Même si aller à l’université peut être une expérience passionnante, le confort de la maison manquera sans aucun doute aux étudiants. Et qu’ils vivent dans un dortoir ou dans un logement hors campus, les étudiants apprécieront également les outils qui les aideront à rendre la vie plus pratique ou plus amusante.

Ce sont les meilleurs cadeaux pour les étudiants.

Étui caché en cuir pour ordinateur portable Twelve South BookBook V2

Arrêtez le vol avec l’étui caché en cuir pour ordinateur portable Twelve South BookBook V2, qui est fini à la main et vieilli pour ressembler à un livre de littérature anglaise typique. Cependant, il s’agit en fait d’un étui en cuir pour ordinateur portable avec des coins renforcés, une doublure en microfibre et un dos rembourré. L’étui, doté de tirettes de fermeture éclair qui ressemblent à des signets, peut contenir la plupart des modèles de MacBook Air et MacBook Pro 13 pouces. Il dispose également d’un panneau caché pour contenir des documents papier. Et que ce soit dans un dortoir ou sur une table d’étude à la bibliothèque, les voleurs potentiels l’ignoreront certainement, ce qui en fait la mallette idéale pour ordinateur portable.

Chaise de jeu Vantum

Qu’obtenez-vous lorsque vous combinez Herman Miller (l’un des leaders des chaises de bureau) avec Logitech G (l’un des leaders des expériences de jeu avancées) ? La Vantum Gaming Chair, qui est une chaise performante conçue pour les jeux. L’alignement vers l’avant maintient les joueurs dans une position de jeu optimale, tout en offrant un soutien à la tête, au cou et aux épaules. Si vous savez déjà que votre étudiant va passer des heures à jouer à des jeux, autant le mettre à l’aise. La chaise est disponible en noir uni, noir/rouge ou noir/blanc.

Vidéoprojecteur portable XGIMI MoGo 2 Pro

Éliminez le besoin d’un téléviseur encombrant avec ce projecteur portable XGIMI MoGo 2 Pro. Votre étudiant peut projeter ses émissions de télévision et ses films préférés de Nexflix, Hulu, Prime Video et d’autres services de streaming populaires en résolution 1920 x 1080. Il existe également un son tridimensionnel des deux côtés du projecteur grâce à deux haut-parleurs de 8 W et à la compatibilité Dolby Audio. Le projecteur pèse 2,42 livres et ne mesure que 6,33 pouces de hauteur, il est donc également facile à transporter.

Hug Sleep Pod de sommeil à capuche Move

Certains étudiants peuvent avoir du mal à s’endormir si c’est leur première fois loin de chez eux. Cependant, le Hug Sleep Hooded Sleep Pod Move est comme une version ultra légère d’une couverture lestée. Il procure une sensation douce et apaisante qui ressemble à un câlin. Le tissu extensible dans 4 directions est léger et ultradoux pour une sensation confortable mais fraîche. De plus, les pieds peuvent être maintenus dans ou hors de la housse. Il est disponible en 4 tailles (S, M, L, XL) et trois couleurs (graphite, rubis et turquoise).

Company Store Ensemble de serviettes de bain en coton turc

Un ensemble de serviettes de qualité peut durer toute l’année scolaire et donner à chaque douche l’impression d’être un spa. L’ensemble de serviettes de bain en coton turc Company Cotton comprend deux gants de toilette, deux essuie-mains et deux serviettes de bain. Fabriqué à 100 % en coton turc peigné, chacun est moelleux et doux et présente des rayures dobby. Les serviettes sont également absorbantes et sèchent rapidement, et disponibles dans des dizaines de choix de couleurs. Certaines des options incluent le bleu ardoise, le jute, la citrouille, le grenat, le violet, la dame rose, le turquoise, le vert des marais, l’argent et le gris fumée.

Système de boisson Ninja Thirsti

Les étudiants ont tendance à ne pas disposer de beaucoup d’espace dans le réfrigérateur pour les jus et les boissons. Cependant, avec le système Ninja Thirsti Drink, ils auront tout ce dont ils ont besoin dans un design mince. Ce système d’eau gazeuse utilise une cartouche de CO2 et élimine le besoin de boissons en canette et en bouteille en plastique. Les réglages incluent des bulles plates, peu pétillantes, moyennement pétillantes et très pétillantes. Mais contrairement à de nombreuses machines à eau gazeuse, le système de boissons Ninja Thirsti vous permet de mélanger et de maximiser plus de 20 saveurs sucrées et non sucrées sur quatre gammes de boissons pour des boissons personnalisées. Certaines saveurs incluent l’ananas tropical (non sucré), le fruit du dragon avec vitamines B3, B6 et B12 (sucré), la pêche, la mangue (sucrée) et l’ananas à la noix de coco (sucré).

Purificateur d’air TruSens

L’air pur est plus important que jamais, mais de nombreux purificateurs d’air sont gros et encombrants. Le purificateur d’air TruSens a un design mince (8″ de diamètre et 22″ de haut) qui ne prendra pas beaucoup de place au sol. Il dispose de commandes tactiles simples et de 5 vitesses de ventilateur. Et la poignée de transport facilite le transport du purificateur d’air d’une pièce à l’autre. Il existe plusieurs niveaux de purification, dont un préfiltre lavable, un filtre à charbon, un filtre HEPA – et il existe également une lumière UV-C qui peut être allumée et éteinte. De plus, le purificateur d’air dispose de minuteries de 2, 4, 8 et 12 heures.

Skokz Open Run Pro Casque de sport à conduction osseuse

Lorsqu’il marche et court sur le campus, si votre étudiant porte des écouteurs, il est probablement totalement immergé dans la musique. Cependant, cela peut les désavantager s’ils ne peuvent pas entendre ce qui se passe autour d’eux. Les écouteurs de sport à conduction osseuse Shokz Open Run Pro ne sont pas des écouteurs traditionnels qui s’insèrent dans le conduit auditif. Au lieu de cela, les écouteurs ouverts contournent le tympan et utilisent les vibrations envoyées à travers les pommettes pour fournir le son directement à l’oreille interne. Ainsi, les sons ambiants sont toujours audibles. Ce type d’écouteurs est également confortable, puisqu’il élimine la pression qui peut résulter du port prolongé d’écouteurs intra-auriculaires.

Aspirateur balai sans fil Ultenic U12 Vesla

Votre étudiant aimera peut-être faire le ménage avec cet aspirateur-balai sans fil Ultenic U12 Vesla. Son tableau de bord ressemble à celui d’une voiture de sport et affiche le niveau de puissance d’une manière comparable à un compteur de vitesse. L’écran indique également le niveau de la batterie, la puissance restante avant que l’aspirateur ne doive être rechargé, et dispose de plusieurs indicateurs lumineux LED. L’aspirateur léger est doté d’une brosse à rouleau anti-nœuds et peut reposer à plat pour passer l’aspirateur sous les lits et les canapés. Il peut également se transformer en aspirateur à main et, à l’aide du suceur plat, nettoyer les espaces restreints comme entre les coussins du canapé et sous les sièges de voiture.

Oeuvre Desenio

Améliorez instantanément l’espace de votre étudiant avec de magnifiques œuvres d’art Desenio. L’entreprise propose des affiches et des gravures, sur toile et avec cadres. Certaines des différentes catégories comprennent le sport, la musique, la mode, la nature, la photographie, ainsi que les cartes et les villes. Votre étudiant est sûr de trouver quelque chose qui lui plaira. Quelques-uns de nos favoris incluent cette affiche vintage à bosse et la toile Blue Monstera de Leigh Viner. La toile Chrysanthème d’Arty Guava et ce drôle de poster Coco De Paris – Fashion Cat ont également attiré notre attention.