Les propriétaires paient près de 15 000 $/an en coûts cachés, mais vous n’êtes pas obligé de le faire

Une analyse récente révèle que les propriétaires paient près de 15 000 $ par année en frais cachés. Nous avons déjà expliqué pourquoi les versements hypothécaires mensuels sont plus élevés que prévu en raison de facteurs tels que les impôts fonciers, les assurances et les problèmes révélés au cours du processus de souscription.

Cependant, une nouvelle étude de Zillow et Thumbtack révèle que les paiements des services publics et les projets essentiels d’entretien de la maison sont d’autres coûts cachés. Et les propriétaires peuvent s’attendre à payer 14 155 $ par an, ou 1 180 $ par mois en frais cachés liés à la possession d’une maison.

Ce montant monte en flèche à 22 000 dollars par an à San Francisco, New York et Los Angeles. À l’autre extrémité du spectre, Las Vegas a le coût caché le plus bas de l’accession à la propriété à 9 886 $, suivi d’Asheville, en Caroline du Nord (11 318 $) et de Saint-Louis (11 824 $).

Coûts évitables vs inévitables

Étant donné que les taxes foncières sont déterminées par l’emplacement, vous ne pouvez pas y faire grand-chose. « Les factures annuelles moyennes de taxes foncières peuvent aller de 1 055 $ à Pittsburgh à 9 145 $ à New York », explique Amanda Pendleton, experte en tendances immobilières chez Zillow. « Les propriétaires de Chicago et de Los Angeles paient des taxes foncières annuelles similaires : 5 617 $ et 5 840 $ respectivement, même si la valeur typique des maisons à Los Angeles est près de trois fois supérieure à celle de Chicago. »

Les coûts des services publics sont basés sur les tarifs fixés par les entreprises de services publics et les régulateurs locaux, ainsi que sur la quantité d’énergie et d’eau utilisée. « Les zones avec des étés très chauds et/ou des hivers très froids, par exemple, peuvent connaître des pics saisonniers de consommation d’énergie pour maintenir la climatisation et le chauffage », explique Pendleton. Selon Forbes Home, les Américains dépensent en moyenne 429,33 dollars par mois en services publics, et ce montant comprend l’énergie, l’eau, Internet, le gaz naturel, le téléphone et le streaming. Bien sûr, cela varie selon l’endroit où vous habitez.

Mais à une époque où l’accessibilité au logement aux États-Unis est à son plus bas niveau depuis 1996, ces coûts cachés pourraient forcer les locataires à rester là où ils se trouvent. Non pas que la location soit nécessairement abordable, mais elle absorbe moins le revenu du consommateur moyen que les paiements mensuels – et cela s’ajoute à ces dépenses cachées.

« Ces coûts peuvent être intimidants pour un nouveau propriétaire qui doit étirer son budget juste pour s’offrir une maison dans le marché du logement d’aujourd’hui », déclare Pendleton. Et s’ils ne tenaient pas compte de ces dépenses, elle prévient qu’ils pourraient être obligés de retarder les rénovations prévues ou de nouveaux meubles pour la maison.

Cependant, les projets d’entretien de la maison sont essentiels pour une raison. L’entretien des appareils électroménagers, du chauffage central et de la climatisation, du toit, du feu et de la cheminée, des gouttières et de la pelouse ne sont pas des tâches que les propriétaires peuvent se permettre de remettre à plus tard.

« Le coût des projets d’entretien essentiels de la maison varie selon la ville et prend en compte tout, du coût de la vie d’une région à l’offre et à la demande, avec des déséquilibres qui font grimper les prix dans certaines villes », explique David Steckel, expert en habitation chez Thumbtack. « Le changement climatique est également un facteur contributif, avec de grandes variations de température et des conditions météorologiques extrêmes de plus en plus fréquentes et mettant la pression sur la base d’approvisionnement professionnelle existante. »

Des villes comme Los Angeles et New York ont ​​systématiquement des prix plus élevés pour les projets. Cependant, Steckel a constaté une augmentation des prix dans les villes qui ont récemment connu un boom démographique, comme Tampa et St. Petersburg, FL. « Et dans certaines régions, le marché immobilier peut également avoir poussé les pros à vivre en dehors du centre urbain, les forçant à se déplacer », dit Steckel, ajoutant que cela peut entraîner une augmentation des frais de base pour les emplois.

Même si vous vivez dans l’une des villes où le coût caché de l’accession à la propriété est le plus bas, débourser l’argent supplémentaire chaque année peut être un défi. Voici trois conseils pour vous aider :

Si vous n’avez pas encore de budget en place, Erica Wright, conseillère financière chez Northwestern Mutual, recommande de calculer vos dépenses au cours des derniers mois.

« La division de vos dépenses en trois catégories – dépenses fixes, dépenses discrétionnaires et économies – vous aide à examiner de plus près vos habitudes de dépenses globales », explique-t-elle. Une fois que vous avez calculé vos dépenses, elle recommande d’utiliser la règle 60-20-20 lors de la création d’un budget. « Cela signifie que 60% de votre budget est alloué à vos dépenses fixes, 20% est utilisé pour les dépenses discrétionnaires et les 20 derniers sont utilisés pour les fonds et objectifs d’urgence. »

L’étape suivante consiste à identifier les domaines spécifiques dans lesquels vous pouvez réduire pour économiser plus d’argent. « Un bon point de départ consiste à identifier les fuites budgétaires telles que les frais cachés, les abonnements excédentaires et l’achat de produits inutiles », conseille Wright. Pensez également à couper le cordon de vos services de câble (ou au moins à le réduire au forfait de base) et à rechercher le meilleur forfait téléphonique.

Un audit énergétique peut vous aider à déterminer où votre maison gaspille de l’argent. « Un propriétaire peut voir des économies presque instantanément après un audit, et les audits énergétiques effectués par des entrepreneurs qualifiés peuvent coûter aussi peu que 100 $ à 500 $ », déclare Greg Fasullo, PDG et expert en énergie chez Elevation.

Alors, comment ça marche? Il dit qu’un entrepreneur peut évaluer la consommation d’énergie de votre maison et identifier les points faibles pour simplifier le processus d’amélioration. « Les audits sont désormais éligibles à un crédit d’impôt par le biais de la loi sur la réduction de l’inflation, et dans certains États, les entreprises de services publics seront généralement incitées à apporter des améliorations à la maison qui conserveront l’énergie. »

Certaines entreprises proposent des audits énergétiques gratuits, mais même si vous en payez un, Fasullo dit que cela vaut la peine de mieux comprendre où vous gaspillez de la chaleur et de l’air, afin que vous puissiez isoler et sceller ces zones. « L’isolation, l’étanchéité des conduits, des fenêtres bien scellées et des appareils éconergétiques peuvent aider à améliorer la distribution de l’air, à réduire la consommation d’énergie et à prolonger la durée de vie des équipements de chauffage et de refroidissement. »

De plus, il recommande d’installer un dispositif de surveillance de l’énergie domestique. « Cela vous aidera à mieux comprendre votre comportement de consommation et à apporter des modifications permanentes en conséquence pour réduire la consommation d’énergie et les factures globales. » Par exemple, Fasullo explique que vous apprendrez à utiliser des appareils comme les lave-vaisselle ou les machines à laver pendant les heures creuses, lorsque les prix des services publics sont généralement plus bas.

Si vous êtes un acheteur pour la première fois, vous n’avez pas à reporter votre rêve d’accession à la propriété simplement à cause de ces coûts cachés. Selon l’avocat de la dette Leslie H. Tayne, fondateur et directeur général de Tayne Law Group à New York, une option consiste à réduire vos attentes. « Une plus grande maison peut coûter cher à entretenir, et l’achat d’une maison plus petite, voire d’une maison en rangée ou d’un condo, peut réduire de nombreuses dépenses. »

Une autre idée consiste à envisager de déménager dans un autre lieu, surtout maintenant que le travail à domicile est une option pour de nombreuses personnes. « Déménager peut faire une différence majeure dans votre budget global si vous vivez dans une zone à coût élevé ou dans un État qui prélève des impôts élevés », nous dit Tayne. «Par exemple, déménager dans un État comme la Floride, le Nevada ou le Texas peut vous faire économiser des milliers d’impôts sur le revenu chaque année – et des États comme l’Oregon et le New Hampshire n’ont pas de taxe de vente à l’échelle de l’État, ce qui peut réduire considérablement votre coût de la vie global. ”

Et si un déménagement inter-États n’est pas quelque chose que vous envisageriez sérieusement, elle dit que même déménager d’une grande ville pour acheter une maison dans une petite banlieue peut souvent réduire considérablement vos dépenses.