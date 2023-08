Les tendances des journées portes ouvertes suggèrent que les marchés de Manhattan et de Brooklyn divergent

Les journées portes ouvertes jouent un rôle crucial sur le marché immobilier, permettant aux acheteurs potentiels de découvrir une propriété de première main. Bien que les photos en ligne puissent fournir des informations précieuses, certains aspects tels que l’atmosphère, la disposition et la taille sont mieux évalués en personne. À mesure que le nombre d’acheteurs diminue, les vendeurs comptent souvent sur davantage de journées portes ouvertes pour garantir une vente. Dans ce rapport, nous analysons le rapport entre les journées portes ouvertes et les contrats signés pour évaluer la force du marché à Manhattan et à Brooklyn.

Le printemps et l’automne sont traditionnellement des saisons occupées pour l’immobilier, ce qui se reflète dans le nombre croissant de journées portes ouvertes pendant ces périodes. Les vendeurs visent à attirer des acheteurs alors que le marché est favorable. De même, le volume de contrats signés culmine généralement entre mars et mai.

Pour évaluer la santé du marché, nous calculons le ratio Open House-to-Contract Signed (OHCS). Un ratio inférieur indique un marché plus fort, nécessitant moins de journées portes ouvertes par transaction, tandis qu’un ratio plus élevé suggère un marché plus faible, nécessitant davantage de journées portes ouvertes. De plus, un ratio OHCS plus élevé signale que le prix peut être un facteur plus important, tandis qu’un ratio OHCS plus faible indique que la demande peut dépasser l’offre. Pris ensemble, le ratio OHCS peut éclairer l’état actuel du marché et fournir des informations utiles aux acheteurs et aux vendeurs.

L’examen du ratio Manhattan OHCS au fil du temps fournit des informations précieuses. Début 2022, alors que le marché de la reprise atteignait son apogée, le ratio restait faible. Il a régulièrement grimpé au cours de l’été, atteignant son apogée en octobre 2022, poussé par l’incertitude entourant la hausse des taux hypothécaires. Le ratio a ensuite diminué pour le début de la haute saison en 2023, avec une hausse temporaire en avril en raison de l’écart inhabituel entre les vacances de Pâques et de Pessah. Notamment, le volume des contrats en juin 2023 est tombé d’environ 6 % en dessous de la moyenne sur 10 ans, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de journées portes ouvertes et une augmentation subséquente du ratio OHCS. Dans l’ensemble, depuis mars, la tendance est à la hausse, indiquant des défis continus pour les vendeurs sur le marché de Manhattan, malgré un retour aux tendances saisonnières suite à la perturbation du COVID-19.

Brooklyn suit un schéma similaire, les fluctuations saisonnières façonnant les tendances du marché. Cependant, contrairement à Manhattan, le ratio OHCS à Brooklyn montre une tendance à la baisse, indiquant un bassin d’acheteurs plus stable. Bien que cela puisse changer pendant la période estivale plus lente, les données actuelles suggèrent que le marché de Brooklyn se renforce, malgré un démarrage plus lent par rapport à Manhattan.

La comparaison des ratios OHCS des deux arrondissements révèle des dynamiques contrastées. Le ratio de Manhattan est en hausse, le plus bas de mai dépassant le plus bas de mars. En revanche, Brooklyn affiche un ratio inférieur en mai par rapport à mars. Bien que nous prévoyions une augmentation des ratios OHCS au cours de la saison estivale généralement plus lente, les niveaux actuels indiquent que la vente de propriétés à Manhattan reste plus difficile qu’à Brooklyn.

En conclusion, ce ratio simple démontre l’importance des tendances des portes ouvertes dans l’évaluation des marchés immobiliers de Manhattan et de Brooklyn. Alors que Manhattan fait face à des défis permanents pour les vendeurs, Brooklyn montre des signes de renforcement du marché. Comprendre ces dynamiques peut aider les acheteurs, les vendeurs et les professionnels du secteur à prendre des décisions éclairées et à naviguer efficacement sur ces marchés dynamiques.

Décomposons-le.