Lindsay Lohan et Nestig s’associent pour créer une collection pour chambre d’enfant inspirée de l’océan

Depuis que Lindsay Lohan a annoncé sa grossesse en mars 2023, les fans attendent son dernier projet, un petit garçon avec son mari Bader Shammas. Personne n’est plus excité à ce sujet que Sara Adam Slywka, cofondatrice de Nestig, qui a récemment collaboré avec l’actrice sur une ligne d’accessoires pour chambre d’enfant sur le thème de l’océan.

Slywka me dit : « Lindsay est une telle icône, et concevoir cette collection avec elle était un rêve absolu ! Je viens d’avoir mon premier enfant il y a quelques mois, donc lorsque nous nous sommes rencontrés pour commencer le processus de conception, c’était vraiment agréable d’être dans un état d’esprit similaire à celui d’une nouvelle maman et d’une future maman. Elle savait exactement le sentiment qu’elle voulait créer dans sa pépinière et ce fut une joie de travailler avec notre équipe de conception pour donner vie à sa vision d’une manière aussi rêveuse et délicieuse.

Voici ce que vous devez savoir sur cette collaboration :

L’esthétique Nestig

Avec une approche à la fois chaleureuse et moderne de la conception de pépinières, Nestig est surtout connue pour ses berceaux de style moderne du milieu du siècle. Slywka me dit : « Nous en parlons beaucoup et c’est définitivement notre objectif esthétique ultime. Nous concevons des meubles et des décorations pour les parents soucieux du design, donc tout est très frais, moderne et fonctionnel, mais nous ne voulons jamais sacrifier cet élément d’émerveillement enfantin.

Comprenant entre autres des tapis, un mobile et des draps pour lit de bébé, le partenariat avec Lohan est une extension amusante de la gamme. « Je pense que c’est exactement ce que nous avons capturé dans cette collection avec Lindsay – cela ressemble à son propre style de décoration propre et paisible, mais avec un enjouement qui vous fait immédiatement sourire », déclare Slywka. « La collection n’est pas seulement une véritable expression de son style, mais chaque article est fait à la main avec la plus haute qualité et le souci du détail – le complément parfait à toute chambre de bébé! »

Lohan a également beaucoup aimé créer ces charmants accessoires. Elle révèle: « Je voulais que tout soit apaisant, mais aussi ludique, puisant vraiment dans l’émerveillement enfantin. »

Une collection parfaitement coordonnée

Chaque pièce se coordonne, ce qui permet aux parents de décorer facilement toute la chambre de bébé d’un seul coup.

L’un des articles les plus cadeaux de la gamme est l’Aviator Mobile. Doté d’un avion en peluche, d’un nuage et d’un soleil, il est fabriqué par des artisans brésiliens et est fabriqué à la main à partir de bois, de feutre et de laine.

Le tapis Aviator complète parfaitement le mobile. Coloré avec des colorants non toxiques et du coton biologique, il est facile pour les bébés de s’y mettre en toute sécurité. Mieux encore, il est lavable en machine. La plupart des parents apprécieront ce niveau supplémentaire de durabilité.

D’autre part, le tapis Breeze a un look plus moderne que le tapis Aviator. Il est également fabriqué avec des colorants non toxiques et du coton biologique. Choisissez parmi deux tailles— 4 X 6 et 5 X 8.

Il y a deux revêtements muraux dans la collection, le Morning Light Wall Mural et le Shore Wallpaper. La murale présente une scène de bord de mer qui ajoute du charme à n’importe quelle pépinière ou salle de jeux. Le papier peint Shore a un design texturé mais peint à la main dans un motif à chevrons. Ce papier peint pourrait facilement être utilisé dans la chambre d’un enfant plus âgé ou même dans une salle de bain.

L’ensemble de draps de voile Set comprend deux draps-housses. Ces draps voilier et jaune soleil ont été fabriqués à la main par des artisans locaux au Brésil à l’aide de colorants certifiés OEKO-TEX (non toxiques).