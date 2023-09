Lors d’une vente, comment mettre une propriété sous son meilleur jour ?

Que vous vendiez une maison résidentielle ou une propriété commerciale, mettre en valeur le lieu de la bonne manière peut vous aider à attirer non seulement plusieurs offres, mais également les meilleures pour maximiser les prix. Bien que cela puisse inclure des photos, le concept couvre également la préparation de la propriété pour les inspections physiques et les visites. Il est important de réfléchir à quoi il devrait ressembler et à ce qu’il faut (le cas échéant) y faire pour attirer les acheteurs.

Suivez ces directives pour mettre une propriété sous son meilleur jour lors de la vente.

Sachez par où commencer lors de la vente

Pour les lieux résidentiels, mettre une propriété sous son meilleur jour peut inclure le désencombrement, l’ajout de luminaires pour égayer les zones, les réparations ou les rénovations, puis la mise en scène comme premières étapes. Les propriétés commerciales ont tendance à être très différentes en ce qui concerne les préparatifs. Même si vous ne voulez pas que l’endroit paraisse sombre ou encombré, il n’est peut-être pas nécessaire d’effectuer des réparations. Les investisseurs peuvent considérer les domaines à améliorer comme des opportunités de repositionner une propriété et d’ajouter de la valeur. Vous n’aurez peut-être pas besoin de remplacer les luminaires ou d’installer de nouveaux comptoirs dans un espace commercial, par exemple.

Soyez transparent

L’emplacement, les dimensions et le plan de la propriété sont des informations clés pour les acheteurs. Lorsque vous créez une brochure ou partagez des détails, incluez une carte de la zone qui montre les rues ou les bâtiments environnants. S’il existe des problèmes liés à la propriété ou à son état, les investisseurs voudront peut-être le savoir afin de pouvoir élaborer correctement un plan d’affaires. Une clause de non-responsabilité offrant au vendeur un niveau de protection peut également être ajoutée, et un avocat peut vous aider à la rédiger.

Ayez le bon design de brochure

Si vous créez des documents à partager comme une brochure, demandez à un graphiste réputé de vous aider à sélectionner les bonnes couleurs et les bons tons, surtout s’il est spécialisé dans le marketing de propriétés résidentielles ou commerciales. Vous souhaiterez que la brochure soit attrayante et mette en évidence les aspects du lieu qui intéresseront les acheteurs. Incluez des détails pertinents pour la ville ou le village et décrivez les tendances du marché. Faites attention à éviter les petits caractères ou les informations trop nombreuses que les investisseurs trouvent difficiles à lire.

Utilisez des photos professionnelles

De mauvais angles ou un faible éclairage peuvent cacher les qualités d’une grande propriété. Les bonnes images font une différence significative dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. Un acheteur potentiel pourrait se contenter de photos de mauvaise qualité. Cependant, ces mêmes investisseurs pourraient être prêts à visiter un lieu présentant des instantanés professionnels.

Offrir des affichages numériques

Outre les bonnes photos, la création d’une présentation virtuelle de la propriété doit également être réalisée par un professionnel. De cette façon, vous pouvez être sûr d’obtenir la bonne mise en scène et la bonne lumière. Les vidéos prises par drone aident les parties intéressées à avoir un aperçu de la propriété d’en haut et à voir également les environs.

J’ai constaté que les vidéos de propriétés que je publie sur LinkedIn ou Instagram obtiennent souvent une réponse plus élevée que les fois où je montre des photos des lieux. Si vous recherchez des exemples, consultez ceux publiés par l’entrepreneur immobilier Ryan Serhant, fondateur de SERHANT, une société de courtage immobilier multidimensionnelle. Ils sont bien produits et incluent des fonctionnalités qui attirent l’attention.

Inclure des équipements attrayants

Le lieu est-il situé à proximité des transports en commun ? Est-ce à proximité d’écoles ou d’établissements médicaux très bien notés ? Les caractéristiques du quartier doivent être communiquées aux acheteurs. Il peut s’agir de parcs, d’entreprises à proximité ou d’une population croissante. Pour les propriétés multifamiliales, des informations sur les commodités des unités pourraient également être répertoriées. Dans l’ensemble, vous souhaiterez que les acheteurs potentiels sachent quels avantages ils peuvent s’attendre à trouver dans le nouvel emplacement.

Prendre le temps de mettre une propriété sous son meilleur jour lors de la vente peut l’aider à attirer l’attention sur le marché. Lorsque les acheteurs recherchent des opportunités, ils peuvent être attirés par un endroit visuellement attrayant. En incluant les points forts de la propriété, les investisseurs seront en mesure de mieux savoir si elle correspond à leurs objectifs et à leur portefeuille. Dans le prochain article, nous aborderons l’étape suivante du processus de vente, qui consiste à élaborer un excellent plan marketing puis à le mettre en œuvre.