L’historique victorien reprend le trône au centre-ville d’Easton, dans le Maryland

La Chaffinch House occupe une grande place dans l’histoire d’Easton, Maryland. Le Queen Anne Victorian restauré est l’un des quelque demi-douzaine à exister encore dans le centre-ville historique et un exemple suprême du style fantaisiste qui était populaire à la fin des années 1800.

Répertoriée comme une structure contributive au quartier historique d’Easton par les propriétés du registre national du Maryland, la maison élaborée a été construite par William P. Chaffinch quelque temps après 1894 et est une vitrine de la créativité architecturale.

Lorsque les propriétaires actuels ont acheté l’endroit, dit Martha Suss de Long & Foster Real Estate, « la maison était dans un état très difficile ». Au fil des ans, il avait été converti en appartements, en chambres d’hôtes et de nouveau en résidence unifamiliale avant d’être finalement saisi.

Il y avait cinq couches de toiture, aucune climatisation fonctionnelle, une cuisine vidée et des trous béants dans les murs en plâtre, dit-elle. « Les écureuils couraient dans la maison. »

Travaillant avec l’approbation de la Commission du district historique d’Easton et en partenariat avec le Maryland Historical Trust, le couple a restauré la maison à son objectif initial en tant que grande maison familiale. Aujourd’hui, il affiche des éléments d’époque préservés tout en fonctionnant pour la vie contemporaine.

La reine d’Easton, comme on l’appelle souvent, se trouve sur un terrain d’angle et est surmontée d’une tour avec un toit en chapeau de sorcière raide. Les pignons placés irrégulièrement sont ornés d’un bardage chantourné. Un porche profond fait face aux rues qui se croisent.

La maison clé en main profite pleinement de l’espace de vie extérieur avec un coin salon et une véranda avec moustiquaire. Un autre porche se trouve à l’arrière de la maison, où des chemins de briques antiques mènent à travers des jardins et des cèdres deodar jusqu’à une fontaine de Williamsburg et au garage indépendant.

À l’intérieur, de riches boiseries remplissent le foyer, qui s’ouvre sur un salon formel avec un foyer au gaz. La salle à manger, qui peut accueillir 12 personnes, se connecte à la cuisine modernisée avec un îlot en marbre, un bar et un coin repas. La buanderie à proximité sert également de garde-manger de majordome.

Un escalier en chêne sculpté mène aux chambres du deuxième étage, dont l’une est dotée d’une fenêtre en trou de serrure de l’époque victorienne. Il y a trois chambres à cet étage, dont une suite principale avec un salon, un porche pour dormir, un foyer au bois et un deuxième porche avec un sauna. Le troisième étage dispose de deux autres chambres.

Tout au long des près de 4 000 pieds carrés d’espace de vie se trouvent cinq salles de bain complètes et une salle d’eau. Le prix demandé pour le 132 South Harrison Street est de 2,25 millions de dollars.

Suss voit la maison comme attrayante pour un large éventail d’acheteurs potentiels. Les propriétaires actuels travaillent à domicile et ont utilisé la résidence pour organiser des événements et des invités pour la nuit.

« Cette maison est une configuration idéale pour une famille de quatre personnes, avec des parents qui télétravaillent », dit-elle. « Les écoles primaires, collèges et lycées sont toutes accessibles à pied. »