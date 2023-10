Les prix sont élevés sur le marché immobilier de Nashville mais les ventes ont ralenti en 2023

En 2023, le marché immobilier de Nashville présente un paradoxe qui laisse les acheteurs et les vendeurs perplexes. Alors que les prix des maisons continuent de monter en flèche, reflétant une demande robuste et une ville regorgeant de potentiel, le rythme auquel les propriétés changent de mains a sensiblement ralenti. Cette juxtaposition soulève une multitude de questions sur les facteurs sous-jacents à la dynamique du marché et sur ce qu’ils présagent pour l’avenir du paysage immobilier de Music City.

Poursuivez votre lecture pour découvrir ce qui se passe sur le marché immobilier de Nashville et s’il pourrait être confronté à un krach.

Marché du logement à Nashville 2023 : aperçu

Nous avons analysé 19 grandes villes ainsi que le marché immobilier de la région métropolitaine de Nashville dans son ensemble. Alors que de nombreux autres grands marchés immobiliers américains, tels que le marché immobilier d’Austin, ont connu une baisse marquée des prix des logements d’une année sur l’autre, sur le marché immobilier de Nashville , les prix ont augmenté dans la plupart des cas. Dans 12 des 19 villes du marché immobilier du grand Nashville que nous avons analysées, le prix de vente médian a augmenté d’une année sur l’autre d’août 2022 à août 2023.

Comme vous pouvez le constater, les prix des maisons dans la ville de Nashville proprement dite et les prix dans la région métropolitaine de Nashville dans son ensemble ont évolué en étroite collaboration au cours des cinq dernières années. Le prix de vente médian dans la région métropolitaine de Nashville a augmenté de 2,3 %, passant de 444 820 $ en août 2022 à 455 000 $ en août 2023, tandis qu’à Nashville même, il a augmenté de 3,3 %, passant de 445 000 $ à 459 900 $ sur la même période. Le prix de vente médian à l’échelle de l’État du Tennessee a augmenté davantage, de 5,8 %, passant de 361 000 $ en août 2022 à 381 900 $ en août 2023. De plus, l’évolution sur trois ans des prix des logements est presque identique dans les trois régions : le prix de vente médian dans Nashville a augmenté de 37,3 % d’août 2020 à août 2023 ; dans la région métropolitaine de Nashville, elle a augmenté de 37,9 % ; et pour le Tennessee dans son ensemble, il a augmenté de 37,8 %

Le prix de vente médian à Nashville a atteint un sommet de 470 000 $ en mai 2022 et, malgré les hausses de tarifs instituées depuis lors, le prix de vente médian de la ville a atteint un nouveau sommet en juillet 2023, lorsqu’il s’élevait à 460 000 $. Le tableau ci-dessous présente les prix de vente médians dans toutes les villes de la région métropolitaine de Nashville que nous avons analysées, d’août 2018 à août 2023. Le tableau est classé par ordre de zones qui ont connu la plus forte augmentation d’une année sur l’autre de leur vente médiane. prix:

Hendersonville a connu la plus forte baisse d’une année sur l’autre, chutant de 9,1 %, passant d’un prix de vente médian de 549 950 $ en août 2022 à 500 000 $ en août 2023. Cependant, cela doit être tempéré par le fait que, avant la pandémie, les maisons les prix à Hendersonville étaient bien inférieurs : en août 2018, le prix de vente médian à Hendersonville était de 298 500 $. Ainsi, Hendersonville a connu l’une des plus fortes hausses des prix des logements induites par la pandémie sur le marché immobilier de Nashville. À l’autre extrémité du spectre, Goodlettsville a connu la plus forte augmentation d’une année sur l’autre, soit une hausse de 24,1 %, passant de 352 500 $ en août 2022 à 437 500 $ en août 2023. Goodlettsville, cependant, a également été l’une des villes les plus durement touchées par la crise. l’impact de la pandémie – sans aucun doute blessé par le fait que Tyson Foods

TSN

L’usine située là-bas était au cœur d’un cluster Covid-19 au printemps 2020. Alors qu’en août 2018, le prix de vente médian à Goodlettsville était de 318 700 $, en août 2020, il était tombé à 267 443 $.

L’inventaire sur le marché immobilier de Nashville présente un tableau mitigé

La plupart des villes que nous avons analysées sur le marché immobilier du grand Nashville ont connu une diminution des stocks disponibles depuis l’année dernière. Cependant, tant dans la ville de Nashville proprement dite que dans la région métropolitaine de Nashville dans son ensemble, les stocks ont augmenté d’une année sur l’autre, de 11,6 % et 0,8 % d’août 2022 à août 2023, respectivement. Cela étant dit, la croissance des stocks disponibles à la vente à Nashville est mineure par rapport à d’autres villes américaines, comme le marché immobilier de Denver, où les stocks ont augmenté de plus de 80 %. Le tableau ci-dessous détaille l’évolution des stocks disponibles à la vente sur le marché immobilier du grand Nashville :

Hendersonville, qui a vu son prix de vente médian baisser de 9,1 % d’une année sur l’autre, a également connu la plus forte augmentation des stocks à vendre : de 213 maisons à vendre en août 2022, l’inventaire disponible d’Hendersonville a augmenté de 21,6 %, atteignant 259 maisons. à vendre en août 2023. Au total, quatre des 18 marchés immobiliers de la région de Nashville analysés ici ont connu une augmentation des stocks d’une année sur l’autre. Sinon, la majorité des villes de la grande région de Nashville ont connu des baisses.

Les banlieues environnantes de Nashville ont généralement vu les stocks disponibles diminuer d’août 2022 à août 2023. Dans six villes, la baisse des stocks d’une année sur l’autre était de 10 % ou plus, la ville de Springfield ayant connu la plus forte baisse : de 108 maisons à vendre en En août 2022, les stocks ont chuté de 38,9 %, pour atteindre seulement 66 logements à vendre en août 2023.

Les maisons à vendre sur le marché immobilier de Nashville restent sur le marché plus longtemps qu’avant

Une mesure supplémentaire très utile pour analyser l’activité du marché immobilier est le temps qu’une maison à vendre passe sur le marché avant d’être achetée. nageoire rouge

RDFN

fait référence à cette mesure sous le nom de jours sur le marché, qui représentent le nombre mensuel médian de jours sur le marché pendant lequel une maison à vendre se trouve avant d’être retirée du marché. Dans la région métropolitaine de Nashville, le nombre médian de jours sur le marché d’une maison à vendre a augmenté de 36,4 %, passant de 33 jours en août 2022 à 45 jours en août 2023. En effet, dans les 18 grandes villes du marché immobilier du grand Nashville, le le nombre de jours sur le marché a augmenté d’une année sur l’autre :

Ce qui est surprenant, c’est que, dans plusieurs villes de la région de Nashville, les jours médians de commercialisation ont atteint des niveaux supérieurs à ceux d’avant la pandémie. Au Liban, par exemple, c’est le nombre médian de jours de commercialisation qui a augmenté le plus, de 114,3 %, passant de 28 jours en août 2022 à 60 jours en août 2023. Ce dernier chiffre est supérieur au nombre médian de jours de commercialisation d’août 2018, lorsqu’il était de 48 jours. C’est la même chose pour:

: 40 jours en août 2023 contre 36 jours en août 2018

: 50 jours en août 2023 contre 41 jours en août 2018

: 55 jours en août 2023 contre 50 jours en août 2018

: 66 jours en août 2023 contre 49 jours en août 2018

: 49 jours en août 2023 contre 48 jours en août 2018

Cela suggère une normalisation substantielle de l’activité immobilière sur ces marchés. Et cela se reflète dans les données sur le ratio ventes/liste – le rapport moyen entre le prix de vente de chaque maison divisé par le prix catalogue couvrant toutes les maisons – sur ces marchés. En règle générale, sur les marchés immobiliers en forte hausse, le ratio ventes/liste a tendance à être supérieur à 100 %, car les maisons se vendent à un prix supérieur à leur prix catalogue initial. Dans les cinq villes énumérées ci-dessus, le ratio ventes/liste n’a pas beaucoup bougé depuis l’année dernière ni même au cours des cinq dernières années. Sur le marché immobilier de la ville de Nashville, le ratio ventes/inscription était de 98,6 % en août 2018 et de 98,5 % en août 2023.

Le résultat d’un krach du marché immobilier à Nashville

L’idée d’un effondrement du marché immobilier de Nashville semble peu probable, en grande partie à cause du ralentissement notable de l’activité d’achat de maisons. Contrairement à de nombreux autres marchés immobiliers aux États-Unis, les prix dans la grande région de Nashville ont augmenté d’une année à l’autre et les gains ont été assez modestes. Le nombre de ventes mensuelles de maisons a diminué d’une année sur l’autre dans la plupart des villes que nous avons analysées, mais cette tendance a été assez constante au cours des trois dernières années, par opposition à un ralentissement brutal et plus immédiat. Et le pourcentage d’inscriptions actives dont les prix ont baissé – qui augmente généralement d’une année sur l’autre sur les marchés immobiliers en pleine bulle – a diminué de 5,4 % sur le marché immobilier de Nashville d’août 2022 à août 2023. En effet , seules deux villes de la grande région de Nashville — La Vergne et Smyrna — ont connu une augmentation du pourcentage d’inscriptions actives avec des baisses de prix d’une année sur l’autre.