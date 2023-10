Les meilleurs cadeaux de pendaison de crémaillère pour une maison propre

Les nouveaux propriétaires aiment peut-être leur nouvelle maison, mais s’ils sont comme la plupart des Américains, ils n’aiment pas les tâches ménagères de base. Des enquêtes révèlent que passer l’aspirateur, nettoyer, épousseter et balayer figurent toujours sur la liste des tâches ménagères les plus détestées. Cependant, les derniers outils de nettoyage facilitent plus que jamais le maintien d’une maison propre – et certains permettent même un nettoyage mains libres. Donc, si vous recherchez l’un des meilleurs cadeaux de pendaison de crémaillère, pensez à ces articles utiles.

Aspirateur Dyson Omni-Glide

Pour les petites maisons avec des sols durs, l’aspirateur sans fil Dyson Omni-Glide est mince et léger (moins de 5 livres). Il possède également un col articulé et des moulages à 360 degrés, de sorte que l’aspirateur peut reposer à plat lors du nettoyage sous les meubles, faire un écart autour des pieds des chaises et des tables et même nettoyer sur le côté. Il peut également se transformer en aspirateur à main et, à l’aide du suceur plat combiné, il est facile d’épousseter les zones élevées telles que les bouches d’aération CVC et les ventilateurs de plafond, ainsi que les coussins du canapé. Lorsqu’il n’est pas utilisé, il se trouve dans la station de chargement murale, ce qui permet d’économiser un espace précieux au sol.

Aspirateur robot Roborock Q Revo

Les aspirateurs robots peuvent rendre le nettoyage infiniment plus facile, mais l’aspirateur Roborock Q Revo porte le facteur de facilité à un autre niveau. Il s’auto-lave, s’auto-sèche, se vide automatiquement et se remplit automatiquement, donc il n’y a vraiment rien à faire. Le Roborock Q Revo utilise une brosse entièrement en caoutchouc qui évite les enchevêtrements sur les tapis et les sols durs, et il dispose de vadrouilles à double essorage pour nettoyer les sols durs. La fonction de levage automatique de la vadrouille se soulève lorsque vous êtes sur des tapis pour éviter de les mouiller. Le robot aspirateur est également suffisamment intelligent pour éviter les obstacles au sol et peut être contrôlé via l’application Roborock, Amazon Alexa et Siri.

Gommage aux requins + Blaster à vapeur

Pour nettoyer, frotter en douceur et désinfecter les sols durs, la vadrouille désinfectante Shark Steam & Scrub Steam le rend rapide et facile. Il dispose de trois réglages de nettoyage : le mode clair pour un nettoyage rapide, le mode normal pour une utilisation quotidienne et le mode profond pour les taches tenaces. Le mode désinfection élimine 99,9 % des bactéries et les tampons rotatifs en microfibre frottent 150 fois par minute. Les coussinets sont également lavables, ils peuvent donc être réutilisés encore et encore. Le mécanisme de direction pivotant de la vadrouille peut facilement manœuvrer autour des meubles et les phares à LED permettent de voir facilement les débris cachés. La vadrouille peut être utilisée sur tous les sols scellés, du bois dur au marbre/carrelage/pierre, en passant par le stratifié et le vinyle.

Aspirateur balai sans fil Dreametech R20

Pour nettoyer les tapis et les sols durs, l’aspirateur-balai sans fil Dreametech R20 est doté d’une brosse à rouleau souple et d’une brosse multi-surfaces, ainsi que de lumières LED sur le devant. Le système intelligent de détection de saleté détermine si la surface présente une poussière légère, moyenne ou épaisse et ajuste le niveau d’aspiration en conséquence. Le Dreametech R20 a une autonomie de 90 minutes avant que la batterie ne doive être rechargée. De plus, l’écran LED intelligent vous permet de visualiser le mode de nettoyage sélectionné. L’aspirateur peut être converti en modèle portatif à utiliser avec l’outil combiné large, la mini-brosse motorisée et l’outil combiné flexible. Il comprend également un support de chargement et de stockage mural.

Nettoyant pour tapis pour animaux de compagnie Bissell Revolution HydroSteam

Bannissez la saleté des tapis avec le nettoyant pour tapis pour animaux de compagnie Bissell Revolution HydroSteam, qui élimine également les taches et les allergènes avec les deux brosses électriques DirtLifter, dotées de 12 rangées de poils. Il dispose de trois modes de nettoyage, dont le mode Quick Dry et le mode SteamWash Max Clean. Il existe également un mode de prétraitement à la vapeur qui utilise la technologie HydroSteam. Lorsque vous utilisez Quick Dry, les tapis sèchent en 30 minutes environ. Que la maison ait des animaux de compagnie ou non, les deux accessoires (l’outil anti-taches résistant de 6 pouces et l’outil de rembourrage pour animaux de compagnie 2-en-1) peuvent être utilisés pour éliminer les taches sur les canapés et autres types de meubles.

Aspirateur-balai sans fil Samsung Bespoke Jet AI

Pour un aspirateur élégant qui a l’air trop beau pour être caché dans le placard, l’aspirateur Samsung Bespoke Jet AI fait l’affaire. Il dispose d’une double brosse qui peut être utilisée à la fois sur les tapis et les sols durs, et la baguette télescopique (qui s’ajuste de 23 pouces à 31 pouces) permet à chaque utilisateur de trouver facilement la hauteur la plus confortable. Le mode de nettoyage AI détecte le type de sol et ajuste l’aspiration en conséquence. L’aspirateur a une autonomie de 100 minutes et peut également être converti en aspirateur à main et utilisé avec l’outil anti-enchevêtrement pour animaux de compagnie, l’outil combiné et le suceur plat longue portée. Lorsqu’il n’est pas utilisé, l’aspirateur noir satiné peut être inséré dans la station de nettoyage tout-en-un, qui videra automatiquement les débris et chargera l’aspirateur.

Aspirateur robot Ecovacs Deebot X2 Omni

Autre option d’aspirateur robot mains libres, l’aspirateur robot Ecovacs Deebot X2 Omni dispose d’une station de nettoyage qui comprend un séchage automatique à l’air chaud, qui aide à éliminer les bactéries. Il lave également la vadrouille avec de l’eau chaude, dispose d’une recharge d’eau automatique et retient jusqu’à 90 jours de poussière. Grâce à un système de navigation laser intégré, il peut éviter les obstacles fixes et mobiles. La caméra du robot aspirateur peut même être utilisée comme une caméra de sécurité intérieure pour visualiser à distance ce qui se passe dans la maison et dispose d’une fonction de conversation pour la communication. Le système de nettoyage du robot tourne à 180 rotations par minute pour nettoyer efficacement les sols durs, et la brosse en caoutchouc nettoie les sols durs et les tapis.