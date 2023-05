Les murs du château abritent une maison de villa rare le long de la Riviera turque

Si une communauté fermée avec une entrée gardée semble être une mesure de sécurité moderne, détrompez-vous. Les maisons d’un quartier d’Alanya, une ville de la province turque d’Antalya, sont entourées de kilomètres de murs de château médiéval avec des tours de guet.

Alanya Kale a été construite comme une forteresse sur une péninsule rocheuse entourée sur trois côtés par la mer Méditerranée. Du côté du port se trouve l’inquiétante tour rouge, une forteresse défensive qui protégeait le château des attaques maritimes. Le château, la tour et le chantier naval ont pris forme au XIIIe siècle.

Aujourd’hui, la station balnéaire le long de la Riviera turque attire les touristes vers une étendue de sable bordée d’hôtels nommée Cleopatra Beach, où l’on pense que la reine égyptienne a nagé autrefois.

Le château lui-même est un musée à ciel ouvert. Des maisons privées au toit de tuiles rouges remplissent le terrain. Les premières villas, des XVIIIe et XIXe siècles, reflètent l’architecture du règne ottoman.

L’une des maisons à l’intérieur des murs, nommée Korakesium Ev, est actuellement en vente – un événement peu fréquent. « En moyenne », explique l’agent inscripteur Stephen Garvey de Best Invest—Turquie, le taux de rotation des propriétaires est « d’un par an avec des prix commençant à environ 2 millions d’euros ». Cela représente environ 2,2 millions de dollars américains.

Située sur les pentes de la forteresse au-dessus d’un étroit chemin pavé, la maison à ossature bois comprend un rez-de-chaussée en pierre et un deuxième étage soutenu par des poutres en bois en porte-à-faux.

De ce point de vue, les vues sont «à couper le souffle», dit Garvey, et capturent les murs du château, la tour rouge, les montagnes du Taurus, la mer Méditerranée, la métropole d’Alanya et le vaste littoral et les plages. A proximité se trouvent le port, la promenade, les restaurants et les discothèques.

La villa reflète l’héritage architectural ottoman de la région avec des rangées de fenêtres modulaires, des vitraux, une conception symétrique et un plan d’étage semi-ouvert.

Le hall d’entrée à double hauteur sert de cour intérieure à partir de laquelle accéder aux espaces de vie. Les murs sont un mélange de pierre et de plâtre sertis entre des cadres en bois ou des panneaux de bois.

Les accents de bois construits à partir de bois local se retrouvent dans toute la maison de trois chambres et deux salles de bains, qui a 250 mètres carrés ou près de 2 700 pieds carrés d’espace de vie.

Mehmet Gökkaya et Garvey, tous deux de Best Invest—Turquie, sont les agents inscripteurs. Ils prévoient que le prix de vente sera d’environ 2,5 millions d’euros, soit environ 2,7 millions de dollars américains.

L’acheteur peut être de n’importe quelle nationalité, selon Gökkaya, car l’achat d’une propriété en Turquie est une voie vers la citoyenneté. Il envisage que la villa soit utilisée comme maison de vacances ou de retraite.