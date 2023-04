L’héritage immobilier de la famille à New York perdure, 111 ans après la catastrophe

À cette date de 1912, l’un des hommes les plus riches du monde a dîné somptueusement à bord du navire océanique le plus récent et le plus fier de la White Star Line lors de son voyage inaugural à travers l’Atlantique. Plus tard dans la soirée, il guiderait sa jeune épouse Madeline vers le canot de sauvetage n ° 4 et se ferait dire qu’il ne pourrait pas la rejoindre tant que toutes les femmes ne seraient pas en sécurité à bord. Il serait plus tard aperçu sur l’aileron de passerelle tribord du navire, parlant avec un autre passager.

C’était la dernière fois que quelqu’un a vu John Jacob Astor IV jusqu’à ce que ses restes soient arrachés des eaux glacées de l’Atlantique une semaine plus tard, l’un des 333 corps récupérés sur les plus de 1 500 vies perdues lors du naufrage du 15 avril 1912.

Ce 111e anniversaire de la catastrophe est le moment le plus opportun pour réfléchir sur le riche héritage immobilier de la famille Astor à New York, un héritage qui reste un trésor civique à ce jour. Le nom Astor perdure dans un certain nombre de lieux honorés de la ville de New York, parmi lesquels Astor Place, le carrefour entre East et West Village, et Astoria, Queens, un bastion de la culture internationale et des espaces verts publics nichés entre Long Island City et Sunnyside de l’autre côté de l’East River.

Portant également le nom d’Astor, une myriade de bâtiments new-yorkais rappellent l’âge d’or de la ville. Près du sommet de cette liste se trouve non moins une prune que l’hôtel Waldorf Astoria, construit par William Waldorf Astor, arrière-petit-fils de John Jacob Astor I.

Un autre est The Apthorp, construit par William entre 1905 et 1908 pour occuper tout un pâté de maisons bordé par Broadway, 79e Rue, avenue West End et 78e Rue.

Le bâtiment a été exploité par la famille Astor pendant des décennies jusqu’à sa vente en 1950. C’est maintenant un point de repère désigné par la ville de New York et inscrit au registre national des lieux historiques.

Un autre exemple notable est The Astor. Situé dans l’Upper West Side de Manhattan au 235 West 75e Street, The Astor a été commandé par William en 1901.

Conçue par les architectes new-yorkais Clinton et Russell, la structure d’origine comportait deux tours sud. Une troisième tour, conçue en 1914 par Peabody, Wilson & Brown, achevée en un an et d’apparence similaire aux tours d’origine, a été conçue pour avoir quatre étages de plus pour permettre des penthouses spacieux. Ceux-ci étaient destinés aux New-Yorkais bien nantis descendant alors dans l’Upper West Side, qui devaient affluer vers le bâtiment pour son emplacement sur Broadway entre 75e et 76eet sa proximité avec la ligne de métro d’origine de la ville et Central Park.

L’Astor a introduit de nouvelles inscriptions à l’automne dernier, le premier nouvel inventaire dans le bâtiment emblématique en deux ans. Restaurées et modernisées pour les acheteurs les plus exigeants d’aujourd’hui, les résidences offrent le genre de luxe que les passagers de première classe auraient savouré s’ils étaient entrés dans un tunnel temporel directement jusqu’en 2023.

Inclus sont des halls d’entrée formels, des planchers en bois à motifs en chevrons, des foyers au bois, des cuisines modernes avec des ensembles d’appareils électroménagers haut de gamme et des salles de bains offrant des baignoires et des planchers chauffants radiants.

« Il est rare de trouver une maison à Manhattan qui présente à la fois une architecture historique et des intérieurs contemporains avec des améliorations modernes, en particulier une qui répond aux modes de vie actifs d’aujourd’hui. » dit Kyle Egan de Douglas Elliman, qui, avec Randall Dolland et Michael Kafka, supervise les ventes de bâtiments.

« L’Astor offre cette combinaison idéale dans l’un des quartiers les plus recherchés de la ville. Les acheteurs avertis du marché d’aujourd’hui recherchent un produit unique qui ne peut être trouvé ailleurs. L’Astor s’adresse à ceux qui recherchent une belle maison spacieuse et accueillante et un morceau spécial de l’histoire de New York.

Il apparaît exactement 111 ans après le naufrage du , le cachet de l’immobilier associé à son passager le plus célèbre ne cesse de monter.