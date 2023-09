Les pros partagent les avantages pour le bien-être des tendances en matière de sauna à domicile et de douche à vapeur

J’ai demandé à des clients de prendre des photos des caractéristiques du complexe sur leur téléphone pour les partager lors de réunions de planification de projet lorsqu’ils découvraient une nouvelle commodité à la fois incroyable et réalisable. Les saunas et les douches à vapeur correspondent à cette description et font partie des équipements recherchés par un nombre croissant de propriétaires soucieux de leur bien-être. J’ai contacté la semaine dernière trois professionnels expérimentés avec les avantages et les particularités de ces fonctionnalités pour obtenir leurs réflexions et suggestions. Les réponses par courrier électronique peuvent également améliorer votre prochain projet de maison inspiré du spa.

Les tendances

« Il existe une demande plus forte pour les systèmes de santé et de bien-être et pour la création de votre propre spa personnel à la maison », déclare Phil Hotarek, entrepreneur en plomberie basé à San Francisco, à propos de l’intérêt de ses clients résidentiels haut de gamme pour les douches à vapeur et les saunas. Compte tenu de leur popularité et des nouveaux modèles disponibles auprès des grands fabricants, les douches à vapeur sont plus à portée de main que ne le pensent de nombreux propriétaires, note-t-il. Une douche à vapeur doit être considérée comme « un investissement dans la qualité de vie et la valeur de la maison », suggère-t-il.

Michael Gilbride, un designer et rénovateur basé dans la vallée de l’Hudson à New York qui travaille principalement sur des résidences secondaires dans cette région de vacances populaire, constate également ces tendances, dit-il. « Les douches à vapeur sont définitivement un investissement incontournable à mesure que les gens améliorent leur maison. Je pense que certaines personnes les ont manqués lorsque les gymnases étaient fermés pendant la pandémie et d’autres aiment simplement avoir de l’espace pour elles seules à la maison.

Gilbride constate également un intérêt pour les saunas, en particulier parmi les clients qui aiment le yoga et la nature, dit-il. Cela est vrai aussi bien pour les saunas traditionnels que pour les nouveaux modèles infrarouges. « Il y a un intérêt pour les deux, car il y a une curiosité pour la nouvelle technologie », observe-t-il, et les demandes de sauna sont liées aux routines de bien-être globales des clients.

Sauna vs douche à vapeur

Les deux commodités présentent des avantages en matière de bien-être (et potentiellement de revente), mais elles fonctionnent différemment. « Bien que l’infrarouge puisse être moins coûteux à exploiter, il est important de comprendre comment ils fonctionnent », explique Gilbride. « Les saunas traditionnels chauffent l’air à haute température. Les saunas infrarouges chauffent le corps directement à une température plus basse.

« Il est essentiel de comprendre la différence entre les deux », prévient Hotarek. « Un sauna traditionnel augmente votre température centrale avec la chaleur sèche, vous ressentirez donc plus de sensation de chaleur. L’infrarouge utilise la lumière rouge, il ne fait donc pas aussi chaud dans la pièce, mais votre température centrale augmente plus rapidement. Dans un sauna infrarouge, la chaleur de la pièce sera plus supportable mais on transpire beaucoup plus. Grâce à cela, les gens peuvent rester plus longtemps dans un sauna infrarouge et bénéficier ainsi de davantage de bienfaits pour la santé. (Cela devrait aller de soi, mais nous le disons quand même : consultez votre conseiller en santé avant d’essayer tout nouveau produit ou service lié à la santé – y compris les saunas et les douches à vapeur !)

Le sauna traditionnel, populaire depuis longtemps en Scandinavie, dans les pays baltes et en Europe de l’Est, peut être conçu comme une salle de bain principale pour un ou deux utilisateurs, ou comme une structure séparée pour plusieurs utilisateurs. (Ce sont les pièces avec des bancs et des lambris en bois que l’on voit dans les clubs de remise en forme.)

«Je recommande les combos sauna traditionnel/infrarouge», partage Hotarek. « Il y a des avantages à avoir les deux et le coût n’est pas très différent d’avoir un combo. » L’entrepreneur en plomberie commente que la conception et les dimensions du sauna sont essentielles. « L’erreur la plus courante est de ne pas comprendre que la chaleur sèche d’un sauna monte assez rapidement jusqu’au plafond au lieu de circuler comme dans un hammam. En raison de la physique du fonctionnement d’un sauna, il est recommandé d’avoir une hauteur de plafond de sept à sept pieds et demi avec deux bancs à deux niveaux. Je vois des saunas avec des plafonds de huit pieds ou plus et ce n’est tout simplement pas idéal.

D’autres détails à discuter avec votre équipe professionnelle incluent le type de bois, la configuration du banc, l’emplacement du contrôle et du capteur de température. Votre équipe de conception peut vous conseiller sur les meilleures options pour votre espace et votre budget. Votre équipe de santé peut vous conseiller sur la meilleure option pour votre santé et votre bien-être. Hotarek fait cette recommandation : « Gardez la conception simple et assurez-vous d’être très détaillé. Vous voulez vraiment qu’un expert soit impliqué dans l’installation. Je constate beaucoup trop d’erreurs d’installation lors des visites sur site qui affectent les performances et la longévité du système. Les systèmes installés correctement dans les moindres détails durent très longtemps et offrent tous les avantages en matière de santé et de bien-être à l’utilisateur final pour les années à venir.

Points bien-être

Quels sont ces avantages ? « Avec une plage de température de 110 à 120 degrés Fahrenheit, les douches à vapeur ne peuvent égaler les bienfaits anti-âge des saunas traditionnels plus chauds. Pourtant, ils excellent dans d’autres domaines, soulageant le stress, l’inflammation et la congestion nasale », rapporte Gregory Charlop, MD, médecin, conférencier et auteur d’Atlanta.

Il avertit les utilisateurs de « faire attention au risque de croissance de moisissures ; assurer une désinfection et une ventilation adéquates après utilisation. Le pied d’athlète peut être un problème, tout comme la déshydratation, alors restez hydraté ! » Il aimerait voir les fabricants ajouter des fonctionnalités antimicrobiennes, dit-il, ainsi que des jets de massage des jambes pour les athlètes et un éclairage rouge pour la relaxation et la qualité du sommeil.

En ce qui concerne les saunas, Charlop partage : « Les saunas traditionnels peuvent atteindre des températures plus élevées (150 à 180 degrés Fahrenheit) que les saunas infrarouges (120 à 140 degrés), offrant plus d’avantages anti-âge comme une réduction de l’inflammation et un risque potentiellement plus faible de mort cardiaque. . Les saunas infrarouges sont généralement sûrs et peuvent réduire les douleurs musculaires et améliorer le sommeil. Il avertit les utilisateurs de donner la priorité à l’hydratation lorsqu’ils s’exposent aux saunas, tout en notant que les modèles infrarouges sont généralement sans danger pour la plupart des utilisateurs. Les femmes enceintes et les personnes souffrant de problèmes de santé chroniques devraient consulter leur médecin avant d’utiliser des douches à vapeur ou des saunas, prévient-il.

Placement

Une douche à vapeur est généralement installée dans votre suite principale pour être utilisée par les propriétaires, mais les gymnases à domicile sont également des endroits populaires pour les hammams résidentiels, observe Hotarek. Il est plus facile d’installer une douche à vapeur dans un espace sans fenêtre et avec des plafonds de hauteur standard puisqu’elle sera complètement fermée. Son générateur de vapeur doit être accessible, ce qui tient également compte des options de placement.

Un sauna infrarouge peut être installé presque partout où vous disposez d’électricité et d’espace. Il existe de nombreuses tailles et configurations disponibles, cela dépendra donc de la manière dont vous souhaitez utiliser la vôtre. Gilbride aime les modèles avec des sièges de salon qui ne nécessitent pas l’aménagement d’une pièce complète, partage-t-il.

Un sauna traditionnel a des considérations plus opérationnelles et peut se trouver dans une suite principale ou même dans un espace extérieur. « Si vous optez pour un sauna extérieur, réfléchissez vraiment au chemin que vous empruntez pendant les mois d’hiver. Vous ne voulez pas construire trop loin d’une porte ; le temps fait disparaître le romantisme de sortir en peignoir et en pantoufles s’estompe très rapidement », prévient Gilbride. (Les individus des climats nordiques ayant des traditions de sauna peuvent être en désaccord pour des raisons culturelles !)

«Je vois davantage d’installations extérieures ou dans une salle de sport ou un pool house», dit Hoterek à propos de sa clientèle du nord de la Californie. Ils n’ont pas besoin d’eau, comme le font les douches à vapeur, ce qui leur donne plus d’options de placement.

Mises à niveau

Les saunas traditionnels peuvent être améliorés avec un éclairage LED à spectre complet, et les modèles infrarouges peuvent bénéficier de chromothérapie et de haut-parleurs Bluetooth, commente Gilbride. Hotarek ajoute à cette liste les intégrations de chromathérapie et de maison intelligente.

Hotarek considère l’aromathérapie, les lumières de chromathérapie, la musique et l’intégration sans fil comme de nouvelles améliorations intéressantes pour les douches à vapeur, ainsi qu’une vapeur de meilleure qualité (améliorée par la filtration de l’eau dans toute la maison). « Avec certains systèmes, vous pouvez démarrer la douche à vapeur par commande vocale ou depuis votre smartphone, vous n’avez donc pas besoin d’attendre dans la salle de bain que le hammam chauffe », ajoute-t-il.

Dernières pensées

«Je crois que nous nous efforçons tous de bien vivre», suggère Gilbride. « Si vous rentrez du travail ou d’un appel stressant, la meilleure chose à faire est parfois de prendre le temps de vous réinitialiser. » Les douches à vapeur et les saunas sont des moyens simples de « créer une barrière anti-déranger de l’extérieur, même pendant 10 à 20 minutes », ajoute le concepteur.

Les soldats de l’armée ukrainienne – pour qui même une brève barrière extérieure a des effets bénéfiques sur la santé physique et mentale – bénéficient de deux campagnes de don de saunas en cours. Saunas For Ukraine est basé dans l’Estonie voisine et a déjà envoyé des unités mobiles au front. Sauna Aid, une initiative multi-pays parrainée par l’Association internationale du sauna, fournit des saunas et un accès au sauna aux civils et aux réfugiés dans les zones difficiles du monde entier.

Les deux organisations à but non lucratif offrent ces installations de répit à l’Ukraine déchirée par la guerre. Comme l’a observé Mikkel Aaland de Sauna Aid dans un récent rapport de voyage (), « Il n’y a pas de guerre dans le sauna. »

***

iciiciici