L’hacienda classique de 1925 est la maison de rêve de Santa Barbara

Sur le marché immobilier du sud de la Californie, une maison de 1925 avec un pedigree architectural ne manquera pas de susciter l’intérêt. Mais dans l’enclave de Hope Ranch à Santa Barbara, une hacienda de style espagnol classique conçue par le même homme qui a façonné des monuments locaux tels que le Montecito Inn et l’ancienne caserne de pompiers fait monter les enchères.

« Il y a de quoi être fier qu’il s’agisse de l’une des premières maisons construites à Hope Ranch par un designer architectural renommé, AB Harmer », déclare l’agent inscripteur Tiffany Doré de Village Properties.

Associé des architectes Wallace Neff et Garrett Van Pelt Jr., Harmer était connu pour travailler avec la topographie d’une propriété et, dans une pratique qui résonne aujourd’hui, en utilisant parfois des poutres récupérées d’autres projets. Une carte de Hope Ranch des années 1930 montre que 11 maisons étaient déjà ses conceptions. Les maisons Harmer, y compris les conceptions de style néo-colonial, se trouvent également à Ojai, Pasadena et Beverly Hills.

« Les caractéristiques d’origine, l’emplacement au sein du ranch et le fait qu’il s’agisse de l’hacienda espagnole dont rêvent la plupart des acheteurs lorsqu’ils s’installent à Santa Barbara » ajoutent tous à l’attrait, déclare Cathy O’Neill de Village Properties, qui partage la liste avec Doré. .

Située sur 1,3 acres d’arbres fruitiers avec les montagnes de Santa Ynez en toile de fond, la maison est abritée par des chênes matures et dispose de vastes espaces de vie extérieurs. Les portes françaises de la structure en forme de U s’ouvrent sur une cour dallée avec une fontaine centrale. Des marches en carrelage en terre cuite mènent à une piscine et un spa entourés de plusieurs coins salons.

Au cœur de la maison de 4 240 pieds carrés se trouve un grand salon avec de hauts plafonds voûtés, des poutres apparentes en chêne et une cheminée centrale. La salle à manger surplombe l’espace.

D’autres poutres en chêne et une autre cheminée ornent la salle familiale plus intime pour un total de cinq cheminées.

Parmi les trois chambres se trouve la suite principale avec un bureau et deux chambres supplémentaires avec salle de bains.

Un studio/salle multimédia indépendant de 1 600 pieds carrés contient une salle de bain complète, un bureau et une cave à vin de 2 000 bouteilles. Le parking comprend un garage pour trois voitures et un abri d’auto pour deux places.

Parmi les équipements communautaires figurent une patrouille de sécurité, des kilomètres de sentiers pédestres, de sentiers équestres et de courts de tennis.

«Il y a une plage privée avec toilettes, un radeau flottant dans l’océan pour nager, un casse-croûte ouvert tout l’été et une grande aire de pique-nique équipée pour accueillir une réunion amusante», explique Doré. « Historiquement, les stocks de maisons à acheter sont faibles et les prix continuent d’augmenter. En général, les propriétaires ne quittent pas la communauté, mais augmentent ou diminuent leur taille une fois qu’ils n’ont plus de nidification. »

Les maisons de Hope Ranch ont été vendues cette année entre 5 et 19 millions de dollars, explique O’Neill, qui envisage d’utiliser le 929 Canon Road comme résidence principale. La propriété est évaluée à 7,185 millions de dollars.

Doré ajoute : « Je vois soit un propriétaire actuel de Hope Ranch emménager dans cette maison et qui recherche un seul niveau… soit un acheteur de l’extérieur de la ville qui souhaite une authentique maison de Santa Barbara.