L’IRS répertorie les ventes à tempérament monétisées comme des transactions abusives

Si vous êtes vendeur d’un bien immobilier apprécié, il peut être intéressant de le vendre par versements échelonnés. De cette façon, vous payez l’impôt au fur et à mesure que vous recevez les acomptes provisionnels, plutôt que de payer l’impôt en une seule fois. Sous réserve de règles techniques et de limites, cela est parfaitement légal, l’article 453 du code des impôts le permet. Mais que se passe-t-il si vous payez l’impôt en plusieurs versements, mais que vous vous arrangez pour obtenir la plupart ou la totalité de votre argent à l’avance ? L’IRS a publié un projet de réglementation identifiant certaines transactions de vente à tempérament monétisées et des transactions substantiellement similaires en tant que transactions cotées.

Cela signifie que l’IRS les a qualifiées de transactions fiscales abusives qui doivent être signalées à l’IRS. Les conseillers importants et certains participants à ces transactions répertoriées sont tenus de déposer des déclarations auprès de l’IRS et sont passibles de sanctions en cas de non-divulgation de ces transactions. L’IRS a répertorié les ventes à tempérament monétisées cette année dans le cadre de la liste Dirty Dozen de l’agence des escroqueries et stratagèmes fiscaux courants. Les transactions de vente à tempérament monétisées comprennent généralement les éléments suivants :

Un vendeur d’un bien apprécié, ou une personne agissant au nom du vendeur, identifie un acheteur qui est prêt à acheter le bien en échange d’espèces ou d’autres biens.

Le vendeur conclut un accord pour vendre le bien à un intermédiaire en échange d’une obligation de versement, qui prévoit des paiements d’intérêts de l’intermédiaire au vendeur.

Le vendeur transfère alors prétendument la propriété à l’intermédiaire, bien que l’intermédiaire ne prenne jamais réellement le titre ou ne prenne le titre de propriété que brièvement avant de transférer le titre à l’acheteur en échange de l’argent ou d’autres biens de l’acheteur.

Le vendeur obtient également un prêt avec un accord qui prévoit des paiements d’intérêts du vendeur au prêteur qui sont égaux au montant des intérêts que l’intermédiaire verse au vendeur en vertu de l’obligation de versement.

L’accord de versement et le prêt prévoient tous deux des intérêts dus sur les mêmes périodes, le principal étant dû sous forme de paiement forfaitaire à la fin ou vers la fin de la durée de l’accord de versement et du prêt.

Le produit de la vente reçu par l’intermédiaire de l’acquéreur, diminué de certains frais, est mis à la disposition du prêteur pour financer le prêt au vendeur ou transféré sur un compte séquestre dont le prêteur est bénéficiaire.

Le prêteur s’engage à rembourser ces sommes à l’intermédiaire sur la durée de l’obligation de versement.

Le vendeur traite alors la vente comme une vente à tempérament en vertu de l’article 453 sur une déclaration de revenus fédérale pour l’année de la prétendue vente et reporte la reconnaissance du gain jusqu’à l’année au cours de laquelle le vendeur reçoit le paiement forfaitaire principal.

Les commentaires écrits concernant la réglementation proposée doivent être soumis au plus tard le 3 septembre 2023. Une audience publique est prévue pour le 12 octobre 2023. Dans le cadre de l’effort de sensibilisation Dirty Dozen, l’IRS encourage les gens à signaler les personnes qui promeuvent des impôts abusifs et abusifs. stratagèmes ainsi que les préparateurs de déclarations de revenus qui préparent délibérément des déclarations incorrectes. Pour plus d’informations, voir Régimes fiscaux abusifs et Préparateurs de déclarations de revenus abusifs.