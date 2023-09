Les villes à la croissance la plus rapide d’Amérique et leur évolution des revenus

Au cours de la dernière décennie, le paysage urbain américain s’est remarquablement transformé, certaines villes devenant des pôles de croissance fulgurants. Le rythme de leur expansion n’est pas seulement évident dans leurs horizons en plein essor ou dans leur population croissante, mais également dans les marées économiques changeantes qui apportent la prospérité à leurs résidents. Le changement qui en résulte dans les niveaux de revenus devient une mesure essentielle du succès de ces villes à la croissance la plus rapide d’Amérique.

À l’aide de données provenant des estimations quinquennales de l’American Community Survey de 2021, 2016 et 2011 du Census Bureau, nous avons identifié les villes à la croissance la plus rapide aux États-Unis parmi plus de 500 villes dont la population est de 75 000 habitants ou plus. Parallèlement, nous avons analysé l’évolution des revenus de leurs ménages au cours des cinq dernières années, des dix dernières années et de 2011 à 2016.

Poursuivez votre lecture pour découvrir les villes américaines à la croissance la plus rapide et comment leurs niveaux de revenus ont changé en conséquence.

50 villes à la croissance la plus rapide d’Amérique

Pour identifier les villes à la croissance la plus rapide aux États-Unis, nous avons mesuré le pourcentage de croissance de la population de 2011 à 2016, de 2016 à 2021, plus la variation sur 10 ans de 2011 à 2021 (2021 étant les dernières données disponibles du Census Bureau). Nous avons noté ces trois facteurs de croissance et combiné les scores pour dresser une liste des 50 villes à la croissance la plus rapide d’Amérique.

Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillant les 50 villes qui connaissent la croissance la plus rapide :

Les principales tendances géographiques que l’on peut observer sont que la plupart des villes à la croissance la plus rapide sont situées dans la division montagneuse désignée par le recensement (par exemple, No. 1 Enterprise, Nevada, No. 3 Buckeye, Arizona et No. 6 Meridian, Idaho). , la division Pacifique (comme le n° 2 Kirkland, Washington, le n° 13 Irvine, Californie et le n° 22 Menifee, Californie) et la région sud des États-Unis (comme le n° 4 Frisco, Texas, le n° 7 The Villages , Floride et n°7 Conroe, Texas).

Une autre caractéristique intéressante à examiner est de savoir quelles villes ont connu une croissance plus rapide entre 2011 et 2016 par rapport à celles dont le taux de croissance le plus rapide s’est produit entre 2016 et 2021. Parmi les 50 villes américaines à la croissance la plus rapide, 29 d’entre elles ont connu des taux de croissance démographique plus rapides à partir de 2016. à 2021. Les 21 autres villes ont connu des taux de croissance plus rapides entre 2011 et 2016.

Les villes à la croissance la plus rapide et l’évolution de leurs revenus

Ce n’est pas parce qu’une ville est un point chaud de croissance démographique que les revenus augmentent également. Tout d’abord, nous nous concentrerons sur les cinq changements dans le revenu médian des ménages de 2016 à 2021. Parmi les 50 villes américaines à la croissance la plus rapide, la troisième ville d’Amérique, Buckeye, a connu la plus forte croissance du revenu médian des ménages au cours des cinq dernières années : de 58 711 $ en En 2016, il a augmenté de 44 %, pour atteindre 84 568 $ en 2021. La 22e ville à la croissance la plus rapide — Menifee, en Californie — a connu le deuxième taux de croissance le plus important, le revenu médian des ménages ayant augmenté de 40,2 %, passant de 57 598 $ en 2016 à 80 741 $ en 2016. 2021. Parmi les 50 villes à la croissance la plus rapide, 14 d’entre elles ont connu une croissance du revenu médian des ménages de 30 % ou plus au cours des cinq dernières années :

Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillant les 50 villes américaines à la croissance la plus rapide et leurs taux de croissance respectifs du revenu médian des ménages :

Nous examinerons ensuite l’évolution du revenu moyen ou moyen des ménages. Souvent, mais pas toujours, le revenu moyen des ménages d’une ville est supérieur au revenu médian des ménages en raison des effets de distorsion des ménages aux revenus plus élevés. Néanmoins, le revenu moyen des ménages et son évolution au fil des ans sont des mesures utiles, en particulier pour comparer l’écart entre le revenu moyen des ménages et le revenu médian des ménages. Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillant les 50 villes américaines à la croissance la plus rapide et leurs taux de croissance respectifs du revenu moyen des ménages :

Pas une seule des 50 villes à la croissance la plus rapide n’a connu de baisse du revenu moyen des ménages au cours des cinq dernières années. Cependant, plusieurs villes ont connu une baisse entre 2011 et 2016 :

: -8,4%

: -4,6%

: -3,8%

: -2,7%

: -0,3%

Il est surprenant de constater certains écarts entre le revenu moyen des ménages et le revenu médian des ménages dans les 50 villes américaines à la croissance la plus rapide. Par exemple, la deuxième ville à la croissance la plus rapide – Kirkland, Washington – avait en 2016 un revenu moyen des ménages de 123 533 $, contre un revenu médian des ménages de 95 939 $, soit une différence de 27 594 $. Cet écart s’est accru de 88,8 % au cours des cinq dernières années. Ainsi, en 2021, le revenu moyen des ménages de Kirkland était de 174 091 $, contre un revenu médian des ménages de 121 998 $, soit une différence énorme de 52 093 $. Un écart croissant entre le revenu moyen des ménages d’une ville et le revenu médian des ménages suggère une augmentation des inégalités de revenus.