Louer ou posséder ? Quel est le meilleur choix de logement à la retraite ?

À l’approche de la retraite, vous vous demandez peut-être : dois-je louer ou posséder ? Quelle est la meilleure décision financière ? Avec la flambée actuelle des prix des maisons et les taux hypothécaires les plus élevés depuis près de 20 ans, l’achat de votre maison de retraite pourrait être un désastre pour votre sécurité financière. D’un autre côté, si vous envisagez de prendre votre retraite dans votre logement actuel, nous devrions avoir une conversation complètement différente sur la planification de la retraite.

Certains retraités devront réduire les coûts de leur logement. D’autres voudront peut-être prendre un nouveau départ dans un nouvel endroit après leur retraite. À un moment donné de votre retraite, vous ne voudrez peut-être plus faire face à tous les tracas (et coûts) liés à l’entretien d’une maison unifamiliale. Malheureusement, alors que de nombreuses personnes ne parviennent pas à épargner suffisamment pour maintenir leur niveau de vie à la retraite, l’accès à la valeur nette de leur propriété peut s’avérer nécessaire pour financer leur style de vie à la retraite.

Pour nos lecteurs actuellement locataires et proches de la retraite, s’épuiser et acheter une nouvelle maison maintenant ne vous aiderait probablement pas à atteindre votre objectif ou à prendre votre retraite plus rapidement ou plus facilement. Pour les propriétaires, vous pourriez être choqué lorsque vous verrez quels appartements moins recherchés sont loués ces jours-ci. Déménager après la retraite n’est pas une décision à prendre à la légère. C’est une chose d’être pauvre à vingt ans. C’est une toute autre lutte une fois que vous êtes à la retraite.

Voici quelques éléments à prendre en compte au moment de décider de louer ou de devenir propriétaire d’une maison en tant que retraité.

Une maison est souvent l’atout le plus important de la plupart des gens. Même si vos versements hypothécaires sont faibles (ou inexistants), il y a quand même un coût à conserver la valeur nette de votre maison. À quoi ressemblerait votre revenu de retraite si vous pouviez transformer la valeur nette de votre propriété en revenu de retraite ?

Pour utiliser votre maison dans le cadre de votre stratégie de revenu de retraite, vous devez être prêt à puiser dans sa valeur nette. Cela peut impliquer de contracter un prêt hypothécaire jusqu’à la retraite, de vendre votre maison, de la louer ou éventuellement de contracter un prêt hypothécaire inversé. Toutes ces options présentent divers avantages et inconvénients.

Pour certains, conserver la maison peut être la meilleure solution, surtout s’ils ont une faible assiette fiscale et un petit prêt hypothécaire avec des taux d’intérêt historiquement bas. Ceux qui ont acheté plus récemment ou qui n’ont pas beaucoup de capitaux propres devront peut-être vendre pour réduire leur coût de la vie à la retraite.

Un ami adore dire : « La seule façon pour moi de quitter cette maison, c’est d’avoir les pieds devant. » Elle possède une maison à un étage qu’elle espère ne jamais quitter. Réfléchissez à la possibilité de vieillir chez vous dans votre logement actuel. Voulez-vous même rester dans la même ville ou le même État ?

De nombreux baby-boomers ont des logements qu’ils n’auront pas les moyens de payer à la retraite. La vente peut être la meilleure option pour réduire leurs coûts de logement une fois à la retraite. La bonne nouvelle est que de nombreux baby-boomers vivront beaucoup plus longtemps que prévu. La mauvaise nouvelle est que leur épargne-retraite devra également durer beaucoup plus longtemps à mesure que leur longévité augmente.

Oui, l’accession à la propriété est une réussite et une source de fierté. En même temps, cela peut représenter une grande responsabilité, voire un gouffre financier. Vivez-y assez longtemps, et il y aura toujours des réparations, des remplacements et des coûts d’entretien nécessaires, sans parler des impôts fonciers, qui, grâce au Tax Cuts and Jobs Act de 2017 (Trump Tax Plan), ne sont pas entièrement déductibles pour de nombreux Californiens. propriétaires.

La location peut être moins chère, surtout à court terme. Cependant, le gros inconvénient pour les locataires est le coût croissant du loyer au fil du temps. Soyons honnêtes : si vous commencez à louer vers 70 ou 80 ans, l’inflation et l’augmentation des loyers seront moins problématiques au cours de votre vie que pour une personne dans la vingtaine ou la trentaine.

Que vous envisagiez de louer ou d’être propriétaire à la retraite, efforcez-vous de ne pas consacrer plus de 30 % de votre revenu aux frais de logement. Dans un monde parfait, ce chiffre serait plus proche de 15 %, ce qui permettrait de disposer du revenu disponible le plus élevé pour réaliser tout ce dont vous rêvez après votre retraite. Vous pouvez probablement augmenter vos coûts de logement si vous êtes propriétaire de votre maison, et l’hypothèque sera remboursée au cours des années de retraite anticipée.

Je me rends compte que consacrer une petite partie de vos revenus au logement n’est peut-être pas réaliste pour de nombreux retraités vivant dans des villes où le coût de la vie est élevé comme Los Angeles ou même Palm Springs. Néanmoins, un coût de la vie inférieur réduira considérablement vos chances de manquer d’argent à la retraite, sans parler de libérer des fonds pour d’autres choses comme voyager et entretenir votre santé.

Si vous envisagez de déménager à la retraite, réfléchissez à la durée pendant laquelle vous prévoyez rester dans votre nouveau logement. Plus votre délai est court, moins l’accession à la propriété sera avantageuse.

Si votre délai est inférieur à cinq ans, vous aurez souvent du mal à récupérer les coûts d’achat et de vente de la maison. Cela est vrai même lorsque les marchés immobiliers sont chauds et encore plus vrai lorsqu’ils ne le sont pas. Plus votre délai est court, plus vous aurez de chances de bénéficier de la location en tant que retraité.

L’achat peut être préférable pour ceux qui prévoient de rester dans la même maison pendant au moins 10 ans. Même si vous avez les fonds nécessaires pour payer comptant pour une maison, envisagez d’obtenir au moins une petite hypothèque ou une marge de crédit sur valeur domiciliaire. Cela permettra une plus grande flexibilité financière à mesure que vous vieillissez.

Posséder une maison fait toujours partie du rêve américain que de nombreux retraités ont du mal à abandonner. Pensez à long terme lorsque vous décidez de louer ou de devenir propriétaire pendant vos années de retraite. La décision est un peu plus facile si vous êtes déjà locataire ou propriétaire. S’en tenir au statu quo est toujours plus simple. Faites un choix durable pour éviter les choix stressants et précipités lorsque moins d’options sont disponibles.