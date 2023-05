Les jardins sont au cœur d’une maison de luxe vieille de 200 ans sur une place du centre de Londres

Les maisons géorgiennes du quartier exclusif de Connaught Square à Londres restent aussi populaires que lorsqu’elles ont été construites dans les années 1820. Les immeubles en briques aux accents de stuc blanc autour d’un jardin privé central continuent de figurer parmi les adresses les plus prisées de la ville.

L’une des maisons de la place est sur le marché pour 8 millions de livres sterling (environ 10 millions de dollars américains). La propriété de six étages avec 4 319 pieds carrés de surface habitable pourrait accueillir une grande famille. Il dispose de balcons à l’avant et à l’arrière du bâtiment et d’une terrasse au troisième étage avec vue sur la ville.

Le rez-de-chaussée comprend un hall d’entrée accueillant, une cuisine avec comptoirs et îlot central en granit et une salle familiale. Les hauts plafonds du premier étage et la conception de l’espace ouvert – salle à manger d’un côté et salon de l’autre – offrent de nombreuses options pour se divertir.

La chambre principale occupe tout le deuxième étage, avec un dressing privé et une salle de bains privative.

Des chambres et un bureau occupent les étages supérieurs tandis qu’une salle de sport et une chambre se trouvent au sous-sol. Le sous-sol dispose également d’une entrée indépendante et de deux espaces de rangement. Les résidents ont un accès exclusif aux jardins centraux bien rangés qui servent d’oasis dans la ville.

Le terrain appartient aux commissaires de l’Église pour l’Angleterre et est assorti d’un bail de 94 ans. Les propriétaires paient 2 200 £ (environ 2 750 $ US) par an en loyer.

« C’est l’une des dernières maisons qui n’a pas acheté la pleine propriété », a déclaré l’agent inscripteur Dylan James. « C’est aussi l’une des plus grandes maisons de la place. »

Après deux siècles, le charme architectural de la place n’a pas faibli.

Connaught Square a été conçu par l’architecte Thomas Allason, qui a suivi la tendance du XIXe siècle d’intégrer des espaces verts dans les zones résidentielles. L’ancien Premier ministre Tony Blair et la présentatrice de télévision britannique Claudia Winkleman habitent la région.

Le célèbre Hyde Park de Londres est à proximité. En 1536, Henri VIII a repris le parc comme terrain de chasse personnel pour les cerfs. Depuis lors, d’autres membres de la famille royale ont laissé leur marque, comme Charles Ier, qui a ouvert le parc au public en 1637. Aujourd’hui, le parc sert de retraite verdoyante loin de la vie urbaine et d’arrêt touristique populaire.

La place est proche des restaurants et des boutiques de Tony Connaught Village, et les transports en commun s’arrêtent à Marble Arch sur la ligne centrale, Edgware Road sur la ligne Bakerloo et la gare de Paddington.

Dylan James de Chestertons est l’agent inscripteur.