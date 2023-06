Les tendances émergentes en matière de conception de maison de l’été 2023 présentent le bien-être

La dernière enquête Houzz sur les tendances émergentes en matière de design d’intérieur aux États-Unis pour l’été 2023 montre la popularité durable des fonctionnalités qui améliorent la santé et le bien-être. La plateforme de conception et d’amélioration de la maison a demandé aux propriétaires, aux passionnés de conception de maison et aux professionnels de l’industrie ce qui les intéressait et sur quoi ils travaillaient cette saison. Parmi les neuf tendances identifiées, cinq peuvent améliorer le bien-être des occupants.

Les concepteurs en dehors de l’enquête travaillent également sur ces tendances, ont-ils rapporté. J’ai demandé à trois groupes de design professionnels sur Facebook (Interior Design Community, Design Hounds et Wellness Designed) comment ces intérêts Houzz se manifestent dans leurs demandes et projets. Leurs réponses publiées sont partagées ci-dessous.

Nouvelles Destinations

L’enquête Houzz a noté: «Nous voyons un accent sur la création d’une utilisation plus fonctionnelle pour les zones précédemment sous-utilisées de la maison. La finition d’un sous-sol crée un grand espace ouvert qui peut être utilisé comme salle familiale ou de loisirs (avec des recherches jusqu’à près de neuf et six fois, respectivement), ce qui en fait une destination pour regarder des films, jouer à des jeux et faire de l’exercice. En fait, les recherches pour « simulateur de golf au sous-sol » ont été multipliées par 20 ! » La santé et la forme physique sont une facette de la conception du bien-être, et les zones qui facilitent l’exercice – même son swing de golf – peuvent améliorer cela pour les résidents et les invités.

Les sous-sols non finis offrent un énorme potentiel pour ajouter de la superficie habitable et utilisable à une maison, y compris des espaces de travail, de remise en forme et de rassemblement. « Nous sommes actuellement en train de planifier un projet de construction de sous-sol », a déclaré Juliana Smith Ewer à Houston. Son équipe, a-t-elle rapporté, agrandit la zone finie pour inclure un espace pour un tapis roulant, un petit bureau, une station de café et une « terrasse » pour s’asseoir – un espace calme pour le rituel du matin, a-t-elle appelé. Elle attribue cette tendance aux personnes qui choisissent de remodeler pour plus de convivialité et de plaisir dans un marché immobilier très gonflé.

Cette tendance comprend parfois la refonte des pièces existantes qui ont dépassé leur objectif, comme l’a commenté Heather Bates, designer basée à Washington, DC. Ce sont souvent des salles à manger et des salons formels qui ont cédé la place à d’autres espaces pour manger et se rassembler. Bates a travaillé sur les deux types cette saison, a-t-elle posté.

Pour la salle à manger, Bates a suggéré au propriétaire de l’utiliser pour la salle de devoirs de leurs deux filles d’âge scolaire : « Elle voulait s’assurer que les filles faisaient bien leurs devoirs », a-t-elle noté. Bates a équipé l’espace renouvelé de deux bureaux, de panneaux de liège encadrés pour qu’ils puissent ranger leurs objets préférés, d’un tapis flokati, de fauteuils poires et d’un nouvel éclairage. « Ainsi, les filles pouvaient faire leur travail, discuter et se détendre dans le pouf pour soulager le stress des devoirs. » Soulager le stress est certainement un activateur de bien-être.

La deuxième propriétaire a transformé son salon obsolète en salon à vin, a commenté le designer. Ils ont ajouté un réfrigérateur à vin, des chaises pivotantes, une table de dégustation et un nouvel éclairage. Bates a décrit la nouvelle zone comme « très morose et relaxante pour les propriétaires pendant qu’ils écoutaient de la musique et chérissaient leur espace entièrement adulte ». Le confort et la joie sont également une facette de la conception du bien-être.

Vivre sur le toit

« Les recherches de « terrasse extérieure sur le toit » ont été multipliées par 16,5″, a rapporté Houzz. Les connexions extérieures améliorent définitivement le bien-être et sont plus difficiles à trouver en ville qu’en banlieue ou en zone rurale.

Qu’est-ce que les propriétaires cherchent à ajouter sur leurs toits ? Outre les meubles normaux, Cheryl Draa Moran, basée à Atlanta et à Charlotte, a noté: « Nous recevons des demandes de faux gazon, de téléviseurs extérieurs, d’éclairage faible alternatif, de pots à arrosage automatique pour les plantes et de couvertures et d’oreillers d’intérieur et d’extérieur. »

Salles de bains avec une meilleure accessibilité

Les propriétaires cherchent à améliorer leurs salles de bains afin de pouvoir continuer à les utiliser en toute sécurité pendant leurs années de retraite, a rapporté Houzz. « Les recherches de » salles de bains vieillissantes « et de » salles de bains accessibles aux personnes handicapées « ont chacune plus que doublé par rapport à la même période en 2022 », selon l’enquête. « Des fonctionnalités telles que ‘pomme de douche à main’, ‘vanités de salle de bain conformes à l’ADA’ et ‘douches sans seuil’ ont également pris de l’importance », a ajouté la société.

« J’ai récemment travaillé sur trois salles de bains, toutes avec une planification intentionnelle pour les parents ou amis vieillissants, ainsi que pour accueillir des parents handicapés », a commenté Ewer, ajoutant qu’elle a remodelé la salle de bain d’invités de sa propre maison pour accueillir un membre de la famille ayant des problèmes de mobilité.

« À mesure que la population vieillit, nous devenons tous de plus en plus sensibles aux problèmes d’accessibilité à la maison », a ajouté le concepteur. L’accessibilité – ou la possibilité d’utiliser un espace indépendamment de son âge ou de ses difficultés physiques – est une autre facette importante de la conception du bien-être.

Degré de séparation

« Bien que la conception à aire ouverte puisse être populaire dans la cuisine, nous constatons un intérêt accru pour les éléments de conception qui créent une séparation temporaire, tels qu’un » séparateur de salon « , un » écran Shoji « et » une cloison « (en hausse de 445%, 60% et 41%, respectivement) », a rapporté Houzz. Cette tendance est probablement née pendant la pandémie, lorsque les pièces ont commencé à être multitâches avec plus d’occupants travaillant, étudiant et faisant de l’exercice à la maison. Alors que les propriétaires commençaient à se sentir surpeuplés, la hausse des taux d’intérêt et la faiblesse des stocks rendaient plus difficile la recherche d’une nouvelle maison. Ainsi émerge le besoin de repenser ses espaces.

« Nous avons constaté une augmentation des demandes de séparation de grands espaces ouverts pour des utilisations plus spécifiques », a partagé la designer Laura Nesbit Umansky de Houston et Aspen. « Dans le cadre d’un projet en cours, nous concevons un élément de protection au centre d’une immense salle à aire ouverte pour créer un intérêt architectural tout en séparant un espace de détente formel d’un salon multimédia et d’une cuisine/salle de petit-déjeuner. La famille appréciera l’espace visuellement et acoustiquement. Diviser les espaces aide à empêcher le son de rebondir dans un espace caverneux, a expliqué Umansky.

Petites caractéristiques extérieures adaptées à l’été

« Les propriétaires ne laissent pas les limitations d’espace les empêcher de profiter de leurs espaces extérieurs cet été », a observé l’enquête Houzz. « Les recherches de « petite piscine » ont augmenté de moitié par rapport à la même période en 2023. En fait, les recherches de « petit bassin profond » et de « petite piscine house » ont augmenté de près de quatre et trois fois, respectivement. L’intérêt pour les « petites cuisines d’extérieur » a également plus que doublé. Les habitants des zones sujettes aux moustiques recherchent peut-être des moyens de profiter de l’extérieur depuis la sécurité de leur porche, les recherches d' »idées de petits porches avec moustiquaire » augmentant six fois par rapport à l’année précédente.

Sharon L. Sherman, designer basée dans le nord du New Jersey, travaille sur l’un de ces projets, a-t-elle écrit, se connectant à une salle de fitness intérieure sur laquelle elle travaille. « Il aura un labyrinthe conçu dans un petit patio avec une pièce d’eau pour la méditation/contemplation. » Sherman considère que de tels projets deviennent courants maintenant que de plus en plus de propriétaires conçoivent pour ce qu’elle appelle «la longévité et le sens».