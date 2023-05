Les marchés en hausse des résidences secondaires de luxe attirent les acheteurs

L’investissement sur les marchés des résidences secondaires de luxe s’est refroidi après une augmentation des ventes au cours des années pandémiques 2020-21. Mais cela ne veut pas dire que beaucoup de gens n’envisagent pas encore d’investir dans des endroits ensoleillés comme les Caraïbes, Hawaï et le Costa Rica.

«La course du marché liée à la pandémie vécue dans le secteur immobilier ultra-luxe d’Hawaï était logistiquement insoutenable, par de simples mesures de l’offre et de la demande», déclare Matt Beall, PDG de Hawaii Life.

« Tout ce qui pouvait échanger, l’a fait. Nous avons tout simplement manqué d’approvisionnement. Mais nous n’avons certainement pas épuisé la demande. Le nombre total de transactions ultra-luxueuses ne dépassera certainement pas l’incroyable variété (de l’année précédente) . . . Mais la puissance sèche sur la touche ne va pas rester longtemps inactive.

Alors que certains acheteurs potentiels réfléchissent à l’idée, d’autres saisissent des opportunités d’investissement pendant une accalmie. Voici quelques-uns des endroits où ils investissent leur argent.

À l’exception de la saison d’août à octobre, lorsque les ouragans secouent la région, les Caraïbes sont proches d’une destination toute l’année. Et en ce moment, nous sommes solidement dans la période de décembre à juillet où de nombreux acheteurs potentiels visitent avant de faire un investissement.

Des points chauds comme Turks + Caicos et Virgin Gorda attirent plus que des célébrités ces jours-ci. Dans le premier, Grace Bay Resorts étend sa collection de villas privées et ouvrira l’année prochaine South Bank, avec le premier lagon artificiel de l’île.

« Nous nous attendions à ce que la demande diminue en 2022 et en 2023 avec l’ouverture de l’Europe, mais ce n’est pas le cas, et le rythme en 2023 est tout aussi fort ou plus fort », déclare Nikheel Advani, co-fondateur de Grace Bay Resorts à Turks & Caicos et vice-président de la Turks and Caicos Hotel and Tourism Association.

Oil Nut Bay, une île isolée s’étendant sur 400 acres sur Virgin Gorda dans les îles Vierges britanniques, attire les clients dans des villas privées se fondant parfaitement dans la topographie pittoresque.

Les sites résidentiels ici varient de 2,95 millions de dollars à 29,5 millions de dollars, avec des domiciles entièrement meublés allant de 3,45 millions de dollars à plus de 39 millions de dollars. Il convient particulièrement de noter la nouvelle liste Constellations de 18,5 millions de dollars, une maison révélatrice avec quatre chambres, sept salles de bains, un vaste espace de vie extérieur et une plage privée.

La côte de Kona à Hawaï comprend un club résidentiel privé appelé Hokuli’a, un endroit populaire auprès des amoureux du nord-ouest du Pacifique et du soleil canadien à la recherche d’escapades dans une résidence secondaire. Les améliorations apportées au parcours d’or Jack Nicklaus Signature du complexe, ainsi que l’ajout de nouveaux terrains de pickleball et une mise à jour des installations de restauration, font partie des améliorations récentes apportées au développement de 1 260 acres.

Les acheteurs qui choisissent l’une des parcelles d’agriculture durable d’un à deux acres peuvent profiter du programme de canoë à balancier sur la baie de Nawawa, ainsi que du terrain de golf, du spa, du centre de remise en forme, des courts de tennis, de la piscine du club et du pavillon de restauration en plein air. et parc riverain avec centre d’interprétation.

Parmi les avantages liés à la possession d’une résidence secondaire au Costa Rica, on trouve des habitants faciles à vivre, un climat agréable et, mieux encore, un prix beaucoup moins cher que les autres destinations de résidence secondaire dans les climats chauds.

Les options incluent Costa Elena, où environ 2,3 millions de dollars achètent une maison de 4 300 pieds carrés. Costa Elena est une communauté de villégiature planifiée par des maîtres et un club océanique niché dans la région relativement sauvage du nord de Guanacaste au Costa Rica. Là, la zone de conservation de Guanacaste (ACG), site du patrimoine mondial de l’UNESCO, a récemment lancé des efforts de vente pour le compte de ses nouvelles Sunset Villas.

Répartie sur 3 000 acres, la communauté offre 10 miles de côtes immaculées. Il plaira probablement le plus à ceux qui aiment la beauté naturelle, le design tropical moderne et surtout le tourisme durable. Il offre la possibilité de résider dans un lieu international tout en soutenant la communauté locale et ses habitants. Costa Elena aide à sauvegarder les habitats naturels de la forêt tropicale sèche et à restaurer un nombre durable d’espèces menacées.