Les villes les plus riches de l’Ohio révélées par les dernières données de recensement

L’Ohio est un état classique du « Vieux Midwest », avec des centres industriels et manufacturiers majeurs ayant diminué au cours du dernier demi-siècle et de nouveaux secteurs et professions émergeant pour les remplacer. Alors que l’État a connu une désindustrialisation entraînant une baisse de la population dans des villes comme Cleveland et Cincinnati, la capitale de l’État, Columbus, est florissante. Pendant ce temps, l’Ohio est également un État fortement agricole, ce qui le rend très diversifié sur le plan économique.

Dans une série d’études récentes, nous avons analysé et identifié les 50 villes les plus riches du Michigan ainsi que les villes les plus riches du Texas. Cette fois-ci, nous allons identifier et nous concentrer sur les villes les plus riches de l’Ohio.

Lisez la suite pour savoir quelle est la ville la plus riche de l’Ohio, ainsi que les 50 villes les plus riches de l’État.

Quelle est la ville la plus riche de l’Ohio ?

Afin d’identifier les villes les plus riches de l’Ohio, nous nous sommes basés sur plusieurs ensembles de données provenant des estimations sur 5 ans de l’enquête sur la communauté américaine de 2021 du Bureau du recensement (qui sont les dernières données disponibles), y compris le revenu médian des ménages, le revenu moyen des ménages, la valeur médiane des maisons et la valeur médiane. taxes foncières payées. En prenant ces quatre mesures ensemble, nous avons analysé et compilé une liste des 50 villes les plus riches de l’Ohio.

Il est essentiel de noter, cependant, certaines bizarreries importantes en ce qui concerne les données du recensement. Par exemple, le Census Bureau mesure le revenu médian des ménages jusqu’à 250 000 $, les ménages gagnant plus étant désignés comme « 250 000 $ et plus ». De plus, le recensement le fait avec la valeur médiane de la maison, qui va jusqu’à 2 millions de dollars et tout ce qui dépasse cela est désigné par « 2 000 000 $ et plus ». Enfin, les mêmes paramètres s’appliquent au suivi des impôts fonciers médians payés par les ménages propriétaires-occupants, qui vont jusqu’à 10 000 $ et tout montant supérieur est exprimé comme « 10 000 $ et plus ».

Par conséquent, le revenu moyen (moyen) des ménages a été particulièrement utile dans notre analyse car, contrairement au revenu médian des ménages, le revenu moyen des ménages a des valeurs exactes pour chaque ville de l’Ohio. Ces quatre mesures ont été notées, additionnées, puis classées en fonction des scores combinés des villes.

Vous trouverez ci-dessous un tableau affichant les 50 villes les plus riches de l’Ohio et leurs montants respectifs en dollars pour chaque métrique :

En utilisant notre mesure à quatre facteurs du revenu médian des ménages, du revenu moyen des ménages, de la valeur médiane des maisons et des taxes foncières médianes payées, la ville la plus riche de l’Ohio est Hunting Valley. C’est un village avec une population d’un peu plus de 760 personnes et seulement 306 ménages. Située dans les comtés de Cuyahoga et de Geauga, Hunting Valley se trouve à environ 26 miles à l’est de Cleveland. Bien que le revenu médian des ménages de Hunting Valley ne soit que de 163 333 $, de nombreuses autres villes de l’Ohio ayant des revenus plus élevés, le revenu moyen des ménages de la ville de 355 075 $ est le troisième plus élevé de l’Ohio. De plus, ce qui fait de Hunting Valley la ville la plus riche de l’Ohio, c’est sa valeur médiane de plus de 1,46 million de dollars – la plus élevée de l’Ohio – et le fait que ses taxes foncières médianes payées dépassent 10 000 $. La valeur médiane des maisons dans aucune autre ville de l’Ohio ne se rapproche de celle de Hunting Valley. Il n’est peut-être pas surprenant que le plus grand groupe professionnel de Hunting Valley soit les professions de gestion (30,7% de la main-d’œuvre), selon Data USA, d’où les revenus élevés.

La ville la plus riche n ° 2 de l’Ohio est Coldstream, avec un total de 450 ménages et une taille comparable à la vallée de chasse n ° 1. Coldstream est situé dans le comté de Hamilton, au sud-est de Cincinnati, le long des rives de la rivière Ohio. Le revenu médian des ménages à Coldstream dépasse 250 000 dollars et son revenu moyen est de 371 209 dollars, le plus élevé de l’État. Et tandis que les taxes foncières médianes payées dépassent 10 000 $ par an, ce qui fait descendre Coldstream au deuxième rang des villes les plus riches de l’Ohio, c’est le fait que la valeur médiane de sa maison est de 623 000 $, soit moins de la moitié de la valeur correspondante de Hunting Valley. .

Le n ° 3 est le village d’Indian Hill (souvent simplement appelé Indian Hill), qui compte environ 6 080 habitants et 2 364 ménages au total. Également situé dans le comté de Hamilton comme Coldstream, Indian Hill est au nord-est de Cincinnati. Le revenu moyen des ménages d’Indian Hill de 361 102 $ est le troisième plus élevé de l’Ohio. Pendant ce temps, la valeur médiane des maisons de la ville de 918 800 $ est juste derrière les 1,46 million de dollars de Hunting Valley.

La quatrième ville la plus riche de l’Ohio est Bentleyville, une ville de seulement 274 ménages située dans le comté de Cuyahoga, à environ 20 miles au sud-est de Cleveland. Le revenu médian des ménages à Bentleyville est de 224 286 $, ce qui est le troisième plus élevé de l’Ohio, derrière le n ° 2 Coldstream et le n ° 5 Concord Hills. De plus, le revenu moyen des ménages de Bentleyville de 351 045 $ est le quatrième plus élevé de l’État. Les taxes foncières médianes payées par les propriétaires de Bentleyville dépassent 10 000 $, tandis que la valeur médiane de la maison est de 626 300 $. Les deux plus grands groupes professionnels en termes d’emploi sont les professions de la gestion, qui représentent 25,2 % de la main-d’œuvre, et les professions des opérations commerciales et financières, qui représentent 17,2 %, selon Data USA.

La cinquième ville la plus riche de l’Ohio – Concorde Hills – est un lieu désigné par le recensement (CDP) situé dans le canton de Sycamore, au nord-est de Cincinnati. Concorde Hills est l’un des deux endroits de l’Ohio à avoir un revenu médian des ménages supérieur à 250 000 $. Fait intéressant, cependant, son revenu moyen par ménage est en fait inférieur au revenu médian – 233 785 $. Selon Data USA, 47,2 % de la main-d’œuvre est employée dans des postes de gestion et 32,3 % dans le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques.

En regardant les 50 villes les plus riches de l’Ohio, la plus grande ville est n ° 18 Dublin, avec 17 344 ménages au total et une population de plus de 49 000 personnes. Répartie sur les comtés de Franklin, du Delaware et de l’Union, Dublin est une banlieue riche de Columbus. Son revenu familial médian de 145 828 $ est incroyablement élevé pour une si grande ville.