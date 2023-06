Les vues de ce condo en bord de mer en Norvège vous couperont le souffle

L’explosion de vues depuis cette copropriété moderne au bord de l’eau sur l’île norvégienne de Tromsøya est un régal pour les yeux : l’océan, les fjords, l’église emblématique connue sous le nom de cathédrale arctique et les montagnes majestueuses.

Pourtant, malgré le sentiment d’être enveloppé par une beauté impressionnante, le cadre du port dans la vieille ville de Tromsø est au centre-ville. « Près des restaurants, des bars à vin et du musée polaire », déclare Magnus Bonnemark de Shaza Luxury Real Estate. “En même temps, un quartier très calme et tranquille.”

Les boutiques et les restaurants sont à quatre minutes à pied tandis que le pied de la montagne Fløya est accessible en 25 minutes. Alternativement, note Bonnemark, « Vous pouvez être pris en charge par bateau au quai du bâtiment. »

À moins de 40 minutes, kayak, pêche, randonnée et cueillette de baies sauvages. « C’est la magie de Tromsø », déclare Bonnemark. « L’urbain et la nature sont à l’extérieur de la porte. »

La ville animée de Tromsø a été surnommée « le pays du soleil de minuit » et « la porte de l’Arctique », et à juste titre. La plus grande zone urbaine du nord de la Norvège se trouve à 350 kilomètres, soit près de 220 miles, au nord du cercle polaire arctique. En été, il y a des jours où le soleil ne se couche jamais. En hiver, les aurores boréales illuminent le ciel.

En plus des étendues de verre du sol au plafond, deux balcons dans l’unité capturent les vues : l’un fait face à la ville et l’autre à la mer et aux montagnes.

Au cœur des 178 mètres carrés (plus de 1 900 pieds carrés) d’espace de vie se trouve une vaste pièce décloisonnée divisée en deux coins salon, un bar, un coin repas, un bureau et une cuisine. Les finitions comprennent le chêne européen, le noyer et le laiton massif.

L’une des deux chambres d’hôtes dispose d’un accès au balcon et la suite principale dispose d’un dressing élaboré. Les planchers et les plafonds en bois ajoutent une ambiance chaleureuse aux trois chambres. Il y a un total de deux salles de bains.

Bien que bien adapté pour une résidence principale ou secondaire, l’unité « serait un pied-à-terre parfait », explique Bonnemark, qui voit l’espace attrayant pour « quelqu’un qui aimerait un endroit pour se retirer, se détendre complètement et profiter nature et beaux paysages.” Il partage la liste avec Beqo Hoti de Shaza.

Le prix demandé pour Søndre Tollbodgate 15A à Tromsø est de 2,3 millions d’euros, soit environ 2,47 millions de dollars. Les équipements du bâtiment de six étages comprennent une terrasse commune sur le toit et une recharge de voiture électrique.