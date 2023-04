Manhattan Penthouse Dispose d’une Terrasse Privée sur le Toit, Accès à la Cuisine Extérieure

Un penthouse dans le quartier de Chelsea à Manhattan est doté d’une grande terrasse privée qui offre une vue imprenable sur l’ouest de la ville et les couchers de soleil, offrant un lieu de repos calme dans l’agitation de la ville. Il a également accès à une cuisine extérieure commune pour des repas en plein air faciles.

La résidence de trois chambres et 3,5 salles de bains se trouve au 12ème étage d’un condominium de luxe à service complet construit en 2008. Un ensemble d’escaliers vitrés depuis le salon principal mène à la terrasse privée de 823 pieds carrés. L’espace paysager est entouré d’un éclairage intégré.

La terrasse privée du penthouse a un accès direct à l’espace commun sur le toit du bâtiment, qui est équipé de deux barbecues, d’un bar et d’une douche extérieure.

« Il suffit de franchir une porte et les grillades sont là, et vous pouvez revenir dans votre propre espace et dîner à l’extérieur », a déclaré John Dugan d’Elegran, qui co-répertorie le penthouse avec Mick DiStasio.

Il y a quelques autres unités penthouse, mais cet appartement, Penthouse B, est « le joyau de la couronne du bâtiment », a déclaré Dugan.

L’intérieur de 2 324 pieds carrés a des plafonds de 9 1/2 pieds et des planchers en bois sombre et est baigné de lumière par des fenêtres enveloppantes qui offrent une vue sur la ville. Le salon dispose d’une cheminée fonctionnelle et d’un centre de divertissement intégré avec des armoires modernes d’un blanc brillant.

La cuisine ouverte comprend un îlot en pierre de lave noire avec un bar à petit-déjeuner, des armoires en bois dur exotique et de nouveaux appareils Sub-Zero et Bosch avec des couvertures personnalisées. Il y a une laveuse et une sécheuse dans l’unité.

La chambre principale peut accueillir un lit king-size et dispose d’un dressing équipé d’étagères personnalisées. Une grande salle de bain attenante a une longue vanité double et une douche vitrée. Les deux autres chambres ont des salles de bains attenantes et des placards spacieux. Toutes les chambres sont orientées au nord et offrent une vue sur l’Empire State Building.

L’immeuble de 99 unités possède une piscine extérieure entourée de chaises longues et de tables de bistrot. Les équipements supplémentaires incluent un portier 24 heures sur 24, des services de conciergerie, une salle de sport sur place qui surplombe la piscine et un garage de stationnement attenant.

Le bâtiment se trouve au 133 West 22nd Street, au centre des quartiers animés de Chelsea, Flatiron et NoMad, un mélange de rues tranquilles bordées d’arbres et d’une artère principale est-ouest. Il y a de nombreux restaurants, boutiques et galeries à proximité, et il y a un accès facile à quatre lignes de métro et à plusieurs lignes de bus. Il est proche de Madison Square Park, qui se trouve à quelques pâtés de maisons, et d’Union Square, ainsi que de marchés comme Eataly, Whole Foods et Trader Joe’s.

Le penthouse est coté pour 5,5 millions de dollars.

