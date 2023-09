Les toits résidentiels de New York s’efforcent d’assurer la prospérité des ruches

Il n’y a pas si longtemps que le monde était sous le choc aux premières nouvelles faisant état de menaces existentielles pesant sur les abeilles et autres pollinisateurs.

S’attaquer au problème en cultivant des abeilles et des ruches a commencé comme une passion à l’ère de la pandémie et a depuis généré beaucoup de buzz à travers l’Amérique du Nord, des grandes entreprises de Denver aux toits résidentiels de New York, en passant par les hauteurs de l’Amérique du Nord. le Palais des congrès du Toronto métropolitain.

Mais combien de personnes ont deviné au départ que l’apiculture serait une activité rassemblant collègues, résidents, visiteurs et autres ? Compte tenu du vif intérêt de l’humanité pour la nature, il n’était pas grand-chose de voir des gens s’unir pour assurer le développement des ruches, contribuant ainsi à retarder le jour où l’approvisionnement alimentaire mondial serait mis en péril par la disparition des abeilles.

Dans certains immeubles résidentiels de New York axés sur le développement durable, la culture des abeilles et d’autres pollinisateurs semble être une autre façon d’adopter la biophilie, l’incorporation de la nature dans l’environnement bâti. Les abeilles et les papillons de Manhattan sont désormais occupés à polliniser les fleurs, les cultures et les arbres, contribuant ainsi à stimuler la biodiversité, à renforcer l’écosystème et, en guise d’avantage secondaire, à stimuler la production de miel.

Quelque 20 000 abeilles habitent deux ruches sur le toit du Solaire. Surplombant le bord de la rivière Hudson et offrant un accès direct à deux parcs, The Solaire a été la première résidence de grande hauteur LEED Gold aux États-Unis. L’année dernière, les abeilles ont généré 56,2 livres de miel, dont une grande partie était emballée dans des bocaux et donnée à des copropriétés potentielles. acheteurs.

L’engagement du bâtiment envers l’environnement n’aurait pas pu faire de mal au Solaire, qui s’est taillé une place parmi les nouveaux développements les plus vendus de Manhattan cette année.

«Le Solaire s’engage à favoriser des pratiques durables dans le bâtiment», déclare Aaron Goed, directeur des ventes du représentant exclusif du marketing et des ventes du bâtiment, Corcoran Sunshine.

« Et l’introduction d’un rucher sur le toit il y a cinq ans a été une façon amusante et créative d’interagir avec notre écosystème Battery Park. Best Bees gère et récolte le miel du rucher artisanal sur le toit afin que nous puissions offrir des pots de notre propre miel aux acheteurs potentiels du bâtiment, qui apprécient la touche personnelle et le lien unique avec nos espaces verts environnants dans le quartier.

La structure appartenant à RXR propose une ferme urbaine sur le toit où les abeilles voltigent parmi des fleurs et des buissons vivaces comprenant de l’échinacée, du Buddleia et de l’herbe Joe Pye. Les ruches de la ferme sont entretenues par une équipe de bénévoles issus des locataires du bâtiment. Les volontaires surveillent leurs abeilles via un portail créé par la société apicole Alvéole, qui revendique un « portefeuille d’abeilles » de plus de 116 millions d’abeilles.

Le succès du programme au Starrett-Lehigh Building a incité RXR à étendre ses opérations apicoles à New York à ses propriétés situées au Pier57, 230 Park, 32 Old Slip et 75 Rockefeller.

Cette propriété conçue par Jeanne Gang dispose d’un parc privé surélevé de 27 000 pieds carrés avec de multiples jardins fleuris qui attirent non seulement les abeilles, mais aussi d’autres pollinisateurs essentiels. Parmi ces derniers se trouvent les papillons monarques, attirés lors de leur migration annuelle à travers la ville de New York, et célébrés dans une aire de jeux pour enfants sur le thème des papillons.

Premier bâtiment résidentiel LEED Gold de la ville de New York, Helena 57 West est à la hauteur de sa stature dans des domaines allant de la qualité de l’air et de la filtration à la quasi-élimination des émissions de produits chimiques. Parmi les autres initiatives axées sur le développement durable de la propriété de luxe Dunst Organization figure un parc sur le toit de 5 000 pieds carrés abritant sept ruches. Le miel récolté est mis en bouteille dans des bocaux et offert aux nouveaux résidents d’Helena 57 West et de la propriété Dunst adjacente, VIA 57 West, où le travail des abeilles occupées à proximité est devenu un droit de vantardise pour les résidents.