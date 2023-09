Les villes les plus riches de l’Alabama, comme le révèlent les dernières données du recensement

Dans des études récentes, nous avons analysé et examiné les villes les plus riches d’autres États du Sud profond, comme le Mississippi et la Géorgie. Ici, nous allons jeter un œil aux villes les plus riches de leur voisin commun, l’Alabama. Bien que le revenu médian des ménages en Alabama – 54 943 $ – soit près de 14 000 $ de moins que le revenu médian des ménages aux États-Unis – 69 021 $ – il existe encore de nombreuses villes d’Alabama avec des revenus élevés.

Poursuivez votre lecture et découvrez quelle est la ville la plus riche de l’Alabama, ainsi que les 50 villes les plus riches de l’État.

Quelle est la ville la plus riche d’Alabama ?

Afin que nous puissions définir la « ville la plus riche d’Alabama », nous avons extrait les données de l’American Community Survey 2021 du Census Bureau sur cinq ans (qui sont les dernières données disponibles), y compris le revenu médian des ménages, le revenu moyen des ménages, la valeur médiane de la maison, et les impôts fonciers médians payés, puis analysé et noté chacun de ces facteurs, dressant une liste des 50 villes les plus riches d’Alabama.

Afin de bien comprendre les chiffres, voici quelques remarques importantes sur les données du recensement. Le Bureau du recensement mesure les revenus médians des ménages jusqu’à 250 000 dollars, les ménages gagnant plus étant notés « 250 000 dollars et plus ». De même, le recensement fait cela avec la valeur médiane des maisons, qui va jusqu’à 2 millions de dollars, tout ce qui dépasse cette valeur étant exprimé par « 2 000 000 $+ ». Enfin, les mêmes limites s’appliquent à la mesure des impôts fonciers médians payés, qui vont jusqu’à 10 000 $ et tout montant supérieur à ce montant est désigné par « 10 000 $ et plus ».

C’est ce qui rend le revenu moyen des ménages particulièrement utile dans notre analyse des villes les plus riches d’Alabama. Contrairement au revenu médian des ménages, le Census Bureau fournit le revenu moyen (ou moyen) des ménages avec des valeurs exactes pour chaque ville de l’Alabama. Ces quatre paramètres ont été notés, additionnés, puis classés en fonction des scores combinés des villes.

Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillant les 50 villes les plus riches d’Alabama et leurs chiffres respectifs en dollars pour chaque mesure :