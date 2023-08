Les meilleures idées pour rehausser l’attrait extérieur de votre maison

L’attrait extérieur est important pour les acheteurs – et il est également important pour vos voisins. Les deux groupes se font une première impression du type de propriétaire que vous êtes, en fonction de l’extérieur de votre maison. Et pour cause, puisque l’attrait extérieur de votre maison peut affecter tout le quartier.

« L’attrait extérieur est la première impression que les acheteurs ont de leur nouvelle maison potentielle, et cette impression informe les acheteurs de commencer à faire des hypothèses sur l’entretien intérieur et même le prix d’une maison », explique Steve Schwab, fondateur/PDG de Casago à Scottsdale. , Arizona. Lorsque vous investissez du temps et de l’argent pour maximiser l’attrait extérieur en améliorant l’extérieur et l’aménagement paysager, il dit que vous générerez un intérêt qui mènera finalement à la conclusion d’un accord.

Et un rapport récent de Nextdoor et Thumbtack a révélé que l’attrait extérieur affecte également le voisinage et les relations entre voisins, et le rapport révèle également quels projets d’attrait extérieur ont le meilleur impact.

L’attrait extérieur contribue à la création d’une belle maison, mais fait plus que cela. Caty Kobe, responsable de la communauté chez Nextdoor, nous dit que l’attrait extérieur peut jouer un rôle utile dans la promotion d’une communauté positive et unie. « Et cela peut aider à susciter un sentiment de fierté et d’attention chez les voisins et laisser une impression durable sur les visiteurs. »

Cependant, elle prévient qu’il n’y a pas de type d’attrait universel, car chaque quartier a son propre charme et ses propres caractéristiques. « Les préférences en matière d’attrait extérieur peuvent varier en fonction de l’emplacement et du marché cible », déclare Kobe.

Une chose est claire : l’attrait extérieur fait certainement une différence. « Notre enquête révèle que 54 % des propriétaires affirment que l’attrait d’une rue a eu une incidence sur leur décision d’acheter leur maison, et 84 % prévoient d’investir dans l’attrait de leur maison cette année », a déclaré Kobe.

De plus, elle note que vos voisins prêtent effectivement attention à votre attrait extérieur ou à son absence. Autre résultat : « 94 % disent qu’il est important d’avoir des voisins qui maintiennent un bon attrait extérieur, et 71 % disent qu’avoir un attrait extérieur terrible aurait un impact sur leur relation avec un voisin d’au moins une manière majeure. »

Les meilleures idées d’appel de trottoir

Heureusement, les meilleures idées d’attrait extérieur sont disponibles pour les petits et les grands budgets. « Des choses simples comme nettoyer la façade d’une maison des plantes ou des débris envahis, ou mettre à jour les luminaires vieillissants et les numéros de rue peuvent transmettre un sentiment de fierté et d’engagement envers le quartier », déclare Kobe.

Pour les propriétaires qui veulent faire un investissement plus important, ce sont les projets les plus percutants répertoriés par les propriétaires.

Aménagement paysager

L’enquête révèle que 82% des propriétaires ont classé l’aménagement paysager comme le projet d’attrait extérieur le plus rentable. Alison Victoria, designer d’intérieur et animatrice de Windy City Rehab de HGTV, nous dit que l’aménagement paysager de votre cour avant est un excellent moyen d’ajouter un attrait instantané.

« Embellissez votre cour avant avec de la verdure indispensable qui reflète le style unique de votre maison », dit-elle. « Les pots et les jardinières suspendues sont le complément parfait pour créer une entrée accrocheuse, ou vous pouvez faire un effort supplémentaire et incorporer de grandes plantes et jardins dans toute la cour. » Et si votre maison est déjà pleine de plantes, elle recommande de retoucher la cour avec une tonte fraîche, une taille de haie ou une nouvelle couche de paillis.

Le sondage révèle également que 78 % des propriétaires estiment que la peinture de l’extérieur de la maison est la clé d’un bon attrait extérieur. Ce n’est pas une surprise pour Samuel Jung, agent immobilier chez Century 21 Blue Marlin Pelican à Crestview, en Floride, qui estime que le processus d’achat d’une maison est une expérience émotionnelle. Il dit qu’il a souvent demandé à des acheteurs potentiels de regarder l’extérieur d’une maison et de remarquer qu’elle avait l’air jolie, paisible et agréable – et qu’elle se sentait comme à la maison. « L’attrait d’une maison joue définitivement un rôle dans le processus de prise de décision de nombreux, sinon de tous, les acheteurs de maison. »

Heureusement, peindre l’extérieur de la maison n’est pas un processus coûteux ou complexe. « D’après mon expérience, le moyen le plus simple et le plus rentable de faire une énorme différence dans l’attrait extérieur est d’ajouter une nouvelle couche de peinture de porte fraîche et de l’associer à une finition de quincaillerie complémentaire », déclare Victoria. « J’aime mélanger les tons terre et or pour créer une esthétique chaleureuse et accueillante ou utiliser du matériel noir mat pour créer un contraste saisissant pour compléter un look classique. »

En troisième lieu, 73 % des propriétaires interrogés pensaient qu’une pelouse bien entretenue était un élément important d’un bon attrait extérieur. « Il n’est pas surprenant qu’une pelouse bien entretenue soit une priorité puisque l’entretien de la pelouse joue un rôle central – même si nous détestons l’admettre, nous jugeons souvent un livre par sa couverture », déclare Jung.

En fait, il nous dit que les maisons avec un attrait élevé se vendent 7% de plus que les maisons laides, et dans un marché du logement en ébullition, elles peuvent se vendre deux semaines plus rapidement. « Il s’agit de la valeur perçue de la maison, et une pelouse bien entretenue (avec un aménagement paysager approprié) peut contribuer jusqu’à 20 % à la valeur d’une maison. »

En quatrième position, 68 % des répondants estimaient que de belles fenêtres étaient essentielles pour un bon attrait extérieur. Certains propriétaires négligent les fenêtres lors de la rénovation de l’extérieur de la maison, mais c’est une erreur. « Les acheteurs potentiels peuvent prendre des décisions en quelques secondes après avoir vu une maison avec de belles fenêtres contribuer de manière significative à l’attrait extérieur et peuvent créer cette première impression positive que vous souhaitez », explique Jung. Par contre, si vous avez des fenêtres vétustes, cela pourrait donner l’impression d’autres problèmes. « La peur des coûts cachés de réparation/d’entretien peut être un énorme obstacle pour les acheteurs de maison et un entretien visible peut aider à réduire cette peur », a déclaré Jung.

Bien qu’il ne figurait pas sur la liste, Victoria pense qu’il ne faut pas négliger l’éclairage de votre maison avec un éclairage extérieur. L’éclairage paysager extérieur renforce considérablement l’attrait extérieur de votre maison, tout en augmentant simultanément la sécurité et la sûreté », dit-elle. « Cela peut prendre la forme d’un éclairage solaire, d’un éclairage suspendu ou d’un éclairage mural. » Et si vous avez déjà installé un éclairage extérieur, elle recommande de l’embellir avec un remplacement rapide de la poussière ou de l’ampoule.