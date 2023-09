À première vue, les meilleurs articles pour une escapade d’un week-end peuvent sembler étranges pour notre meilleure série de cadeaux de pendaison de crémaillère, par rapport aux cadeaux pour la cuisine, la salle de bain ou la chambre. Cependant, les propriétaires stockent effectivement leur matériel de voyage chez eux. Aussi, on se rend compte que les propriétaires ne sont pas toujours chez eux. En fait, les Américains ont battu des records de voyage au cours des 4ème du week-end de juillet, et les voyages de la fête du Travail devraient atteindre les niveaux d’avant la pandémie.

Une escapade d’un week-end est l’occasion idéale de s’évader quelques jours pour se reposer et se détendre. Cependant, les propriétaires ont besoin d’un équipement de voyage adapté à leurs besoins, ainsi que d’accessoires de voyage adaptés.

Ce sont les meilleurs cadeaux de pendaison de crémaillère pour une escapade d’un week-end.

Sac de voyage Troubadour Embark

Pour un propriétaire voyageant seul, le Troubadour Embark Duffle a tout ce dont il a besoin dans un seul sac compact. Il y a suffisamment d’espace pour quelques tenues et articles de toilette, ainsi que plusieurs poches pour une bouteille d’eau, un chargeur de téléphone et d’autres objets essentiels. Le sac de sport dispose également d’une poche zippée/rembourrée suffisamment grande pour contenir un ordinateur portable de 16 pouces. Il y a une poche séparée doublée imperméable en bas pour ranger les chaussures et les garder séparées de tout le reste. Des bretelles amovibles antidérapantes et une pochette de chariot qui glisse sur les poignées des bagages rendent le sac facile à transporter. Il est disponible en deux coloris : bleu marine et noir.

Mélangeur portatif Ninja Blast

Le mélangeur portable Ninja Blast permet de déguster facilement des smoothies, des boissons glacées et des shakes protéinés n’importe où, ce qui est particulièrement important pour ceux qui ont une routine quotidienne. Le mixeur silencieux est sans fil, avec une base rechargeable compatible USB-C. Le récipient de 18 onces contient une quantité généreuse et possède un couvercle à gorgée facile à ouvrir. Le récipient dispose également d’une poignée de transport articulée et s’adapte à la plupart des porte-gobelets de voiture.

Carl Friedrik Vallance Porte-documents fin en cuir

Pour ceux qui allient travail et plaisir, cette mallette en cuir fine Carl Friedrik Vallance peut les aider à arriver organisés et avec style. D’une profondeur de seulement 2,6 pouces, la mallette fine est faite de cuir Vachetta italien au tannage végétal avec une doublure en toile de nylon et du matériel personnalisé au fini nickel-argent. La fermeture éclair robuste est durable et la poche plaquée sur le devant peut contenir des passeports et des cartes d’embarquement. La mallette, qui peut contenir des ordinateurs portables jusqu’à 13 pouces, est disponible en cognac, chocolat et noir.

Lot de valises coing

Lorsque les propriétaires ont besoin de plus d’une valise pour leurs excursions du week-end, le lot de valises Quince comprend une valise à main de 21 pouces et une valise d’enregistrement de 24 pouces. Les deux sont constitués d’une coque rigide en polycarbonate durable et légère, et tous deux ont une doublure en polyester pongé résistant à l’eau et des sacs à linge amovibles pour contenir les vêtements sales. De plus, la valise à main peut s’emboîter à l’intérieur de la valise d’enregistrement lorsque les bagages doivent être rangés. Les roulettes pivotantes à 360 degrés et la poignée télescopique en aluminium facilitent la navigation dans les valises.

Sac de sport imperméable YETI Panga

Pour des aventures plus difficiles, le sac de sport imperméable YETI Panga est suffisamment durable pour gérer les voyages hors réseau. Le sac imperméable est submersible, ce qui signifie que le contenu restera sec même si le sac est immergé dans un mètre (3,28 pieds) d’eau pendant 30 minutes maximum (en supposant que la fermeture éclair Hydrolok soit entièrement fermée). Le sac est également doté d’une coque ThickSkin increvable, d’un fond moulé en EVA et de deux poches intérieures en filet. Le sac de sport est disponible en beige ou gris tempête et en trois tailles : 50 litres, 75 litres et 100 litres.

AstroAI Jump Starter avec compresseur d’air

Lorsque vous voyagez en voiture, il est préférable de se préparer à l’inattendu. L’AstroAI Jump Starter avec compresseur d’air dispose d’un démarreur, d’un gonfleur de pneu/pompe à air, d’une banque d’alimentation et de 3 modes d’éclairage LED. Le démarreur de saut alimenté au lithium de 12 volts/2 500 ampères peut réanimer les batteries. L’appareil peut également gonfler les pneus de 32 à 36 PSI en 50 secondes. Et le gonfleur peut gonfler ou dégonfler les bouées, les piscines et les matelas gonflables. L’écran LED de 2 pouces facilite le choix des fonctions et l’affichage des niveaux d’état.

Coffre hybride Monos

Tous les vêtements de la famille peuvent tenir dans ce coffre hybride Monos, renforcé d’aluminium et doté d’une coque en polycarbonate incassable de qualité aérospatiale et également imperméable. Le coffre est également doté de protections d’angle pour le protéger des projections à l’aéroport. Il n’a pas de fermetures éclair extérieures ; au lieu de cela, il se ferme avec deux loquets dotés de serrures intégrées approuvées par la TSA. Les roulettes pivotantes à 360 degrés et la poignée télescopique réglable rendent le coffre facile à manœuvrer. Les choix de couleurs incluent le champagne, l’obsidienne et l’argent. Pour ceux qui ont besoin d’encore plus d’espace, le bagage à main hybride assorti peut se glisser dans le compartiment supérieur de l’avion.

Caméra d’action étanche Insta360 X3

Aidez les propriétaires à éviter de devenir une statistique : des touristes qui font tomber et cassent leur smartphone en essayant de prendre la photo ou la vidéo parfaite. Cependant, l’Insta360 X3 est conçu pour les utilisateurs actifs. En mode objectif unique, les utilisateurs peuvent prendre des vues grand angle 4K à la première personne. En mode 170 degrés, il affiche les angles POV. Et le mode Me à 60 ips est idéal pour la capture au ralenti. La caméra dispose d’une perche à selfie invisible pour les vues à la troisième personne et les angles aériens. Et que vous soyez à vélo, sur des montagnes russes ou sur l’eau, la stabilisation d’image garantit que les vidéos sont fluides et de niveau.

Sac de week-end à trois compartiments en cuir italien

Une autre option pour de courtes vacances est ce week-end à trois compartiments en cuir italien. Fabriqué à 100 % en cuir italien de première qualité avec une doublure en sergé 100 % coton, il dispose de trois compartiments zippés séparés. Le compartiment principal comporte trois poches plaquées et une poche zippée. De plus, le sac est doté de pieds de protection en métal et d’une pochette pour poignée de bagage à l’arrière. Il est disponible en beige doré, taupe et noir.

Veer Cruiser hybride tout terrain

Les propriétaires voyageant avec de jeunes enfants peuvent en avoir assez de les transporter. Cependant, le Veer Cruiser All-Terrain Hybrid rend le transport amusant et facile. Le crossover tout-terrain combine la sécurité, la sensation et la fonctionnalité d’une poussette haut de gamme pour deux avec le plaisir d’un chariot. Le cruiser est équipé de gros pneus en mousse de polyuréthane et les pneus arrière ont des ailes. Le véhicule de croisière à suspension avant, qui peut être utilisé sur n’importe quel terrain, peut être poussé, tiré et dispose également d’une fonction de poussée et d’un frein au pied à une touche. De plus, il dispose de deux porte-gobelets et d’un plateau pour les collations et les boissons.