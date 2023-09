L’été le plus chaud de tous les temps et la crise de l’eau : construire un avenir durable

Au milieu des récents reportages médiatiques et de la session plénière du Parlement européen intitulée « La crise de l’eau en Europe », il est devenu évident que la région est confrontée à un problème d’eau pressant et urgent. La vague de chaleur record de l’année dernière, qui a marqué l’été le plus chaud jamais enregistré en Europe et la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée, nous rappelle brutalement l’escalade des défis climatiques. Alors que les vagues de chaleur et les sécheresses deviennent de plus en plus fréquentes et extrêmes, l’épuisement des réserves d’eau est devenu un sujet de préoccupation croissant pour les décideurs politiques, les chefs d’entreprise et la population européenne.

Le secteur de la construction en Europe peut jouer un rôle crucial dans la résolution de ce problème urgent en mettant en œuvre des stratégies d’économie d’eau à chaque étape du développement. La pénurie d’eau affecte non seulement la consommation humaine, l’agriculture et la production d’énergie, mais elle pose également des défis économiques et environnementaux. Selon le Bureau national d’audit, le risque croissant de sécheresse dû au changement climatique nécessitera 4 milliards de litres d’eau supplémentaires par jour d’ici 2050. En prenant des mesures proactives pour réduire la consommation d’eau et améliorer la durabilité, le secteur de la construction peut contribuer de manière significative à atténuer le problème de la consommation d’eau en Europe. crise de l’eau et ouvrir la voie à un avenir plus vert et plus sûr en eau.

Repenser les pratiques de construction

L’eau est un élément fondamental dans le processus de construction, indispensable à la préparation du mortier, au mélange du béton de ciment et aux travaux de cure. À mesure que les projets de construction progressent tout au long de leur cycle de vie, l’eau est consommée à différentes étapes, ce qui en fait une ressource importante dans l’industrie.

Malheureusement, des millions de gallons d’eau sont inutilement gaspillés pendant la construction, principalement en raison de mesures de protection inadéquates contre une consommation excessive d’eau. Des données récentes ont montré que la consommation d’eau en Europe a augmenté, entraînant une perte d’eau annuelle de plus de 84 gigatonnes depuis 2018. En réponse à ce problème croissant, des efforts doivent être faits pour réduire la demande en eau en mettant en œuvre des techniques d’économie d’eau tout au long du processus de construction. . Certaines approches incluent la capture et le recyclage des eaux grises, l’investissement dans des infrastructures et des équipements économes en eau et l’exploration de sources d’eau alternatives. En prenant ces mesures, les chantiers de construction peuvent minimiser considérablement le gaspillage d’eau et contribuer à une utilisation plus durable de l’eau.

L’adoption de matériaux et de technologies de construction innovants est un autre aspect essentiel de la refonte des pratiques de construction pour lutter contre la pénurie d’eau. Les matériaux de construction durables qui nécessitent moins d’eau pendant la production et ont un impact environnemental moindre peuvent contribuer à préserver les ressources en eau. Par exemple, l’utilisation de mélanges de béton écologiques intégrant des matériaux recyclés peut réduire l’empreinte eau globale des projets de construction.

De plus, l’adoption de certifications de bâtiments écologiques telles que LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ou BREEAM (Building Research establishment Environmental Assessment Method) peut guider les projets de construction vers des pratiques économes en eau et respectueuses de l’environnement. Ces certifications favorisent l’intégration de mesures d’économie d’eau, telles que des systèmes de récupération des eaux de pluie et un aménagement paysager économe en eau, renforçant ainsi les efforts visant à atténuer le problème de l’eau en Europe.

Stratégies post-construction durables

Il est également essentiel d’envisager des stratégies qui favorisent la conservation et l’efficacité de l’eau pendant la phase d’exploitation d’un actif. En adoptant des matériaux et des conceptions qui produisent moins d’eaux usées et en incorporant des appareils économes en eau comme des pommes de douche à faible débit et des machines à laver efficaces, l’industrie peut minimiser davantage la consommation d’eau, contribuant ainsi à atténuer à long terme la pénurie d’eau.

L’un des éléments clés des stratégies post-construction durables est la mise en œuvre de systèmes de recyclage des eaux grises. Les eaux grises, qui sont les eaux usées provenant d’appareils autres que les toilettes, tels que les éviers et les douches, peuvent être traitées et réutilisées à des fins non potables, comme les chasses d’eau des toilettes ou l’irrigation des paysages. En exploitant cette ressource, les bâtiments peuvent réduire considérablement leur dépendance aux sources d’eau douce et minimiser la charge pesant sur les installations de traitement de l’eau. L’intégration de tels systèmes dans la conception des bâtiments peut favoriser une approche plus circulaire et responsable de la gestion de l’eau.

Les bâtiments « intelligents » utilisent des technologies avancées pour optimiser la consommation d’eau. Les compteurs d’eau intelligents, les systèmes de détection des fuites et la surveillance de l’eau en temps réel peuvent aider à identifier les inefficacités et permettre une action rapide pour lutter contre le gaspillage d’eau. Ces technologies permettent aux gestionnaires de bâtiments de prendre des décisions éclairées et de garantir que la consommation d’eau reste durable tout au long du cycle de vie du bâtiment.

Soutien du gouvernement et du public

Pour réaliser des progrès substantiels, la collaboration entre les propriétaires, le secteur de la construction, les gouvernements et les organismes publics est cruciale. Les gouvernements devraient introduire des politiques qui encouragent la conservation de l’eau, promouvoir l’utilisation de ressources renouvelables comme la récupération de l’eau de pluie et investir dans la recherche pour explorer d’autres solutions innovantes d’économie d’eau. Des initiatives éducatives et un soutien technique accrus peuvent également favoriser une culture de conscience de l’eau, encourageant les individus et les entreprises à adopter des pratiques plus durables en matière d’eau.

Les politiques gouvernementales jouent un rôle central dans l’orientation des efforts d’économie d’eau du secteur de la construction. En offrant des incitations financières, des allégements fiscaux ou des subventions aux projets de construction qui donnent la priorité à l’efficacité de l’eau et aux pratiques durables, les gouvernements peuvent encourager l’adoption généralisée de mesures d’économie d’eau. L’établissement de normes d’efficacité de l’eau et leur intégration dans les codes du bâtiment peuvent faire des pratiques de construction respectueuses de l’eau la norme, contribuant ainsi aux efforts de conservation de l’eau.

Un catalyseur pour un changement significatif

Le changement climatique reste un défi important dans toute l’Europe, intensifiant la pression sur les ressources en eau. En adoptant des stratégies d’économie d’eau et des pratiques durables, le secteur de la construction peut jouer un rôle moteur dans l’atténuation de la pénurie d’eau dans un avenir prévisible. Il est crucial que toutes les parties prenantes collaborent pour optimiser les ressources en eau et adopter des méthodes respectueuses de l’environnement. Même si les changements peuvent sembler progressifs, les efforts collectifs au sein du secteur de la construction peuvent servir de catalyseur à des changements plus profonds qui contribueront à un avenir résilient à l’eau pour l’Europe.