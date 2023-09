Les primes d’assurance habitation en hausse

Une étude récente de PolicyGenius a révélé que les primes d’assurance habitation indiquées ont augmenté de 21 % à l’échelle nationale entre mai 2022 et mai 2023. La Floride a connu la hausse la plus importante, avec une augmentation des primes de 35 %. Les fortes augmentations des coûts d’assurance habitation contribuent à la crise déjà insoluble de l’accessibilité au logement, car les propriétaires doivent consacrer une plus grande partie de leurs revenus à leurs coûts mensuels de logement.

Les risques de catastrophe naturelle font grimper les coûts d’assurance

Lorsque State Farm a cessé de proposer de nouvelles polices d’assurance en Californie, elle a imputé le risque d’incendies de forêt et les coûts de construction à son incapacité à fonctionner de manière rentable dans le Golden State. Farmers Insurance s’est retiré de la Californie et de la Floride et a évoqué le risque d’ouragan comme explication pour son retrait de la Floride. À mesure que le changement climatique accroît la gravité et la fréquence des catastrophes naturelles, de plus en plus de propriétaires et d’acheteurs perdront probablement leur couverture ou seront confrontés à une augmentation des coûts d’assurance.

Les acheteurs préfèrent les maisons présentant moins de risques climatiques

Les maisons qui connaissent les hausses les plus importantes des coûts d’assurance connaîtront probablement une appréciation du prix inférieure à celle des maisons comparables dont les primes sont stables. Les maisons où les risques d’incendies de forêt, d’inondations, de tempêtes ou d’autres catastrophes naturelles augmentent, deviendront moins attrayantes pour les acheteurs qui préfèrent les maisons présentant des risques climatiques et des coûts d’assurance moindres. Une expérience Redfin a révélé que les acheteurs ayant accès aux données sur les risques d’inondation font des offres sur des maisons présentant un risque moindre. Les utilisateurs de Redfin qui ont consulté des propriétés présentant un risque d’inondation grave et/ou extrême avant l’expérience ont enchéri sur des maisons présentant 54 % de risques en moins après avoir reçu l’accès aux données sur les risques que les utilisateurs qui n’ont pas vu les données sur les risques. Les clients de Redfin à Cape Coral, en Floride, en Floride, à Houston et à Baton Rouge, en Louisiane, sujets aux inondations, étaient les plus susceptibles de cliquer sur la partie des annonces immobilières à risque d’inondation.

L’abordabilité du logement va se détériorer sans l’action du gouvernement

Bien que les acheteurs préfèrent les maisons qui ne sont pas exposées aux risques de catastrophes naturelles, l’abordabilité reste la première considération pour les acheteurs de maison. Cela explique pourquoi les acheteurs de maisons de régions chères comme New York et Los Angeles continuent de s’installer en Floride, sujette aux catastrophes, qui offre des logements relativement abordables et des impôts faibles. Au cours des deux dernières années, environ 60 000 personnes ont été déplacées vers le comté de Lee, en Floride, qui comprend Fort Myers et Cape Coral, et a été dévasté par l’ouragan Ian en septembre dernier. Mais maintenant que les prix des primes d’assurance en Floride ont augmenté de 35 % en un an seulement, les villes de Floride comme Cape Coral pourraient devenir un endroit moins attrayant pour les acheteurs de maison.

Nous connaissons déjà une pénurie de logements abordables aux États-Unis, et la hausse des coûts de l’assurance habitation ne fera qu’aggraver le problème. Les gouvernements locaux et étatiques doivent donner la priorité à la construction de logements résilients dans des endroits où les risques de catastrophe et les coûts d’assurance sont faibles. Retarder l’action ne fera que rendre les conséquences du changement climatique plus coûteuses.