Les vues sur Central Park et les voisins célèbres sont les points forts de ce condo de New York

Un condo de deux chambres situé dans le 15 Central Park West du célèbre architecte Robert AM Stern, rempli de célébrités, offre une vue panoramique sur le parc.

L’appartement se trouve au 27ème étage de « la Tour » du complexe de deux bâtiments, surplombant l’espace vert emblématique et la ligne d’horizon de Manhattan qui le borde.

Le bâtiment a été construit au milieu des années 2000 et a accueilli de nombreuses célébrités et personnalités publiques, dont les acteurs Denzel Washington et Robert De Niro, le musicien Sting, le joueur de baseball Alex Rodriguez et l’ancien PDG de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein.

Bien que le bâtiment soit relativement nouveau, sa façade en calcaire provient de la même carrière que l’Empire State Building et le style New Classical complète ses voisins de la rue emblématique. Il dispose également d’une longue liste d’équipements, dont une piscine de 75 pieds, un centre de remise en forme de 14 000 pieds carrés, une cave à vin au sous-sol avec bar de dégustation et une salle de projection de 20 places.

L’unité dispose de plafonds de 11 pieds et de hautes fenêtres qui encadrent la vue protégée. L’espace de plus de 2 300 pieds carrés comprend deux grandes chambres en suite et une salle d’eau. La chambre principale dispose d’un grand walk-in équipé d’étagères et d’un éclairage encastré, ainsi que d’un luminaire moderne.

« C’est le pied-à-terre idéal », explique l’agent inscripteur Thomas Duger d’Elegran.

Duger a noté que la position vers le milieu de la tour de 43 étages offre un excellent point de vue.

« Parfois, lorsque vous êtes trop haut, vous perdez la perspective du parc », partage Duger.

Les propriétaires actuels ont rénové l’appartement et les finitions comprennent des planchers en bois à chevrons de couleur claire, des moulures détaillées et une salle d’eau avec une dalle complète de marbre onyx.

« Pour avoir un condo neuf dans un immeuble de cette nature, il n’y a rien de tel », dit Duger.

L’appartement a récemment été mis en vente pour 13,5 millions de dollars.

Le bâtiment est au centre de la vie culturelle de Manhattan, à proximité des théâtres de Broadway et du Lincoln Center, et à quelques rues du Musée d’art moderne et du Musée américain d’histoire naturelle.