Les marchés immobiliers aux États-Unis ont connu un resserrement général des stocks ainsi que des prix élevés, bien qu’un peu en baisse par rapport à leurs sommets de 2021 et 2022 avant le début du régime de hausses de taux institué par la Réserve fédérale. Même si les prix sont peut-être en baisse par rapport à leurs récents sommets, l’abordabilité reste un problème majeur sur de nombreux grands marchés immobiliers.

Nous voulions identifier les marchés immobiliers les plus surévalués aux États-Unis, non seulement en fonction de leur prix de vente élevé, mais également en fonction de paramètres clés tels que le ratio ventes/liste et le pourcentage de maisons dans une ville vendues au-dessus du prix demandé. Pour obtenir ces métriques, nous avons obtenu des données de Redfin

y compris les deux mentionnés plus le prix de vente médian, l’inventaire disponible, le nombre mensuel d’annonces actives et le nombre médian de jours sur le marché avant l’achat d’une maison.

Les marchés immobiliers les plus chers de 2023

Afin de générer une liste de villes, nous avons limité notre portée aux 200 plus grandes villes des États-Unis en termes de population, selon les estimations quinquennales de l’American Community Survey 2021 du Census Bureau, les dernières données disponibles. À partir de là, nous avons analysé les marchés immobiliers en termes de mesures mentionnées ci-dessus, les deux plus critiques étant le ratio ventes/liste – qui vous indique si les maisons se vendent à un prix supérieur à celui initialement annoncé en ayant une valeur supérieure à 100. % – et le pourcentage de maisons vendues au-dessus de leur prix demandé. Nous avons ensuite noté tous ces facteurs et classé les villes en conséquence.

Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillant les 20 marchés immobiliers les plus surévalués en Amérique, selon nos critères :

Incroyablement, à Lubbock, chaque maison vendue au mois de juillet 2023 a été vendue au-dessus de son prix demandé. Aucun autre marché immobilier n’a connu un taux de 100 % de maisons vendues au-dessus du prix demandé. Le prix de vente médian actuel à Lubbock est de 350 000 $, en hausse de 45,8 % par rapport à juillet 2022, où il était de 240 000 $. Alors que les prix de l’immobilier ont augmenté d’année en année, les stocks à Lubbock ont ​​également augmenté. De 659 maisons disponibles à vendre en juillet 2022, les stocks ont augmenté de 44,2 %, pour atteindre 950 maisons disponibles en juillet 2023. Dans le même temps, les jours médians de mise sur le marché d’une maison à vendre à Lubbock ont ​​augmenté de façon spectaculaire, de 425 %, passant de 8 jours en juillet 2022 à 42 jours en juillet 2023. En effet, un rapport distinct de la Lubbock Association of Realtors pour juillet 2023 a révélé que les maisons passent environ 80 % de temps en plus sur le marché par rapport à la même période l’année dernière, selon Actualités KLBK.

Sur le deuxième marché immobilier le plus surévalué, Sunnyvale, 81,3 % des maisons vendues en juillet 2023 l’ont été au-dessus de leur prix demandé. Cela représente une augmentation de près de 30 points de pourcentage par rapport à juillet 2022, où le pourcentage était de 52,9 %. La variation des prix d’une année à l’autre à Sunnyvale a également été substantielle. D’un prix de vente médian d’un peu plus de 1,6 million de dollars en juillet 2022, le prix médian de Sunnyvale a augmenté de 30,6 % pour atteindre environ 2,09 millions de dollars en juillet 2023. Le ratio vente/liste à Sunnyvale est de 106,6 %, ce qui est le quatrième ratio le plus élevé en juillet 2023. l’étude.

Le troisième marché immobilier le plus cher est celui de Worcester, situé à mi-chemin entre Springfield et Boston, dans le Massachusetts. Sur le marché immobilier de Worcester, 76,1 % des maisons vendues en juillet 2023 se sont vendues au-dessus de leur prix demandé, ce qui est en légère hausse par rapport aux 73,9 % de juillet dernier. L’inventaire et le nombre d’inscriptions actives ont diminué d’une année sur l’autre à Worcester, de 63,4 % et 40,3 %, respectivement. Ces facteurs contribuent au maintien des prix des maisons à Worcester, le premier mois où le prix de vente médian a atteint 400 000 $ en mai 2022. Avant la pandémie, en juillet 2019, le prix de vente médian à Worcester n’était que de 269 950 $. Malheureusement, il semble que cette époque soit révolue depuis longtemps.