Les initiatives de logement de la main-d’œuvre donnent un coup de pouce aux meilleures villes de ski du pays

Le pays fait face à une pénurie critique non seulement de logements abordables, mais aussi de logements pour la main-d’œuvre. Nulle part ce manque à gagner n’est plus prononcé que dans les meilleures stations de ski américaines. Terrains de jeux des ultra-riches, ces hameaux ont subi une pénurie croissante de logements pour les personnes qui travaillent dans les hôtels et les restaurants, ainsi que pour les employés de la police, des pompiers et des services d’ambulance, des hôpitaux, des écoles et des bibliothèques.

Capitale du ski et attraction touristique toute l’année, Park City, dans l’Utah, a récemment servi d’affiche pour l’inadéquation du logement. À Park City, le manque de logements pour la main-d’œuvre est devenu si grave ces dernières années que, selon les rapports, seuls 15 % de la main-d’œuvre de la ville résident dans les limites de la ville. Un rapport a révélé qu’une douzaine de travailleurs saisonniers déboursaient chacun 1 000 $ par mois pour partager un appartement d’une chambre à Park City. Une société locale de promotion immobilière s’est mobilisée pour remédier à la situation avec une solution innovante. Mais d’abord, regardons les initiatives de logement dans quelques autres grandes Mecques américaines du ski.

Un certain nombre de municipalités prennent des mesures pour garantir la disponibilité de logements pour les travailleurs constituant l’épine dorsale de la main-d’œuvre dans les stations de ski favorisées par le 1%. L’une des stations de ski les plus chères au monde, Aspen, dans le Colorado, accueille une initiative appelée Aspen Lumberyard Affordable Housing project, qui devrait fournir 277 nouveaux logements abordables aux personnes ordinaires travaillant dans la ville.

Pendant ce temps, le conseil municipal de Breckenridge, Colorado, a introduit un nouveau programme conçu pour aider les citadins à obtenir un logement abordable.

L’initiative d’aide au logement de la ville offre des incitations aux acheteurs de biens immobiliers et aux propriétaires les encourageant à restreindre leurs propriétés au prix du marché, contribuant ainsi à garantir la disponibilité continue de logements pour les habitants.

Toujours à Breckenridge, un lotissement de logements abordables en deux phases appelé Alta Verde a vu 80 appartements livrés l’année dernière, abordables pour ceux dont le revenu est de 60% du revenu médian de la zone (AMI). Ce développement est proche de la location complète.

La phase II, dont l’achèvement est prévu en 2024, comprendra 174 logements locatifs répartis dans quatre structures. La moitié des unités seront abordables pour les personnes et les familles gagnant 80 % de l’AMI.

De retour à Park City, la société locale Crandall Capital s’est engagée dans la mission de remédier à l’inadéquation du logement dans la ville. Le nouveau projet de la société, Studio Crossing, verra le jour l’année prochaine. Un développement durable de 320 000 pieds carrés offrant des logements, des commerces de détail et des restaurants, le projet nécessite également des espaces communautaires en plein air.

Studio Crossing se traduira par la création d’une toute nouvelle enclave de Park City, offrant des appartements abordables et des maisons de ville et des condominiums au prix du marché.

Crandall Capital développera le studio abordable en appartements de trois chambres sans utiliser l’argent des impôts nationaux ou locaux. Le développement offrira également 50 maisons en rangée de deux ou trois chambres au prix du marché destinées aux professionnels de la ville et aux personnes âgées qui cherchent à prendre leur retraite dans la ville qu’ils habitent depuis des années.

En outre, Studio Crossing proposera des espaces de vente au détail et de restauration pour les boutiques, les restaurants et les entreprises de services cultivés localement, destinés à fournir à Park City un mélange diversifié d’entreprises commerciales enrichissant la communauté. D’autres éléments de ce plan ambitieux comprennent des initiatives axées sur l’environnement telles qu’une station de transport en commun desservant le centre-ville de Park City ainsi que Salt Lake City. Le mélange éco-conscient comprendra également des abris pour voitures électriques, un programme de partage de vélos électriques, des matériaux de construction à faibles émissions et des plantations économes en eau, entre autres solutions.

« Ce projet répond à de nombreux besoins de Park City, tout en tenant compte de l’environnement pour protéger la beauté naturelle de la région, deux valeurs fondamentales qui guident notre planification pour chaque projet que nous entreprenons », déclare Gary Crandall, qui, avec ses fils Ryan et Matthew, détient les rênes de Crandall Capital.