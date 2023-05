Les locations à New York s'envolent alors que le marché des ventes est... unique

La location d’une chambre en grès brun de Boerum Hill était petite mais joliment rénovée. Lors de la première journée portes ouvertes, il y avait 15 rendez-vous. La plupart de ces locataires ont fait des offres, certaines dépassant le prix mensuel demandé de 3 500 $.

La maison de ville de l’Upper West Side, rénovée pour la vente, a reçu une offre de location de 35 000 $ avant que la rénovation ne soit terminée ou mise sur le marché.

Le gratte-ciel lumineux et aéré de deux chambres et deux salles de bain sur la Troisième Avenue a été loué très peu de temps après avoir été mis en vente pour 11 000 $. Il n’était pas question de négocier le prix.

Le marché de la location à New York n’a jamais évolué comme ça auparavant. Les prix sont plus élevés qu’ils ne l’ont jamais été, voire plus. Les options sont rares. Les locataires pleins d’espoir éprouvent une frustration après l’autre; les plus audacieux offrent plus que le prix demandé juste pour entrer dans le jeu. Même si de nombreux sous-marchés de vente de la ville ont perdu de la valeur depuis le début de l’année dernière, le marché de la location dans tout New York est devenu plus serré et plus cher. Que se passe-t-il?

Historiquement, les marchés de la vente et de la location fonctionnaient dans une relation relativement claire l’un avec l’autre. Alors que le marché des ventes a battu les records de prix précédents, de plus en plus d’acheteurs ont été épuisés. Ils se tourneraient alors vers le marché locatif pour attendre quelques années jusqu’à ce que, espéraient-ils, les prix se normalisent à nouveau. Ajoutez à ces locataires les récents diplômés qui affluent à New York chaque été après avoir obtenu leur premier emploi post-universitaire, et vous avez eu un flux de flux et de reflux assez prévisible entre les ventes et les locations.

Puis la pandémie a tout changé. Les baux dans toute la ville étaient rompus ou non renouvelés car tant de personnes quittaient la ville. Tout au long de la seconde moitié de 2020, les propriétaires désireux de pourvoir les postes vacants ont signé des baux de deux ans bon marché au retour des travailleurs. L’inventaire a été absorbé, puis, deux ans plus tard, lorsque les biens locatifs se sont de nouveau fait rares, les propriétaires ont augmenté les loyers et la plupart de leurs locataires ont crié, ont examiné leurs options (minimales) et sont restés sur place. Les stocks sont donc restés serrés et les prix ont augmenté. Et jusqu’à.

Pendant ce temps, les marchés des ventes d’une et deux chambres ont également commencé à connaître une compression des stocks, et bon nombre de ces unités ont également commencé à recevoir plusieurs offres. Pas nécessairement à des prix historiquement élevés mais à des prix indiquant un marché stabilisé. Ainsi, l’achat est également devenu compétitif, ce qui a ensuite renforcé l’intérêt continu pour le marché locatif en tant qu’alternative. De plus, un nouveau facteur est entré sur notre marché : le scepticisme. Depuis 1975, lorsque la ville a failli faire défaut sur ses obligations, l’immobilier en propriété a pris de la valeur. Oui, il y a eu quelques bosses, mais un appartement acheté 50 000 $ en 1975 vaut plusieurs millions aujourd’hui. Mais les appartements achetés en 2006 et 2007 ne valent PAS plus aujourd’hui. Les jeunes acheteurs ne croient pas, contrairement à leurs parents, que l’immobilier constitue nécessairement un excellent investissement. Si une propriété achetée il y a 15 ans pouvait en fait valoir MOINS aujourd’hui, pourquoi ne pas louer, surtout maintenant que les taux d’intérêt sont en hausse ? Ils préfèrent utiliser leur capital pour des voyages d’aventure.

En résumé, nous avons un marché locatif à des sommets historiques dans toutes les catégories et un marché des ventes qui se stabilise et même se redresse pour les biens moins chers, alors même que le marché du luxe reste stagnant. De nombreux facteurs contribuent à la réalité du marché d’aujourd’hui : taux d’intérêt élevés, incertitude politique, stocks réduits, pressions sur les prix (à la hausse ou à la baisse) et décalage des attentes entre vendeurs et acheteurs. Dans cet environnement, les offres de location évoluent à la vitesse de la lumière, alors que chaque transaction de vente est unique.