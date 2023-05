L’étang privé définit l’ambiance pour Serene Colorado Contemporary

La rareté de l’emplacement exceptionnel entre en jeu dans l’attrait de cette maison du Colorado, qui apporte à la table l’intimité, la proximité, les bruits de l’eau et le calme feutré de la forêt.

Situé sur une colline dans le quartier de Vail, Buffehr Creek, aux allures de sanctuaire, le contemporain montagnard se trouve sur un site de plus de trois quarts d’acre abrité par des arbres matures.

« Vous ne pouvez pas voir d’autres maisons de cette maison », explique l’agent inscripteur Donna Caynoski de Slifer Smith & Frampton Real Estate. « Les nombreuses terrasses et patios chauffés vous permettent de profiter de l’intimité sous de nombreux angles. »

Ce que vous pouvez voir, c’est la faune locale – des cerfs, des renards et des oiseaux vaquant à leurs occupations. Pourtant la civilisation est proche.

« C’est à 5 minutes en voiture de Vail Village et à 15 minutes en vélo », explique Caynoski. “Le sentier de randonnée se trouve juste de l’autre côté de la rue et le bus / navette de la ville de Vail se trouve à 10 minutes à pied de la maison.” Des épiceries locales, des écoles et un hôpital sont également à proximité.

L’une des caractéristiques les plus frappantes de la propriété est l’étang privé, alimenté par un ruisseau et doté d’une cascade. À l’arrière de la maison se trouve une deuxième pièce d’eau de recirculation artificielle. Buffhr Creek est de l’autre côté de la rue.

« Lorsque je fais visiter la propriété, j’essaie de rencontrer les acheteurs potentiels à l’extérieur », dit-elle. « Ils entendent dès le début que le calme et la tranquillité de la région sont uniques. L’eau et les oiseaux commencent à sonner alors que nous commençons la visite de la maison, à l’intérieur comme à l’extérieur. C’est vraiment une expérience, et cela dépeint si bien l’image d’une maison de montagne sereine.”

Ce qu’ils ne peuvent pas entendre, c’est l’Interstate 70, qui est à 5 minutes et permet d’accéder à Denver et à l’aéroport régional du comté d’Eagle.

La maison de plus de 4 100 pieds carrés, construite en 1996, a été récemment mise à jour, y compris un nouveau toit.

Les finitions intérieures complètent l’environnement. Les poutres en bois courbées ajoutent un élément architectural distinctif et unissent les espaces de vie. La pierre est utilisée sur les façades des foyers, les murs d’accent et les comptoirs de cuisine. De hauts plafonds et de grandes fenêtres, dont beaucoup avec des impostes incurvées, apportent de la lumière naturelle et des vues sur les bois.

Il y a cinq chambres, six salles de bain complètes, deux salles de bain trois-quarts et une salle d’eau.

En plus de l’espace intérieur, un autre patio chauffé de 1 100 pieds carrés comprend des caractéristiques telles qu’un foyer au gaz et un gril intégré.

Le prix demandé pour le 1730 Buffhr Creek Road à Vail est de 6,625 millions de dollars.

Le marché immobilier de la région est solide, dit Caynoski, en particulier pour les propriétés bien situées et en bon état. « Les maisons unifamiliales sont difficiles à trouver et sont recherchées non seulement par les visiteurs, mais aussi par les familles qui ont fait de Vail leur résidence permanente. »

La propriété, ajoute-t-elle, pourrait tout aussi bien servir de maison familiale, de location ou d’escapade de fin de semaine.