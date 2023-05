Le Michigan abrite la bonne vieille « Motor City » de Detroit, l’Université du Michigan et quelques fascinants forts de l’époque coloniale aux extrémités des péninsules supérieure et inférieure. En effet, le Michigan est un bel état avec sa juste part de villes très riches. Dans une étude récente, nous avons analysé et identifié les 50 villes les plus riches de Californie. Maintenant, c’est au tour du Michigan.

Lisez la suite pour découvrir les villes les plus riches du Michigan en 2023.

Les villes les plus riches du Michigan

À l’aide de données provenant des estimations sur 5 ans de l’American Community Survey 2021 du Census Bureau (dernières données disponibles), y compris le revenu médian des ménages, le revenu moyen des ménages, la valeur médiane des maisons et les taxes foncières médianes payées, nous avons analysé et rassemblé une liste des 50 meilleurs villes les plus riches du Michigan. Mais d’abord, quelques remarques sur les données du recensement : le Census Bureau mesure le revenu médian des ménages jusqu’à 250 000 $, les ménages gagnant plus étant désignés par « 250 000 $+ ». La situation est similaire avec la valeur médiane de la maison, qui va jusqu’à 2 millions de dollars et tout ce qui dépasse est noté « 2 000 000 $ et plus ». Troisièmement, il en va de même pour les impôts fonciers médians payés, qui vont jusqu’à 10 000 $ et tout montant supérieur à ce montant est désigné par «10 000 $ +».

C’est là que le revenu moyen des ménages s’est avéré particulièrement utile dans notre analyse. Le revenu moyen (ou moyen) des ménages, contrairement au revenu médian des ménages, a des valeurs exactes pour chaque ville du Michigan. Ces quatre mesures ont été notées, additionnées, puis classées en fonction des scores combinés des villes.

Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillant les 50 villes les plus riches du Michigan et leurs chiffres respectifs en dollars pour chaque métrique :

Barton Hills, avec seulement 176 foyers, est classée au premier rang des villes les plus riches du Michigan. Cette ville, qui n’est en réalité qu’un village du canton d’Ann Arbor Charter, a un revenu médian des ménages supérieur à 250 000 dollars par an. Son revenu familial moyen est le plus élevé de l’État, à 421 909 $. Barton Hills est l’une des deux seules villes du Michigan à avoir une valeur médiane des maisons supérieure à 1 million de dollars. En plus de cela, les taxes foncières médianes payées par les propriétaires de Barton Hills sont supérieures à 10 000 $ par an.

Le lac n ° 2 Angelus est très similaire à Barton Hills, abritant également moins de 200 ménages au total. Géographiquement, Lake Angelus est une banlieue de Detroit. Le revenu médian des ménages à Lake Angelus est inférieur à celui de Barton Hills, à 186 842 $ par an. En fait, la ville n ° 3 la plus riche du Michigan – Bloomfield Hills – a en fait un revenu médian des ménages plus élevé que Lake Angelus. Cependant, ce dernier a été propulsé au deuxième rang en raison de son revenu moyen des ménages plus élevé, à 315 177 $; sa valeur médiane nettement plus élevée de 1,067 million de dollars contre 852 900 $ à Bloomfield Hills. Lake Angelus et Bloomfield Hills ont des taxes foncières médianes payées supérieures à 10 000 $ par an.

La quatrième ville la plus riche du Michigan est Orchard Lake Village, également une banlieue de Detroit, au nord-ouest de la ville. Orchard Lake Village est petit, mais avec près de 800 ménages, il est nettement plus grand que le n ° 1 Barton Hills et le n ° 2 Lake Angelus. Fait intéressant, Orchard Lake Village est le seul endroit parmi les 5 villes les plus riches du Michigan où les taxes foncières médianes payées par les propriétaires sont inférieures à 10 000 $, soit environ 8 258 $ par an.

N ° 8 Birmingham, une banlieue nord de Detroit, est la plus grande ville – en nombre de ménages – à figurer sur la liste des 10 villes les plus riches du Michigan, abritant 9 383 ménages. Sans surprise, en ayant beaucoup plus de ménages que, par exemple, Barton Hills et Lake Angelus, le revenu médian des ménages de Birmingham est nettement inférieur – mais toujours incroyablement élevé de 137 907 $. De plus, le revenu moyen des ménages à Birmingham est bien supérieur à la médiane, à 219 420 $. Bien que l’industrie manufacturière emploie environ 18,5% de la main-d’œuvre à Birmingham, selon DataUSA, les revenus sont élevés dans la ville, probablement parce que 26,3% – la plus grande proportion de la main-d’œuvre – est employée dans des postes de gestion.

Ann Arbor, siège du campus principal de l’Université du Michigan, a réussi à figurer dans la liste des 50 villes les plus riches du Michigan, se classant au 28e rang. Le revenu moyen des ménages d’Ann Arbor est supérieur de plus de 30 000 $ à son revenu médian : 107 368 $ contre 73 276 $.

Tendances dans les villes les plus riches du Michigan

En regardant toutes les 50 villes les plus riches du Michigan, le nombre moyen de ménages pour ces 50 endroits est d’environ 5 418 ménages. La ville avec le moins de ménages est Wedgewood, qui s’est classée au 46e rang des villes les plus riches du Michigan, avec seulement 82 ménages; Wedgewood nulle part près de Detroit ou d’Ann Arbor, étant situé dans le comté de Wexford, au nord-ouest de la péninsule inférieure. À l’autre extrémité du spectre, le n ° 28 Ann Arbor était la plus grande ville à figurer sur la liste, avec 49 661 ménages au total.

Malgré l’expérience bien connue de l’Amérique en matière de désindustrialisation au cours des dernières décennies, le Michigan abrite toujours une grande partie de l’industrie manufacturière. Dans la troisième ville la plus riche du Michigan – Bloomfield Hills – la plus grande industrie est la fabrication, employant 19% de la main-d’œuvre. Dans le même temps, cependant, plus d’un quart de la main-d’œuvre (26,6%) est employée dans des postes de gestion, selon DataUSA, ce qui aide à expliquer les revenus élevés là-bas. Bon nombre des villes les plus riches du Michigan possèdent d’importants secteurs manufacturiers. Outre ce secteur, la santé et l’éducation emploient une grande partie de la main-d’œuvre des villes les plus riches du Michigan. L’État abrite de nombreuses universités et les salaires des enseignants du niveau postsecondaire (c’est-à-dire des professeurs d’université) sont supérieurs à la moyenne, selon le Bureau of Labor Statistics (BLS).

En termes géographiques, le modèle le plus immédiatement reconnaissable est que la majorité des villes les plus riches du Michigan sont situées dans la région métropolitaine de Detroit. Mais il existe d’autres endroits intéressants dans le Michigan qui abritent ses villes les plus riches ; par exemple, la plage n ° 6 de Grand Beach est située au fond du sud-ouest du Michigan, à cheval sur le lac Michigan, près de la frontière de l’Indiana.