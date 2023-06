Manhattan Beach Estate avec Celeb Pedigree ― Pensez ‘Modern Family’ et Shaq ― se vend 10,5 millions de dollars

Un domaine de Manhattan Beach, en Californie, qui abritait autrefois un scénariste-producteur hollywoodien ainsi que deux personnalités sportives populaires s’est récemment vendu pour 10,5 millions de dollars. Le domaine de cinq chambres est situé dans le Hill District de la ville côtière du sud de la Californie, une petite enclave connue pour ses grands terrains et ses maisons prestigieuses.

La maison au style country français au 501 John Street a été vendue en mai par la photographe Annette Lombardi et Danny Zuker, l’écrivain lauréat d’un Emmy Award et producteur exécutif de la populaire sitcom « Modern Family ». La série a diffusé 249 épisodes avant de se terminer en 2020.

La maison appartenait auparavant au joueur de la Ligue majeure de baseball Ken Brett , le frère aîné du joueur de troisième but du Temple de la renommée George Brett . L’ancien plus jeune lanceur de l’histoire des World Series, décédé en 2003, a élevé sa famille ici. Au milieu des années 1990, elle a été surnommée la « Shaq House » lorsque Shaquille O’Neal l’a louée à ses débuts avec les Lakers de Los Angeles.

La résidence de 5 725 pieds carrés sur trois niveaux a été rénovée il y a dix ans par Andrea et Jeff Browning de Model Design Inc. à San Pedro. Les sols en chêne et en pierre ainsi que les armoires sur mesure confèrent à la maison une atmosphère intemporelle et contemporaine.

Le niveau principal comprend une cuisine et une salle à manger où des portes françaises s’ouvrent sur une piscine et un spa, un barbecue, un foyer et un pool house.

La chambre principale à l’étage supérieur offre une vue sur l’océan ainsi que sur les collines voisines de la péninsule de Palos Verdes. Elle dispose d’une salle de bains privative avec une baignoire, une douche à vapeur, une cheminée en pierre et un espace loft. Quatre chambres supplémentaires et une bibliothèque sont situées au niveau supérieur.

Le sous-sol du niveau inférieur, qui pourrait être utilisé comme salle multimédia ou salle familiale, couvre plus de 500 pieds carrés.

La maison est située sur un terrain d’angle avec une allée enveloppante dans la section aisée de Hill, qui est bordée par la Pacific Coast Highway à l’est, Ardmore Avenue à l’ouest, Manhattan Beach Boulevard au nord et la ville de Hermosa Beach au sud. . Les maisons ici possèdent de grands terrains et, comme leur nom l’indique, sont situées au sommet d’une colline. Bien que le quartier date des années 1950, de nombreuses maisons ont été démolies pour faire place à des résidences modernes.

Kris Lastition de Strand Hill Properties a géré la vente au comptant qui a été conclue en 14 jours.