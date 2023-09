Les villes les plus voisines d’Amérique, selon un nouveau rapport

Quels sont les endroits les plus conviviaux d’Amérique ? La société de self-stockage Neighbor.com vient de publier sa quatrième liste annuelle des 25 villes les plus voisines d’Amérique, en l’honneur de la Journée nationale des voisins. L’étude de 2023 classe les villes américaines en fonction de facteurs tels que les dons de bienfaisance, le bénévolat, les taux de criminalité, etc.

Cette année, Madison, dans le Wisconsin, a été nommée ville la plus voisine des États-Unis. Ce n’est pas la première fois que cette sympathique ville du Midwest figure en tête de liste : elle était également à la première place en 2021, et l’année dernière, elle s’est classée deuxième.

« Selon les recherches, elle se classe au troisième rang des villes les plus heureuses du pays et elle est en tête du pays en termes d’organisations à but non lucratif pour 100 000 habitants », m’a déclaré le PDG et co-fondateur de Neighbour, Joseph Woodbury, dans une interview.

Ce qui ajoute au charme de Madison : « Il se classe parmi les meilleurs pour les activités récréatives de plein air, les brasseries et les marchés de producteurs. Les résidents se rendent également aux urnes : lors de la dernière course à la mairie, près de 60 % des résidents ont participé », explique Woodbury. « Partout, les habitants de Madison prennent soin les uns des autres, participent à des événements communautaires et font un effort supplémentaire pour en faire une ville encore meilleure. »

La deuxième place sur la liste est Minneapolis, qui, malgré quelques problèmes très médiatisés ces dernières années, est passée du numéro 13 au numéro deux. Minneapolis obtient d’excellents résultats en matière de bénévolat et de dons caritatifs, mais ce n’est pas tout. « Elle est connue pour ses innombrables lacs bleus, sa scène artistique florissante et ses lieux de divertissement et de cuisine haut de gamme », explique Woodbury. « Avec tant de choses à faire dans la ville, nous pouvons comprendre pourquoi les gens s’installent ici et envisagent ensuite de rester. »

Colorado Springs a également gagné plusieurs places, passant du numéro 12 sur la liste de l’année dernière au numéro trois cette année. « Colorado Springs se classe en tête du classement en tant que ville ayant les taux de bénévolat les plus élevés, avec 69 % des habitants de la ville soutenant une organisation locale », déclare Woodbury. « Au cœur des montagnes Rocheuses, il est clair pourquoi les visiteurs affluent à Colorado Springs pour découvrir la nature au cours des quatre saisons. Pour certains, une visite rapide à Colorado Springs ne suffit pas à satisfaire leur soif de charme sauvage du Colorado. De plus en plus de touristes optent pour la résidence à temps plein.

Pour compléter la liste des cinq premières villes : Sarasota, en Floride, et Rochester, New York (qui a été la gagnante du rapport 2022). Selon Woodbury, Sarasota est un nouveau venu sur la liste. «Cette communauté balnéaire pittoresque a des températures moyennes de 72 degrés et 37 milles de rivage», explique Woodbury, qui souligne un autre fait intéressant. « Avec la vie à la plage toute l’année qui attire de nombreuses personnes vers le Sunshine State, Sarasota arrive en tête de liste avec le changement de population le plus élevé parmi les 25 plus grandes villes, ajoutant 3,4 % de nouveaux visages à la communauté entre 2021 et 2022. »

Rochester, New York, la ville la plus voisine de 2022, apparaît, une fois de plus, dans le top cinq de 2023, se classant au cinquième rang. « Rochester continue d’obtenir des résultats élevés en matière de dons de bienfaisance et de bénévolat », déclare Woodbury. « L’année dernière, le maire Don Jefferies a déclaré : « L’une des choses que nous entendons souvent de la part des visiteurs est à quel point les Rochesteriens sont accueillants et amicaux ». Aujourd’hui, Rochester continue de répondre à l’étalon-or du charme de bon voisinage.

Alors, y a-t-il des surprises ? « Bien que plusieurs villes soient apparues sur la liste à plusieurs reprises au fil des ans, nous sommes toujours surpris par les nouveaux arrivants. Cette année, Cincinnati, Phoenix, Knoxville, Boise et Sarasota ont remporté pour la première fois le titre de » plus voisin « », déclare Woodbury. .

L’étude examine également des sujets liés aux relations communautaires, à ce que les Américains apprécient le plus et à ce qui les dérange. « En plus d’un classement, nous avons mené une enquête pour en savoir plus sur ce que les gens pensent de leurs voisins et de la communauté dans son ensemble. Cette année, nous avons appris que 85 % des Américains envisagent de rester dans leur résidence actuelle et 45 % envisagent d’y rester définitivement, ce qui montre que les habitants sont enfin satisfaits de leur quartier après tant de mouvements ces dernières années », déclare Woodbury.

Parmi les autres tendances de l’enquête figurent :

Selon l’enquête, 90 % des Américains prévoient de participer autant ou plus à la vie de leur quartier au cours de l’année prochaine, tandis que 11 % prévoient d’en faire bien plus que cette année. Cela signifie participer à des rassemblements communautaires comme des fêtes de quartier, des événements religieux locaux, des sports pour les jeunes, des spectacles de musique en direct, des achats sur les marchés de producteurs et bien plus encore.

Selon l’enquête, 94 % des Américains aideront leurs voisins en cas de catastrophe naturelle, tandis que 63 % sont susceptibles de demander de l’aide à leurs voisins si et quand cela est nécessaire.

Selon l’enquête, 40 % des personnes interrogées ont constaté que la fracture politique aux États-Unis avait un impact sur leurs voisins d’au moins une manière. Cela inclut : 18 % sont agacés par les signes politiques d’un voisin, 17 % se sont plaints sur un forum en ligne et 15 % ont mis fin à des amitiés pour des raisons politiques.

Vous pouvez trouver la méthodologie complète ici, qui comprend les questions de l’enquête qui ont aidé les data scientists à comprendre les défis sociétaux actuels et les caractéristiques essentielles des communautés les plus voisines. Et poursuivez votre lecture pour découvrir la liste des 25 villes les plus voisines d’Amérique.

Classement : Les 25 villes les plus voisines d’Amérique

Madison, Wisconsin Minneapolis Colorado Springs, Colorado Sarasota, Floride Rochester, New York Provo, Utah Sant Lake City, Utah Ogden, Utah Raleigh, Caroline du Nord Richmond, Virginie Virginia Beach, Virginie Seattle Tolède, Ohio Portland, Oregon Pittsburgh, Pennsylvanie Winston-Salem, Caroline du Nord Buffle, New York Des Moines, Iowa Boise, Idaho Phénix, Arizona Harrisburg, Pennsylvanie Washington DC New Haven, Connecticut Knoxville, Tennessee Cincinnati, Ohio

