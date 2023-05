Les ultra-riches continuent de favoriser les maisons de Malibu

À Malibu, en Californie, le sable c’est de l’or. L’emplacement des maisons, qu’il s’agisse d’un château de sable le long de Broad Beach Road ou au sommet des falaises de Point Dume, est une question de corrélation avec les plages scintillantes à la lueur d’un coucher de soleil.

Le spectacle principal est l’océan Pacifique et ses houles sonores, que les acheteurs de maison au rythme serein ont envie d’entendre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et pour lesquels ils paieront volontiers des millions.

Mais construire à Malibu peut devenir risqué étant donné les réglementations vexatoires du code et la lenteur des permis. Les propriétés rénovées sont maintenant en vogue.

« Nous voyons beaucoup de promoteurs venir et mettre à jour ces maisons », explique Hilton & Hyland Realtor Chad Rogers. « Vous ne pouvez pas construire aujourd’hui ce que vous pouviez il y a 10 ou même cinq ans, les codes ont changé. Ces maisons ne peuvent pas être dupliquées.

Une maison de quatre chambres récemment rénovée de 24,5 millions de dollars le long de Broad Beach Road illustre cette tendance à l’accélération.

Le développeur Yigal Hamias a acheté la maison de Broad Beach construite en 1993 il y a neuf mois et a depuis remplacé un intérieur de type cabine par un look moderniste net. Laura Kalb, agent de Hilton & Hyland, a co-inscrit la maison de 5 150 pieds carrés au 31030 Broad Beach Road.

Le prix de vente moyen des maisons le long de Broad Beach Road et des rues adjacentes est de 11,9 millions de dollars, selon un rapport du service d’inscriptions multiples (MLS), et la région compte 262 propriétés.

Rogers ajoute que « cela peut prendre trois ans ou plus pour construire une maison en raison de réglementations strictes. Les milliardaires paieront une prime pour éviter ce processus.

Il cite la maison de Pierce Brosnan le long de Broad Beach Road, à deux minutes à pied de la liste de Kalb, comme l’une des premières propriétés irremplaçables de Malibu, une qui ne pourrait pas être construite aujourd’hui.

En 2000, Bronson et sa femme, Keely Shaye Smith, ont commandé la retraite d’inspiration thaïlandaise de 12 500 pieds, répartie sur plus d’un acre, qui a pris une décennie à construire. Le couple a inscrit la maison de trois étages pour 100 millions de dollars en septembre 2020. Près d’un an plus tard, l’accord d’inscription a expiré sans offre.

Le paradis a d’autres avantages. Les ventes de maisons à Malibu contournent la nouvelle «taxe sur les manoirs» de Los Angeles, qui varie de 4% à 5,5%, promulguée pour stimuler les efforts en matière de logement abordable et de lutte contre l’itinérance. Malibu est une ville incorporée avec sa propre gouvernance.

Ces économies futures ont attiré le développeur Hamias, propriétaire de Milano Granite, basé à Van Nuys (plus d’informations sur le rapport sur le marché Malibu de Rogers plus tard).

Sondant le potentiel du 31030 Broad Beach Road, il réalisa que son intérieur champêtre devait disparaître. C’était totalement incongru avec l’ensemble extérieur intelligent de la maison avec des plans et des angles accentués par des fenêtres verticales à plusieurs carreaux.

Il convient de noter en particulier un salon à l’arrière de la salle à manger avec une banquette intégrée. Ouverte d’un côté, la pièce s’écoule harmonieusement dans le patio arrière agrémenté d’un jacuzzi. Tout droit se trouve l’arrière-cour de la maison, l’océan Pacifique.

« Beaucoup de gens entrent dans cet espace et disent qu’ils se sentent à Cape Cod ou dans les Hamptons », explique Kalb. “Il a une sorte de sensation de plage sophistiquée et facile.”

Passé une cour, la porte d’entrée de la maison s’ouvre sur un hall spacieux qui embrasse l’escalier principal. Tout droit, deux marches descendent vers le salon et la vue sur l’océan, encadrées de manière optimale par des fenêtres verticales de 9 pieds flanquant une double porte. Le maître à l’étage et le salon ont des fenêtres et des portes similaires qui s’ouvrent sur une longue terrasse.

Un couloir au premier étage mène à un deuxième salon / salle multimédia avec des portes vitrées menant à un patio de jardin oasis qui dessert également une chambre en suite.

Une suite d’invités de 500 pieds carrés est positionnée au-dessus du garage pour deux voitures. L’espace pourrait également être utilisé comme bureau ou studio d’art. La suite a une entrée séparée. Il comprend un coin salon avec des plafonds en bois taillé avec des puits de lumière ainsi qu’une cuisinette, une salle de bain et un walk-in.

Avant les rénovations, la maison était recouverte d’une prépondérance d’ardoise qui lui donnait une impression de poids. Le matériau a été utilisé pour le revêtement de sol, les marches, les murs, le patio arrière et pour faire face à une enceinte de cheminée verticale.

Hamias a enlevé la majeure partie de la roche métamorphique. Les nouveaux planchers sont en chêne blanc contrecollé de 4 mm d’épaisseur. Les marches en ardoise de l’escalier principal ont été remplacées par du chêne blanc de 1 pouce d’épaisseur et sa charpente en bois a été teinte en noir.

L’ardoise qui faisait face à la cheminée à double face du rez-de-chaussée (desservant le salon et la salle à manger) a été remplacée par du marbre travertin argenté veiné. La cheminée à double face à l’étage (desservant le maître et un salon) était recouverte de plâtre vénitien avec des accents de faux marbre.

Les fenêtres et les portes en cuivre étaient très ternies après 30 ans. Les surfaces ont été traitées, apprêtées et peintes en noir, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison. Le matériel a également été éteint. Toutes les armoires de salle de bain ont été remplacées et surmontées d’un Caesarstone au fini lettre rose. Une nouvelle plomberie a également été installée.

Après la finition, les plafonds voûtés en cèdre du maître à l’étage sont maintenant brunis. La suite comprend une double cheminée, un coin salon, un dressing et une salle de bains privative. Les magnifiques murs en carreaux gris pâle de Porcelanosa sont incrustés de crêtes. Ils forment une alcôve qui embrasse la baignoire autoportante.

Les armoires de cuisine et les tiroirs ont été refaits avec des panneaux de chêne de récif créés par Shinnoki. Les nouveaux comptoirs en marbre Calcutta sont de Cambria, qui sont associés aux nouveaux appareils Sub-Zero et Wolf. La cuisine a un îlot central et un garde-manger sans rendez-vous ainsi qu’un serveur muet qui dessert les trois étages de la maison.

Le couloir à l’étage est surmonté d’un toit pointu serti d’albâtre fraîchement nettoyé afin que la structure inonde la zone d’une lumière crémeuse.

Le sous-sol de la maison – inhabituel pour Los Angeles, sans parler de Malibu – comprend une cave à vin d’environ 100 bouteilles, une buanderie et des armoires de rangement.

Les voisins de Broad Beach incluent l’acteur Danny DeVito et le propriétaire du Los Angeles Times, le Dr Patrick Soon-Shiong, dit Kalb, dont la liste se trouve à 10 minutes à pied du complexe populaire de Trancas Country Market.

Au-delà des propriétés de Broad Beach Road, le prix de vente moyen des maisons de la ville de Malibu au cours du premier trimestre de 2023 était de près de 6,1 millions de dollars, selon une analyse de marché fournie par Rogers. C’est une baisse de 1,650 million de dollars, soit une baisse d’environ 21 % par rapport au rapport du premier trimestre 2022 de 7,7 millions de dollars.

Rogers attribue le recul aux vendeurs «à taux bloqués», ainsi qu’à un manque d’inventaire et à des marges d’achat plus serrées.

Le nombre de jours qu’une propriété reste sur le marché a également chuté, passant de 66 jours en avril 2022 à 49 jours en avril, soit une baisse de près de 26 %.

« Je pense que c’est parce que nous voyons les taux d’intérêt baisser un peu par rapport à leur niveau de mars », déclare Rogers, un ancien sommité de Bravo TV. Liste à un million de dollars : Los Angeles. « Cela pourrait stimuler le mouvement. Avec moins d’inventaire et une demande à peu près la même, les maisons se vendront généralement plus rapidement si le prix est correct.

Le printemps et l’été devraient voir plus d’activité, ajoute-t-il, car « Malibu a tendance à être un marché saisonnier ».

Le rapport montre également qu’il y avait 67 propriétés expirées, annulées et retirées au premier trimestre 2023, contre 50 au premier trimestre 2022.

« Les propriétaires pourraient vouloir déménager, mais ne se précipitent pas pour vendre. Ils ont probablement un faible taux par rapport aux taux beaucoup plus élevés d’aujourd’hui », déclare Rogers, originaire de Malibu. « S’ils obtiennent leur prix, ils vendront. Mais s’ils ne le font pas, ils resteront.

Pourtant, les ventes le long des 21 miles de côte azur de Malibu continuent d’être notables. Considérez ces trois produits phares vendus au quatrième trimestre 2022 :

Le capital-risqueur Marc Andreessen a établi un record de ventes en Californie – 177 millions de dollars – lorsqu’il a acheté un complexe à Malibu à la fin de 2021. (Michael Eisner vise à battre ce record avec sa récente inscription à Malibu de 195 millions de dollars à Malibu.) Réparti sur près de sept acres au sommet d’une falaise, La propriété d’Andreessen surplombe Paradise Cove. En 2022, Andreessen a payé 34 millions de dollars et 44,5 millions de dollars pour des maisons à proximité – sa virée shopping de six mois à Malibu aurait totalisé 255,5 millions de dollars.

La veuve de Steve Jobs, Laurene Powell Jobs, fait également ses courses à Paradise Cove à Malibu, sa facture s’élevant à environ 80 millions de dollars répartis entre trois maisons achetées depuis 2014, soit environ 0,6 % de sa valeur nette de 13 milliards de dollars. Un autre acheteur dévoué de Malibu : le cofondateur de WhatsApp, Jan Koum, qui a récemment dépensé 187 millions de dollars pour des maisons adjacentes surplombant Paradise Cove.

Rogers espère attirer des acheteurs aux poches profondes similaires. Il a récemment mis en vente une maison de 4 159 pieds carrés pour près de 30 millions de dollars dans la région de Paradise Cove.

