec le bon matelas. Le matelas Saatva Classic est doté d’une conception à double ressort en acier au carbone recyclé qui résiste à l’affaissement. La technologie de la zone lombaire offre un soutien et maintient la colonne vertébrale alignée dans toutes les positions de sommeil. Le dessus-de-coussin de 3 pouces est rembourré pour plus de confort et il est également respirant pour garder les dormeurs au frais.

Ensemble de courtepointe en coton biologique Brooklinen

L’ensemble de couette en coton biologique Brooklinen est fabriqué à partir de coton biologique à fibres longues certifié GOTS et également certifié OEKO-TEX pour être exempt de produits chimiques nocifs. Elle est douce et légère, de sorte que la parure de lit peut être utilisée en toute saison. L’ensemble comprend la couette et 2 taies décoratives, et les choix de couleurs incluent vanille et bleu marina.

Protège-matelas Bedgear Ver-Tex

Un protège-matelas peut aider les matelas à durer beaucoup plus longtemps. Contrairement aux protège-matelas en plastique qui peuvent être irritants et inconfortables, le protège-matelas Bedgear Ver-Tex est composé à 48 % de polyester, 48 % de polyéthylène et 4 % de métal. Il est imperméable et protège les matelas des déversements, de la moisissure et des allergènes. Le protège-matelas est également conçu pour favoriser la circulation de l’air et réduire la surchauffe. De plus, la bande élastique le maintient bien en place.

Ensemble de draps ultra percale Pure Parima Hotel Collection

Les propriétaires qui aiment la sensation du coton frais et impeccable apprécieront l’ensemble de draps Ultra Percale Pure Parima Hotel Collection, qui a une finition mate élégante. L’ensemble a l’apparence et la sensation luxueuse des draps de qualité hôtelière. Fabriqués à partir de fibres de coton égyptien de Gizeh extra longues et cueillies à la main, les draps à 350 fils ont un tissage en percale et sont certifiés OEKO-TEX contre les produits chimiques nocifs. Les choix de couleurs incluent l’ardoise, le blanc, l’os et le carbone.

Couverture lestée Baloo Living

Une couverture lestée offre un câlin doux et peut aider les propriétaires à se détendre et à dormir profondément. La couverture lestée Baloo Living est remplie de perles de verre, recouverte de coton 100 % doux et naturel. C’est végétalien, sans produits chimiques et sans plastique. La couverture lestée est également respirante et lavable en machine. Les choix de couleurs incluent la sauge argentée, le blanc galet, le bleu luma et la rose espoir. La couverture est également disponible en 4 poids : 12 livres, 15 livres, 20 livres et 25 livres.

Ensemble de draps en lin Cosy Earth

Fabriqué à 70 % en viscose de bambou et à 30 % en lin, l’ensemble de draps en lin Cozy Earth est respirant et évacue l’humidité, pour offrir une expérience de sommeil plus fraîche. Cela lui permet également d’être utilisé à n’importe quelle saison de l’année. L’ensemble de draps doux, produit de manière éthique, possède également un tissage amélioré qui l’empêche de boulocher. Les choix de couleurs incluent olive, gris clair, bleu marine, naturel et blanc.

Oreiller spongieux Nolah

Parfois, il est difficile de trouver le bon oreiller qui offre à la fois soutien et confort. Cependant, l’oreiller Nolah Squishy a une conception à double chambre et la mémoire déchiquetée dans la poche intérieure peut être ajoutée ou supprimée. Cela permet aux dormeurs de personnaliser l’oreiller en fonction de leurs préférences de sommeil, en fonction de la hauteur ou de la hauteur souhaitée. De plus, comme l’oreiller est fait de mousse respirante, il fournit un flux d’air maximal au lieu d’emprisonner la chaleur.